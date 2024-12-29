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Prefeito reeleito

Pazolini passa por cirurgia na mão após diagnóstico de infecção

Prefeito de Vitória recebeu alta neste domingo (29) e disse que seguirá em cuidados domiciliares; não foi informado se ele poderá comparecer à cerimônia de posse no dia 1°

Publicado em 29 de Dezembro de 2024 às 18:50

Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

29 dez 2024 às 18:50
Prefeito Lorenzo Pazolini e primeira-dama Paula Pazolini gravaram vídeo após alta médica
Lorenzo Pazolini e primeira-dama, Paula Pazolini, gravaram vídeo após alta médica Crédito: Reprodução/Redes sociais
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos) recebeu alta neste domingo (29) após ter passado cinco dias internado com uma infecção bacteriana. Em um vídeo publicado nas redes sociais ao lado da primeira-dama, Paula Pazolini, o político relatou que teve febre, cansaço e outros sintomas na semana passada, tendo dado entrada no pronto-socorro no início da manhã do Natal, no último dia 25. Ainda segundo ele, um pequeno procedimento cirúrgico foi realizado na mão direita.
O vídeo foi gravado em frente ao hospital. Com um curativo na mão que passou pela cirurgia, o prefeito agradeceu às equipes do Complexo Integrado de Atenção à Saúde (Cias), da Unimed Vitória, pelas orações das pessoas e pelo apoio dos familiares. “Foram momentos de angústia, de dor, de incerteza, mas que foram superados a partir das orações de vocês. Juntos, vamos vencer os desafios de 2025 e teremos um ano abençoado”, disse.
“Aos capixabas, muito obrigado pela compreensão e pelo carinho de todos. Despeço-me pedindo que continuem orando por nossas vidas, visando ao pronto e integral restabelecimento de minha saúde”, afirmou ainda o prefeito, na legenda da publicação.
“A partir de agora vamos iniciar o tratamento em casa, com algumas restrições, e vamos seguir todas as recomendações médicas, recebendo medicações em casa e restringindo a nossa presença nas vias”, acrescentou Pazolini, no vídeo.
O político não confirmou se poderá comparecer presencialmente à cerimônia de posse, marcada para quarta-feira, dia 1º de janeiro, às 17h, na Câmara de Vereadores de Vitória. A Gazeta questionou a assessoria da prefeitura sobre o assunto, mas ainda não obteve retorno.

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