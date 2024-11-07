Os advogados da Seccional capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES) elegeram nesta quinta-feira (7) os 12 representantes da categoria que vão concorrer a uma vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). Os eleitos integrarão a lista duodécima a ser apreciada pelo Conselho da OAB, que a reduzirá a seis nomes, formando assim a lista sêxtupla a ser encaminhada para votação no TJES.
Na sequência, os desembargadores do tribunal apreciam e votam a lista sêxtupla durante sessão plenária e a reduzem a três nomes, que resultam na lista tríplice a ser enviada ao governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), responsável por escolher o novo membro da Corte. Ainda não há data para que isso aconteça.
A vaga de desembargador da Corte estadual destinada à advocacia, para a qual se inscreveram 23 advogados, atende ao que determina a Constituição Federal. No texto constitucional fica estabelecido que 1/5 dessas vagas seja reservado ao Ministério Público e à OAB.
No caso do TJES, a cadeira de desembargador reservada à advocacia surgiu após aposentadoria do desembargador Annibal de Rezende Lima, em abril deste ano.
OAB define candidatos para vaga de desembargador do ES; veja lista
Veja a lista com os 12 eleitos:
- Flavia Brandão
- Anderson Pedra
- Sarah Merçon
- Alexandre Puppim
- João Batista Dalapicola
- Lucia Roriz
- Vinicius Pinheiro
- Adriano Pedra
- Carla Fregona
- Erfen Ribeiro
- Rosemary de Paula
- Américo Mignone