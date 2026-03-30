Letícia Gonçalves
Letícia Gonçalves
Este é um espaço para falar de Política: notícias, opiniões, bastidores, principalmente do que ocorre no Espírito Santo. A colunista ingressou na Rede Gazeta em 2006, atuou na Rádio CBN Vitória/Gazeta Online e migrou para a editoria de Política de A Gazeta em 2012, em que trabalhou como repórter e editora-adjunta

Mais um integrante do governo do ES vai disputar as eleições de 2026

Ao todo, 13 nomes do primeiro escalão da equipe de Renato Casagrande estão no páreo

Vitória
Publicado em 30/03/2026 às 10h08
Pablo Lira, diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos
Pablo Lira, diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos, vai deixar o cargo. Crédito: Ricardo Medeiros

O diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Lira, vai deixar o cargo para ser candidato a deputado estadual pelo PSB. O anúncio vai ser feito nesta segunda-feira (30).

Era algo já especulado, mas agora ele bateu o martelo.

Lira vai se desincompatibilizar na quinta-feira (2), mesmo dia da renúncia do governador Renato Casagrande (PSB), que vai disputar o Senado.

O vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) vai tomar posse como novo chefe do Executivo estadual e comandar uma equipe bem diferente.

Com Pablo Lira, são 13 os integrantes do primeiro escalão, pessoas com status de secretário, que vão sair do governo para participar das eleições.

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“Encerro um ciclo com a serenidade de quem cumpriu seu dever. Mas não encerro a missão. Ao contrário, ela se amplia”, afirmou Lira.

“Aceitei um novo chamado. Um chamado que não nasce de um projeto individual, mas de uma construção coletiva da família, dos amigos, dos colegas de serviço público, de amigos empreendedores, dos meus queridos alunos e, sobretudo, da sociedade capixaba. Pessoas que enxergam na técnica não um fim, mas um instrumento para fazer política melhor”, completou.

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