Veja planos dos candidatos a prefeito que não venceram na Serra

Muribeca, Audifax, Igor Elson, Roberto Carlos, Wylson Zon e Bungenstab estiveram na corrida eleitoral da Serra Crédito: Divulgação/Arte A Gazeta

A reportagem de A Gazeta entrevistou os participantes

Pablo Muribeca

Pablo Muribeca vai reassumir o mandato como deputado estadual Crédito: Fernando Madeira

Após avançar para o segundo turno, Pablo Muribeca (Republicanos) terminou a disputa com 39,52% dos votos, ficando atrás do pedetista. Nos primeiros dias pós-eleições, ele está dedicado à família, mas ressalta que logo voltará a ocupar sua cadeira na Assembleia Legislativa.

E, pelo menos por ora, essa deve ser a essência de atuação de Muribeca. "Vou focar em fazer um bom mandato como deputado estadual. Neste momento, estou pensando em fazer entregas para a população capixaba e continuar defendendo a população da Serra".

Questionado sobre planos para 2026, ano em que ocorrem as eleições gerais, o republicano afirma que vai aguardar os encaminhamentos do partido. Daqui a dois anos, serão disputados os cargos de governador do Estado, senador, deputado federal e deputado estadual, além de presidente da República.

Diante da avaliação de que a votação para prefeito na Serra o consolida como uma nova liderança no Estado, Muribeca não se esquivou de concorrer a algum cargo em 2026. "Vamos discutir o futuro do Espírito Santo, sim, e quero estar nessa discussão. Mas vamos dialogar com o partido, nada se faz sem construção, sem diálogo".

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Audifax Barcelos

Audifax Barcelos tem planos de ajudar os prefeitos eleitos do PP Crédito: Ricardo Medeiros

Fora da disputa ainda no primeiro turno, o ex-prefeito Audifax Barcelos (PP) sinaliza que a saída antecipada da corrida eleitoral no município que já comandou por três vezes não lhe tirou o desejo de continuar na vida pública. Ele planeja conversar com o presidente estadual do partido, o deputado federal Da Vitória, para oferecer sua experiência em gestão para os prefeitos eleitos da legenda.

"Vou me colocar à disposição para ajudar o partido", ressalta Audifax, que também é economista concursado da Prefeitura de Vitória e poderia voltar para a função. Mas, após 40 anos de serviços prestados, o próximo passo na administração da Capital talvez seja a aposentadoria.

A decisão não está tomada nem sobre a permanência no cargo público nem sobre uma eventual candidatura em 2026. Ainda assim, Audifax é enfático sobre o futuro: "com ou sem mandato, continuo na política!"

Para o ex-prefeito, sua experiência pode contribuir, seja com os prefeitos eleitos, seja com o PP. Sobre disputar nova eleição, Audifax sustenta que ainda é cedo para tratar do assunto, mas a definição vai passar por conversas com o partido.

Professor Roberto Carlos

O Professor Roberto Carlos reassume cargo do Senado Federal Crédito: Divulgação

Apesar de um desempenho modesto na eleição para a Prefeitura da Serra, da qual saiu em 5º lugar com 7.513 votos, Professor Roberto Carlos (PT) não descarta a possibilidade de participar de um novo processo eleitoral. E já em 2026, que terá em disputa os cargos de governador, senador, deputado federal e estadual. O petista já ocupou uma cadeira na Assembleia Legislativa.

Contudo, enquanto não define os rumos políticos, Roberto Carlos vai se submeter a um processo de doutorado em Geografia, sua área de formação, e também reassumir a coordenação do gabinete do senador Fabiano Contarato (PT) no Estado, do qual havia se afastado para concorrer na Serra.

Wylson Zon

Wylson Zon avalia participar de uma nova disputa em 2026 Crédito: Assessoria de Imprensa

Estreante na política, o empresário Wylson Zon (Novo) considera a participação na eleição da Serra um bom começo para ele e o partido, estruturado recentemente no município. O ex-candidato pretende continuar atuando na legenda, não como dirigente, mas de modo que possa debater propostas que ultrapassem os períodos eleitorais.

Uma das ideias é um projeto de formação política para ser implementado na cidade, orientando as pessoas sobre o papel de um vereador ou prefeito, por exemplo. "Neste ano, só de participar do pleito, o partido ganhou visibilidade. Mais do que isso, as pessoas tiveram a oportunidade de conhecer de fato os representantes do Novo", pontua.

Como representante do setor produtivo, Wylson Zon também defende que a sociedade tenha informações e se aproxime mais da atuação dos mandatários. Ele pretende estabelecer uma relação contínua com a Câmara Municipal.

Sobre próximas disputas, os planos são fortalecer o Novo para que, em 2026, o partido chegue mais competitivo. Nesse contexto, o empresário poderá se candidatar a deputado estadual.

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