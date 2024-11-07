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Weverson anuncia mais dois nomes para equipe de transição na Serra

Prefeito eleito chamou o economista Alberto Borges e a subsecretária de Estado de Planejamento, Andressa Pavão, para compor o grupo

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 09:21

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 nov 2024 às 09:21
Weverson anuncia mais dois nomes para equipe de transição na Serra Crédito: Samuel Chahoud
O prefeito eleito Weverson Meireles (PDT) anunciou mais dois nomes para compor a equipe de transição governamental na Serra: o economista Alberto Borges, editor do anuário Finanças dos Municípios Capixabas, e a subsecretária de Estado de Planejamento, Andressa Pavão. Na semana passada, o pedetista já havia anunciado o diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Lira, para coordenar o grupo.
Os integrantes da atual gestão indicados para também compor a equipe de transição são o secretário da Fazenda da Serra, Henrique Valentim, que será o coordenador do grupo do atual prefeito Sergio Vidigal (PDT); o secretário de Gestão e Planejamento, Ricardo Pandolfi, e o procurador-geral do município, Edinaldo Loureiro Ferraz.
“Além de mergulhar nos dados da cidade para identificar os desafios, a transição vai focar sua atuação no estudo de medidas para melhorar a qualidade do ensino da Serra e também na ampliação do atendimento da Saúde e na melhoria da qualidade dos serviços”, explicou Weverson.

Quem faz parte da equipe de transição

Weverson anuncia mais dois nomes para equipe de transição na Serra
Alberto Borges Crédito: Samuel Chahoud
  • Alberto Borges: economista pela Unicamp, ex-secretário da Fazenda de Vitória e sócio-diretor da Aequus Consultoria. Editor do anuário Finanças dos Municípios Capixabas, e de Multi Cidades - Finanças dos Municípios do Brasil, em parceria com a FNP, e criador do portal Compara Brasil.
Weverson anuncia mais dois nomes para equipe de transição na Serra
Andressa Rodrigues Pavão Crédito: Samuel Chahoud
  • Andressa Rodrigues Pavão: graduada em Ciências Econômicas e Direito, especialista em Gestão Pública Fazendária pela FGV, com mestrado e doutorado em Economia Aplicada pela USP. Consultora do Tesouro do Estado do Espírito Santo desde 2011. Trabalhou na Gerência de Finanças da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) entre 2011 e 2015, coordenou o Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Espírito Santo (Profisco) entre 2015 e 2023 e, atualmente, é subsecretária de Estado de Planejamento e Projetos na Secretaria de Economia e Planejamento do governo do Estado (SEP).
Weverson anuncia mais dois nomes para equipe de transição na Serra
Pablo Lira Crédito: Samuel Chahoud
  • Pablo Lira (coordenador): doutor em Geografia e Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Ufes. Possui Aperfeiçoamento em Planejamento Urbano pela Universidade de Cergy-Pontoise na França. Tem mais de 20 anos de experiência na Gestão Pública e de atuação como professor e palestrante. É servidor público da carreira de EPPGG no Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), onde é diretor-presidente. É professor da Universidade Vila Velha (UVV), onde leciona nas graduações e cursos de mestrado e doutorado. Autor de vários artigos científicos e livros, como “Transformações na Ordem Urbana”.

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