Weverson anuncia coordenador da equipe de transição de governo na Serra

Eleitos na Serra, Weverson Meireles e Gracimeri Gaviorno se reúnem com Pablo Lira Crédito: Divulgação

O futuro prefeito da Serra , Weverson Meireles (PDT), anunciou, nesta quinta-feira (31), que sua equipe de transição de governo será coordenada pelo atual diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e professor da Universidade Vila Velha (UVV), Pablo Lira. De acordo com o coordenador, o objetivo da equipe é viabilizar a continuidade de grandes realizações e acelerar ainda mais o desenvolvimento serrano.

A Gazeta. “O trabalho vai ser realizado com bastante diálogo e troca de informações. Vamos coletar informações estratégicas do que vem sendo realizado no município e do que está para ser entregue para a população da Serra, fazendo um diagnóstico. E também, ao final, vamos montar um relatório que vai contribuir para o início, em janeiro, do trabalho da nova gestão, sob a liderança do prefeito Weverson e da vice-prefeita Gracimeri Gaviorno (MDB) para que eles deem continuidade às entregas e às realizações históricas do atual prefeito, Sergio Vidigal (PDT)”, declarou Lira à reportagem de

O diretor-presidente do IJSN também pontua que o fato de o município estar com as contas públicas equilibradas e a Prefeitura, organizada permite a elaboração de uma agenda voltada ao cumprimento das promessas do prefeito eleito. “Nos últimos anos, a Serra conseguiu superar, em atividade econômica, a nossa Capital . Além disso, as contas públicas equilibradas servem para a realização do maior investimento público da história do município da Serra, inclusive superando, aqui na Grande Vitória , os demais municípios”.

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Em termos de renovação, palavra utilizada durante toda a campanha pelo futuro prefeito, Lira considera que Weverson é um administrador capaz de se relacionar com as “mega tendências do século 21”. “Ele é um gestor conectado com as questões da transformação digital, o desenvolvimento econômico, conhece muito de turismo e vai contribuir para alavancar ainda mais o desenvolvimento do município, que é o mais populoso do Espírito Santo e com o maior peso no crescimento econômico nos últimos anos”.

Por essas razões, o professor acredita ser possível transformar a Serra em um município de destaque não só no Estado, mas em todo o país. “A cidade tem um grande potencial para se destacar, ser vitrine, cada vez mais, e referência de boas práticas de políticas públicas, baseadas em evidências científicas, baseadas em dados e informações, orientadas para resultados”.

O coordenador da equipe de transição, que é doutor em Geografia e mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), também coordenou a construção do plano de governo do candidato à Prefeitura de Vitória pelo PSDB, Luiz Paulo Vellozo Lucas , e colaborou com os planos de Arnaldinho Borgo (Podemos), prefeito reeleito em Vila Velha, e do próprio Weverson Meireles.

Conforme informou o prefeito eleito, o nome de Pablo Lira foi escolhido para cumprir a promessa de uma equipe que reúne boa técnica e boa política “para trazer novos avanços para a cidade”.