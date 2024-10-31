O futuro prefeito da Serra, Weverson Meireles (PDT), anunciou, nesta quinta-feira (31), que sua equipe de transição de governo será coordenada pelo atual diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e professor da Universidade Vila Velha (UVV), Pablo Lira. De acordo com o coordenador, o objetivo da equipe é viabilizar a continuidade de grandes realizações e acelerar ainda mais o desenvolvimento serrano.
“O trabalho vai ser realizado com bastante diálogo e troca de informações. Vamos coletar informações estratégicas do que vem sendo realizado no município e do que está para ser entregue para a população da Serra, fazendo um diagnóstico. E também, ao final, vamos montar um relatório que vai contribuir para o início, em janeiro, do trabalho da nova gestão, sob a liderança do prefeito Weverson e da vice-prefeita Gracimeri Gaviorno (MDB) para que eles deem continuidade às entregas e às realizações históricas do atual prefeito, Sergio Vidigal (PDT)”, declarou Lira à reportagem de A Gazeta.
O diretor-presidente do IJSN também pontua que o fato de o município estar com as contas públicas equilibradas e a Prefeitura, organizada permite a elaboração de uma agenda voltada ao cumprimento das promessas do prefeito eleito. “Nos últimos anos, a Serra conseguiu superar, em atividade econômica, a nossa Capital. Além disso, as contas públicas equilibradas servem para a realização do maior investimento público da história do município da Serra, inclusive superando, aqui na Grande Vitória, os demais municípios”.
Weverson anuncia coordenador da equipe de transição de governo na Serra
Em termos de renovação, palavra utilizada durante toda a campanha pelo futuro prefeito, Lira considera que Weverson é um administrador capaz de se relacionar com as “mega tendências do século 21”. “Ele é um gestor conectado com as questões da transformação digital, o desenvolvimento econômico, conhece muito de turismo e vai contribuir para alavancar ainda mais o desenvolvimento do município, que é o mais populoso do Espírito Santo e com o maior peso no crescimento econômico nos últimos anos”.
Por essas razões, o professor acredita ser possível transformar a Serra em um município de destaque não só no Estado, mas em todo o país. “A cidade tem um grande potencial para se destacar, ser vitrine, cada vez mais, e referência de boas práticas de políticas públicas, baseadas em evidências científicas, baseadas em dados e informações, orientadas para resultados”.
O coordenador da equipe de transição, que é doutor em Geografia e mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), também coordenou a construção do plano de governo do candidato à Prefeitura de Vitória pelo PSDB, Luiz Paulo Vellozo Lucas, e colaborou com os planos de Arnaldinho Borgo (Podemos), prefeito reeleito em Vila Velha, e do próprio Weverson Meireles.
Conforme informou o prefeito eleito, o nome de Pablo Lira foi escolhido para cumprir a promessa de uma equipe que reúne boa técnica e boa política “para trazer novos avanços para a cidade”.
Os demais integrantes da equipe de transição – escolhidos por Vidigal e Weverson – devem ser oficializados nos próximos dias.