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"Vale a Pena Ver de Novo"

Sucesso de audiência, 'Êta Mundo Bom!' está de volta a Rede Globo

Novela ganha reprise a partir desta segunda-feira (27), com Candinho como símbolo de esperança e superação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 09:56

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 09:56

A novela
A novela "Êta Mundo Bom!" volta e ser exibida na sessão "Vale a Pena Ver de Novo" Crédito: Rede Globo/Divulgação
Sucesso no horário das 18h em 2016, "Êta Mundo Bom!", de Walcyr Carrasco, ganha reprise no "Vale a Pena Ver de Novo", na Globo, a partir desta segunda-feira (27).  Candinho, vivido por Sergio Guizé, e sua trupe voltam a trazer mensagens de otimismo, leveza e superação, mas agora num Brasil confinado, amedrontado pela pandemia do novo coronavírus.
Assim, a célebre frase do inocente Candinho Tudo o que acontece de ruim na vida da gente é pra meiorá pode ter novo significado para o espectador. Walcyr Carrasco concorda? Ahhh... eu espero que a partir disso as pessoas busquem maneiras construtivas de superar este momento, responde, em entrevista. Acredito que neste momento a mensagem positiva de "Êta Mundo Bom!" será mais forte, porque todos nós estamos precisando de otimismo.

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Autor de outras tramas bem-sucedidas, como "Chocolate Com Pimenta" e "Verdades Secretas" (ele está escrevendo a parte 2 da trama), Carrasco contou uma história deliciosa em "Êta Mundo Bom!", com um elenco bem entrosado com seus personagens. Figura central da novela, Candinho é um rapaz do interior que cresceu sem conhecer a mãe biológica.

DILEMAS

Já adulto, seguindo o conselho do amigo Pancrácio (Marco Nanini), ele parte para São Paulo em busca da mãe (Eliane Giardini), que, quando jovem, precisou abandonar o filho por engravidar sem ser casada. Na capital, em plena década de 1940, ele vive aventuras e enfrenta dificuldades, sempre acompanhado de seu burro Policarpo.
Também fazem parte do elenco, nomes como Elizabeth Savalla, Ary Fontoura, Débora Nascimento, Camila Queiroz, Flávia Alessandra, Eriberto Leão, Bianca Bin, Klebber Toledo, Rosi Campos, entre outros.

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