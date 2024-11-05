Único município do Espírito Santo onde houve segundo turno nas Eleições 2024, a Serra teve sete candidatos a prefeito e, no dia 27 de outubro, a vitória foi conquistada por Weverson Meireles (PDT), que recebeu 60,48% dos votos. Mas como ficam os demais concorrentes que participaram da corrida eleitoral? Já estão de olho nas próximas eleições, em 2026?
A reportagem de A Gazeta entrevistou os participantes
Pablo Muribeca
Após avançar para o segundo turno, Pablo Muribeca (Republicanos) terminou a disputa com 39,52% dos votos, ficando atrás do pedetista. Nos primeiros dias pós-eleições, ele está dedicado à família, mas ressalta que logo voltará a ocupar sua cadeira na Assembleia Legislativa.
E, pelo menos por ora, essa deve ser a essência de atuação de Muribeca. "Vou focar em fazer um bom mandato como deputado estadual. Neste momento, estou pensando em fazer entregas para a população capixaba e continuar defendendo a população da Serra".
Questionado sobre planos para 2026, ano em que ocorrem as eleições gerais, o republicano afirma que vai aguardar os encaminhamentos do partido. Daqui a dois anos, serão disputados os cargos de governador do Estado, senador, deputado federal e deputado estadual, além de presidente da República.
Diante da avaliação de que a votação para prefeito na Serra o consolida como uma nova liderança no Estado, Muribeca não se esquivou de concorrer a algum cargo em 2026. "Vamos discutir o futuro do Espírito Santo, sim, e quero estar nessa discussão. Mas vamos dialogar com o partido, nada se faz sem construção, sem diálogo".
Veja planos dos candidatos a prefeito que não venceram na Serra
Audifax Barcelos
Fora da disputa ainda no primeiro turno, o ex-prefeito Audifax Barcelos (PP) sinaliza que a saída antecipada da corrida eleitoral no município que já comandou por três vezes não lhe tirou o desejo de continuar na vida pública. Ele planeja conversar com o presidente estadual do partido, o deputado federal Da Vitória, para oferecer sua experiência em gestão para os prefeitos eleitos da legenda.
"Vou me colocar à disposição para ajudar o partido", ressalta Audifax, que também é economista concursado da Prefeitura de Vitória e poderia voltar para a função. Mas, após 40 anos de serviços prestados, o próximo passo na administração da Capital talvez seja a aposentadoria.
A decisão não está tomada nem sobre a permanência no cargo público nem sobre uma eventual candidatura em 2026. Ainda assim, Audifax é enfático sobre o futuro: "com ou sem mandato, continuo na política!"
Para o ex-prefeito, sua experiência pode contribuir, seja com os prefeitos eleitos, seja com o PP. Sobre disputar nova eleição, Audifax sustenta que ainda é cedo para tratar do assunto, mas a definição vai passar por conversas com o partido.
Professor Roberto Carlos
Apesar de um desempenho modesto na eleição para a Prefeitura da Serra, da qual saiu em 5º lugar com 7.513 votos, Professor Roberto Carlos (PT) não descarta a possibilidade de participar de um novo processo eleitoral. E já em 2026, que terá em disputa os cargos de governador, senador, deputado federal e estadual. O petista já ocupou uma cadeira na Assembleia Legislativa.
Contudo, enquanto não define os rumos políticos, Roberto Carlos vai se submeter a um processo de doutorado em Geografia, sua área de formação, e também reassumir a coordenação do gabinete do senador Fabiano Contarato (PT) no Estado, do qual havia se afastado para concorrer na Serra.
Wylson Zon
Estreante na política, o empresário Wylson Zon (Novo) considera a participação na eleição da Serra um bom começo para ele e o partido, estruturado recentemente no município. O ex-candidato pretende continuar atuando na legenda, não como dirigente, mas de modo que possa debater propostas que ultrapassem os períodos eleitorais.
Uma das ideias é um projeto de formação política para ser implementado na cidade, orientando as pessoas sobre o papel de um vereador ou prefeito, por exemplo. "Neste ano, só de participar do pleito, o partido ganhou visibilidade. Mais do que isso, as pessoas tiveram a oportunidade de conhecer de fato os representantes do Novo", pontua.
Como representante do setor produtivo, Wylson Zon também defende que a sociedade tenha informações e se aproxime mais da atuação dos mandatários. Ele pretende estabelecer uma relação contínua com a Câmara Municipal.
Sobre próximas disputas, os planos são fortalecer o Novo para que, em 2026, o partido chegue mais competitivo. Nesse contexto, o empresário poderá se candidatar a deputado estadual.
Sem resposta
O vereador Igor Elson (PL) e o economista Antonio Bungenstab (PRTB) também foram candidatos à Prefeitura da Serra, mas não atenderam à reportagem para falar sobre projetos que planejam conduzir. Ambos foram procurados desde 24 de outubro.