SXSW 2026: a tecnologia avançou e agora a questão é o que fazemos com isso

Austin, durante o SXSW, continua sendo um território à parte. A cidade se transforma em um grande fluxo de ideias, onde tecnologia, cultura, ciência e comportamento se misturam de forma quase inseparável. A experiência não é apenas sobre assistir palestras, mas também sobre habitar um ambiente onde diferentes visões de futuro se sobrepõem o tempo inteiro. No meio desse movimento, o que começa a se formar vai além de um retrato do que está por vir, é uma espécie de diagnóstico do presente.

E, em 2026, esse diagnóstico parece mais complexo – e menos eufórico – do que em anos anteriores.

A inteligência artificial, que recentemente ocupava o centro das atenções como promessa e ruptura, agora aparece como algo já incorporado à realidade. Ela deixou de ser novidade para se tornar infraestrutura. Está presente em praticamente todas as discussões, mas raramente como protagonista isolada. Em vez disso, funciona como uma camada invisível que atravessa temas tão diversos quanto saúde, mídia, educação, política e criatividade.

Essa mudança de posição altera profundamente a natureza das conversas. Quando uma tecnologia ainda está emergindo, o foco costuma estar nas suas possibilidades. Quando ela se consolida, o foco passa a ser suas implicações. E foi exatamente isso que marcou o SXSW deste ano: uma transição do entusiasmo para a análise, da descoberta para a responsabilidade.

Um dos sinais mais concretos dessa maturidade apareceu nas discussões sobre infraestrutura. O avanço da IA, cada vez mais evidente, já não depende apenas de modelos melhores ou algoritmos mais sofisticados. Ele exige uma base física robusta: capacidade computacional em larga escala, consumo massivo de energia, cadeias de suprimento complexas e uma nova geração de profissionais altamente especializados. O que antes parecia um fenômeno essencialmente digital começa a revelar sua dimensão industrial.

Ao mesmo tempo, enquanto a tecnologia avança nesse nível estrutural, outro tipo de reflexão ganha força, mais silenciosa, mas talvez mais profunda. Diversos painéis trouxeram à tona uma preocupação crescente com o impacto da automação sobre as nossas próprias capacidades cognitivas. A facilidade com que delegamos tarefas para sistemas inteligentes começa a levantar uma questão incômoda: o que acontece quando deixamos de exercitar aquilo que antes nos definia?

A comparação feita em algumas sessões foi bastante direta. Assim como o corpo enfraquece sem estímulo, o cérebro também depende de uso contínuo para se desenvolver. No entanto, atividades como navegação, memória, escrita e até mesmo certos tipos de raciocínio vêm sendo progressivamente terceirizadas para ferramentas digitais. Esse movimento não gera um colapso imediato, mas aponta para um deslocamento gradual na forma como pensamos e interagimos com o mundo.

Esse deslocamento traz consigo uma consequência inevitável: se a cognição deixa de ser o principal diferencial humano, outras dimensões passam a ocupar esse espaço. Ao longo do festival, ficou claro que características como intuição, sensibilidade, repertório cultural e capacidade de julgamento estão ganhando um novo tipo de centralidade. Não porque são novas, mas porque se tornam mais visíveis quando o restante pode ser automatizado.

Essa mesma tensão apareceu de forma mais sutil em uma discussão sobre os efeitos da IA no cérebro. A provocação era simples, mas poderosa: estamos começando a “achatar” a linguagem. Textos diferentes passam a soar parecidos, seguindo o mesmo ritmo, a mesma estrutura e até os mesmos argumentos. O impacto disso não é apenas estético, mas cognitivo. Quando padronizamos a forma de escrever, corremos o risco de padronizar também a forma de pensar.

Um exemplo curioso surgiu a partir de um professor do MIT que comentou usar IA para escrever e-mails melhores. À primeira vista, parece uma aplicação inofensiva, quase trivial. Mas ela abre uma pergunta desconfortável: até que ponto estamos usando essas ferramentas para potencializar nossas capacidades e até que ponto estamos usando para evitar o esforço? Porque existe uma relação direta entre esforço e realização. Quando abrimos mão do processo, abrimos mão também da sensação de construção.

