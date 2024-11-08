Deputado foi condenado por divulgação de propaganda difamatória nas redes sociais durante a eleição para prefeito de Vitória Crédito: Vitor Jubini

O embargo de declaração apresentado pela defesa do deputado foi julgado pelo TRE-ES na sessão plenária dessa quinta-feira (7) e o relator do pedido foi o juiz Marcos Antonio Barbosa de Souza, que teve voto acompanhado à unanimidade pelos demais magistrados da Corte eleitoral.

Conforme os autos, em 28 de setembro, o então candidato a prefeito da Capital pelo PL publicou em seu perfil nas redes sociais um vídeo com ataques ao também candidato Lorenzo Pazolini (Republicanos) , reeleito chefe do Executivo da Capital no pleito deste ano.

Na sentença do juiz da 52ª Zona Eleitoral de Vitória, mantida pelo TRE-ES, Assumção é acusado pela coligação que compôs a chapa de Pazolini nas eleições 2024 — formada pelos partidos Republicanos, PP, PRD, Novo, DC e PSD — de divulgar conteúdo com afirmações caluniosas contra o mandatário.

Your browser does not support the audio element. TRE-ES mantém multa de R$ 10 mil a Assumção por ataque a Pazolini

A peça processual que fundamentou a condenação do deputado destaca que a publicação de Assumção afirmava que o prefeito estaria sendo conivente com supostas irregularidades cometidas por seu secretário de Obras, Gustavo Perin. Em contestação, a defesa de Assumção alegou, nos autos, que os fatos narrados por ele no vídeo eram de conhecimento público e que, por isso, não caberia punição.

Já no recurso apresentado ao Tribunal e apreciado pela Corte nessa quinta-feira, a defesa alegou ter pontos que precisavam ser esclarecidos no acórdão que manteve o entendimento do magistrado do primeiro grau de jurisdição. Para o relator, no entanto, o pedido não merecia prosperar, uma vez que os embargos de declaração não possuem via própria para rediscutir questões de mérito.