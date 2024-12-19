Prefeitura de Cachoeiro: novo prefeito tomará posse no dia 1º de janeiro de 2025 Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cachoeiro

A Gazeta na quarta-feira (18), o órgão ministerial havia solicitado a prorrogação dos contratos desses trabalhadores por mais 30 dias. A decisão é liminar e atende a pedido protocolado pelo Ministério Público do Estado (MPES). Conforme mostrou a reportagem dena quarta-feira (18), o órgão ministerial havia solicitado a prorrogação dos contratos desses trabalhadores por mais 30 dias.

Na ação, o MPES destaca que o desligamento dos servidores no próximo dia 31 não deixa tempo hábil para que a nova gestão, que toma posse no dia 1º de janeiro de 2025 e será comandada pelo prefeito eleito Theodorico Ferraço (MDB), reorganize-se para garantir a continuidade dos serviços públicos na cidade.



O prazo solicitado pelo MP permitiria à gestão o tempo necessário para a nomeação de candidatos aprovados em concurso público, além do planejamento de novas contratações e da realização de processos seletivos.

Your browser does not support the audio element. Justiça manda prefeito de Cachoeiro prorrogar contrato de 4 mil servidores

Ainda segundo a promotoria, os contratos a serem finalizados nos próximos dias "são essenciais para a prestação de serviços públicos básicos e indispensáveis à população". O MPES também registra, no pedido liminar, que alguns setores da administração municipal são compostos exclusivamente por servidores contratados temporariamente, como o serviço de hemodiálise.

Ao atender o pedido do MPES, o juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual de Cachoeiro, João Batista Chaia Ramos, ressaltou ter ficado impressionado com a situação relatada pelo órgão ministerial.

"Impressiona-me a alegação autoral de que o desligamento guerreado acarretaria grave descontinuidade na prestação de serviços públicos essenciais (saúde, educação, assistência social, entre outros), prejudicando a população e afrontando o princípio da continuidade do serviço público", destaca o magistrado na liminar.

O que dizem as gestões sobre o caso

Victor Coelho e Theodorico foram procurados, via assessoria, na quarta-feira (18), para comentar a exoneração dos servidores e as ações que tramitam na Justiça estadual e no Tribunal de Contas.

Por nota, Coelho informou que a prefeitura "não está encerrando nenhum contrato". O prefeito diz que os certames estão vencendo e que não é possível fazer as renovações para o próximo mandato por impedimentos e dificuldades jurídicas.

Entretanto, garante que, se a Justiça determinar que os contratos sejam renovados, a prefeitura cumprirá a decisão. "Caso contrário, acontecerá o que normalmente acontece com os contratos temporários: eles se encerram dia 31 de dezembro e serão extintos por força da lei”, afirma Victor Coelho, em nota.