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Eleição

OAB define candidatos para vaga de desembargador do ES; veja lista

Votação contou com 23 nomes disputando cadeira destinada à advocacia no Tribunal de Justiça do Espírito Santo

Publicado em 07 de Novembro de 2024 às 19:27

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

07 nov 2024 às 19:27
TJES
Sede do Tribunal de Justiça do Espírito Santo: cadeira reservada à advocacia Crédito: Carlos Alberto Silva
Os advogados da Seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) elegeram nesta quinta-feira (7) os 12  representantes da categoria que vão concorrer a uma vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). Os eleitos integrarão a lista duodécima a ser apreciada pelo Conselho da OAB, que a reduzirá a seis nomes, formando assim a lista sêxtupla a ser encaminhada para votação no TJES.
Na sequência, os desembargadores do tribunal apreciam e votam a lista sêxtupla durante sessão plenária e a reduzem a três nomes, que resultam na lista tríplice a ser enviada ao governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), responsável por escolher o novo membro da Corte. Ainda não há data para que isso aconteça.
A vaga de desembargador da Corte estadual destinada à advocacia, para a qual se inscreveram 23 advogados, atende ao que determina a Constituição Federal. No texto constitucional fica estabelecido que 1/5 dessas vagas seja reservado ao Ministério Público e à OAB.
No caso do TJES, a cadeira de desembargador reservada à advocacia surgiu após aposentadoria do desembargador Annibal de Rezende Lima, em abril deste ano.
OAB define candidatos para vaga de desembargador do ES; veja lista
Veja a lista com os 12 eleitos:
  1.  Flavia Brandão 
  2. Anderson Pedra
  3. Sarah Merçon
  4. Alexandre Puppim
  5.  João Batista Dalapicola
  6. Lucia Roriz
  7.  Vinicius Pinheiro
  8. Adriano Pedra
  9. Carla Fregona
  10. Erfen Ribeiro
  11. Rosemary de Paula
  12. Américo Mignone

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