É justamente nesse espaço que começa a emergir uma nova camada da crise de confiança. Não apenas em relação ao conteúdo que consumimos, mas em relação à nossa própria capacidade de pensar, formular e produzir algo que seja genuinamente nosso.

Nas discussões sobre mídia e criatividade, essa mudança apareceu de forma particularmente evidente. A internet já havia democratizado a distribuição de conteúdo. Agora, a inteligência artificial começa a democratizar também a produção. Nesse contexto, a escassez deixa de estar na execução técnica e passa a residir na intenção. O valor já não está apenas em produzir algo bem feito, mas em produzir algo que faça sentido, que carregue identidade, contexto e relevância cultural.

Esse mesmo raciocínio se estende ao marketing e às marcas. Em um ambiente saturado de estímulos, onde a atenção é fragmentada e o ceticismo cresce, estratégias baseadas exclusivamente em alcance ou repetição perdem eficácia. O que começa a emergir como diferencial é a capacidade de gerar conexão real, algo que passa menos por campanhas e mais por experiências, menos por mensagem e mais por significado.

Essa busca por uma espécie de “prova de humanidade” apareceu até nas ativações de marca ao longo do festival. Um exemplo interessante veio da Zevia, que construiu uma campanha inteira a partir dessa tensão entre inteligência artificial e artificialidade. A proposta era simples: “prove que você é humano”. Mas, em vez de um CAPTCHA tradicional, a pergunta era outra – o que tira o seu fôlego? A provocação desloca completamente a lógica da validação para um território que não pode ser automatizado: experiência, emoção e memória.

Mas talvez uma das provocações mais profundas do SXSW 2026 tenha vindo de Aza Raskin, ao apresentar o trabalho do Earth Species Project. A proposta do projeto é usar inteligência artificial para tentar decodificar a comunicação de outras espécies, de pássaros a golfinhos, passando por primatas e até sinais emitidos por plantas.

Inteligência Artificial Crédito: Shutterstock

A abordagem parte de um princípio radical: não precisamos de uma “tradução direta” como uma espécie de Rosetta Stone. Em vez disso, modelos de IA analisam volumes massivos de sons, padrões e comportamentos para identificar estruturas que se assemelham à linguagem, algo que os humanos, sozinhos, dificilmente conseguiriam perceber. A ambição não é ensinar humanos a falar com animais, até porque as implicações éticas disso seriam enormes. O objetivo é mais fundamental: entender o que eles já estão dizendo.

E essa mudança de perspectiva é talvez o ponto mais poderoso.

Se passamos a reconhecer que outras espécies possuem formas complexas de comunicação, inteligência e até possíveis estados de consciência, nossa relação com a natureza deixa de ser externa e passa a ser relacional. Como colocou Raskin, deixamos de ver a natureza como algo “lá fora” para começar a senti-la de forma mais íntima, quase como parte de nós.

Existe, inclusive, uma camada quase filosófica nessa ideia. Estamos, há décadas, tentando resolver a crise ambiental sem necessariamente entender o sistema do qual fazemos parte. E se outras espécies já tiverem respostas que ainda não conseguimos acessar? Nesse cenário, a inteligência artificial não aparece como substituta da inteligência humana, mas como uma ferramenta para ampliar nossa capacidade de escuta.

E talvez seja isso que conecta tantas das discussões do SXSW 2026.

Mais do que falar melhor, produzir mais ou automatizar mais, o desafio parece ser outro. Aprender a escutar.

Escutar melhor as pessoas, em um mundo onde pertencimento se torna escasso. Escutar melhor a nós mesmos, em um contexto onde delegamos cada vez mais o pensamento. E, talvez pela primeira vez de forma concreta, escutar outras formas de vida.

No fim, o SXSW 2026 não foi sobre o futuro da tecnologia.

Foi sobre a responsabilidade de decidir, de forma consciente, o que queremos automatizar e o que precisamos continuar fazendo nós mesmos.