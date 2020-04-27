Sucesso de audiência, 'Êta Mundo Bom!' está de volta a Rede Globo

A novela "Êta Mundo Bom!" volta e ser exibida na sessão "Vale a Pena Ver de Novo" Crédito: Rede Globo/Divulgação

Sucesso no horário das 18h em 2016, "Êta Mundo Bom!", de Walcyr Carrasco, ganha reprise no "Vale a Pena Ver de Novo", na Globo, a partir desta segunda-feira (27). Candinho, vivido por Sergio Guizé, e sua trupe voltam a trazer mensagens de otimismo, leveza e superação, mas agora num Brasil confinado, amedrontado pela pandemia do novo coronavírus.

Assim, a célebre frase do inocente Candinho Tudo o que acontece de ruim na vida da gente é pra meiorá pode ter novo significado para o espectador. Walcyr Carrasco concorda? Ahhh... eu espero que a partir disso as pessoas busquem maneiras construtivas de superar este momento, responde, em entrevista. Acredito que neste momento a mensagem positiva de "Êta Mundo Bom!" será mais forte, porque todos nós estamos precisando de otimismo.

Autor de outras tramas bem-sucedidas, como "Chocolate Com Pimenta" e "Verdades Secretas" (ele está escrevendo a parte 2 da trama), Carrasco contou uma história deliciosa em "Êta Mundo Bom!", com um elenco bem entrosado com seus personagens. Figura central da novela, Candinho é um rapaz do interior que cresceu sem conhecer a mãe biológica.

DILEMAS

Já adulto, seguindo o conselho do amigo Pancrácio (Marco Nanini), ele parte para São Paulo em busca da mãe (Eliane Giardini), que, quando jovem, precisou abandonar o filho por engravidar sem ser casada. Na capital, em plena década de 1940, ele vive aventuras e enfrenta dificuldades, sempre acompanhado de seu burro Policarpo.