Eleições 2024

Dores do Rio Preto tem o primeiro prefeito eleito do ES

Com 100% das urnas apuradas no município do Caparaó capixaba, Thiaguinho (PP) foi eleito com 68,16% dos votos válidos

1 min de leitura min de leitura

Thiaguinho (PP), primeiro prefeito eleito do Espírito Santo. (Divulgação)

Thiaguinho, do Progressistas (PP), foi o primeiro prefeito eleito do Espírito Santo, com 3.430 votos válidos (68,16%). Com 100% da urnas apuradas o agora ex-vereador, administrará o município da região do Caparaó capixaba, que tem 6.596 habitantes, pelos próximos quatro anos ao lado do seu vice, Marcelo do Rubico.

O candidato concorrente era Jefinho Lagares, do PSB, partido do governador Renato Casagrande. O socialista obteve 31,84% votos válidos, com 1.602 eleitores depositando a confiança nele.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta