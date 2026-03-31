9 livros imperdíveis para ler em abril

Essa seleção de livros reúne títulos de diferentes gêneros, com histórias que equilibram emoção, reflexão e entretenimento Crédito: Imagem: DukiPh | Shutterstock

Abril chega com uma seleção de lançamentos literários que promete agradar leitores de todos os estilos. Dos romances envolventes que aquecem o coração aos livros que instigam a mente, este mês traz histórias e reflexões que convidam à imersão, seja para escapar da rotina acelerada ou para enxergar o mundo sob novas perspectivas.

Entre os títulos, há espaço para romantasias e suspenses leves, daqueles que prendem a atenção sem tirar o sono, além de obras de aperfeiçoamento pessoal que dialogam com as inquietações do cotidiano. Seja qual for sua escolha, abril oferece histórias prontas para conquistar um espaço especial na sua estante. Confira!

1. Fala, professor! Política para a nova geração

“Fala, professor! Política para a nova geração” é uma leitura que ajuda a entender o Brasil de forma simples e formar opinião com mais consciência Crédito: Imagem: Reprodução digital | Edições 70

O cientista político Christian Lohbauer traz uma análise e reflexão sobre educação política no Brasil. O livro apresenta conceitos de democracia, cidadania, instituições e participação social, conectando teoria, história e cenário atual. Com linguagem prática, oferece base sólida para compreender o país, fortalecer o pensamento crítico e forma cidadãos mais conscientes.

2. Vai dar tudo certo: que fase!

O livro “Vai dar tudo certo: que fase!” mergulha nas dores, dúvidas e descobertas da adolescência com muita sensibilidade e identificação Crédito: Imagem: Reprodução digital | Lura Editorial

Com um olhar sensível para as vulnerabilidades da juventude, a ficção infantojuvenil apresenta jornadas de autodescoberta de personagens que precisam amadurecer perante o aumento dos conflitos internos e externos. Fiel ao processo de crescimento, Alessandra Jammel retrata a urgência, a intensidade e os medos típicos da adolescência.

3. Caçada selvagem: Desejo

A obra “Caçada selvagem: Desejo” mistura mistério, romance e sobrenatural em uma história envolvente que prende do começo ao fim Crédito: Imagem: Reprodução digital | Flyve

Após uma mudança inesperada, a jovem Heather chega à cidade de Church Hill em busca de um novo começo, mas logo se envolve em mistérios ligados ao próprio passado. Entre pistas ocultas e segredos familiares, ela cruza o caminho de Gaye, um rapaz dividido entre o amor e sua natureza de lobisomem. Em meio a descobertas inesperadas e sentimentos à flor da pele, o autor João Souza conduz o leitor por uma romantasia envolvente, onde mistério e paixão caminham lado a lado.

4. Canil dos condenados

“Canil dos condenados” traz poderes, segredos e escolhas perigosas em uma trama intensa cheia de reviravoltas Crédito: Imagem: Reprodução digital | TetsuUcorvo

No meio da capital paulista, os irmãos Severino e Álvaro herdam algo mais valioso que dinheiro: o caçula ganha poderes que atravessam gerações. Escolhido por uma relíquia misteriosa, Severino vê sua vida mudar para sempre: mas, enquanto recua, Álvaro se aproxima do perigo em busca de controle. Entre segredos, traições e aventuras sobrenaturais, o autor Vinicius Tetsu conduz uma jornada épica sobre ambição, destino e escolhas sem volta.

5. O amor que a dor pariu

“O amor que a dor pariu” é uma leitura sensível sobre relações, feridas emocionais e caminhos de cura Crédito: Imagem: Reprodução digital | Fernanda Salerno

Esta obra narra a jornada de Fernanda Salerno em busca de entender a própria mãe. Na tentativa de curar as feridas causadas pela relação, a autora compreende a relação não apenas a partir de seu olhar de filha, mas também como uma mulher. Este livro ainda convida os leitores a revisitarem a própria história, reconhecendo dores, ressignificando memórias e abrindo espaço para a cura.

6. Mortes no sobrado

“Mortes no sobrado” entrega um suspense leve e envolvente com mistério, investigação e um toque de regionalismo Crédito: Imagem: Reprodução digital | Fonte de Papel Editora

Escrito por Fátima Sá Paraíba, este lançamento narra os conflitos de uma população do interior da Paraíba durante as investigações de um mistério no casarão da influente família Gomes Barreto. Com reviravoltas clássicas do gênero policial e uma narrativa marcada por regionalismo, a obra é leve e retrata a incansável busca por justiça e a importância de romper ciclos de opressão.

7. Sob a luz de um novo antes

O livro “Sob a luz de um novo antes” convida a desacelerar e refletir com uma escrita poética e profunda Crédito: Imagem: Reprodução digital | Natesha

Cristina Sobral conduz o leitor por uma travessia poética que investiga as camadas mais profundas da existência. Em meio ao ruído e à pressa contemporâneos, seus versos propõem pausa, escuta e contemplação. A obra articula temas como tempo, memória, silêncio e reinvenção, enquanto a luz surge como metáfora que revela o invisível e ilumina o íntimo.

8. Manobras de retorno

A obra “Manobras de retorno” reúne histórias intensas que exploram memória, política e os dilemas humanos Crédito: Imagem: Reprodução digital | Minotauro

Dau Bastos constrói cinco narrativas que atravessam cerca de 50 anos da história brasileira, tensionando memória, política e subjetividade. Os contos expõem personagens em situações-limite, marcadas por dilemas morais e conflitos internos. O autor comprova que a ficção pode partir de fatos e, ainda assim, alçar voo próprio. Nascidas do jogo com a linguagem, as narrativas expõem as contradições humanas com múltiplos sentidos, firmando-se no campo propriamente literário, o que torna a leitura, a um só tempo, densa e agradável.

9. O Deus que habita em mim

“O Deus que habita em mim” propõe uma conexão mais profunda com a fé e uma vivência espiritual mais consciente Crédito: Imagem: Reprodução digital | Editora Vida

Mac Anderson reflete sobre a lacuna no relacionamento com o Espírito Santo. Ao observar uma fé muitas vezes automática na vida cristã, o autor propõe resgatar a intimidade com essa presença viva. Com base teológica e linguagem acessível, o livro da Editora Vida mostra como essa relação transforma a experiência espiritual, levando a uma fé mais autêntica e profunda.