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Caso Pugliesi alerta para o papel dos influenciadores na pandemia

Influenciadora quebrou a quarentena, reuniu amigos em casa durante a quarentena e o evento levantou a discussão sobre a responsabilidade e o papel dos influenciadores em época de pandemia. Famosos e anônimos se manifestaram sobre o assunto na internet
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 18:01

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 18:01

Musa fitness reuniu amigos em casa e pediu desculpas no dia seguinte.
Musa fitness reuniu amigos em casa e pediu desculpas no dia seguinte. Crédito: Reprodução
Em um momento em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o isolamento e várias famílias e profissões passam por adaptações para viver esta realidade, a influenciadora digital com ênfase em saúde, bem estar e universo fitness, Gabriela Pugliesi, quebrou a quarentena, reuniu amigos em casa na noite de sábado (25) e mostrou tudo em suas redes sociais.
Agora curada, a influencer esteve em voga há pouco tempo, pois foi uma das primeiras celebridades a serem contaminadas pela Covid-19 no país. A reunião chegou a render perdas de contratos comerciais e a baixa de mais de 100 mil seguidores no Instagram para a musa fitness. No dia seguinte, Pugliesi pediu desculpas em seu perfil,  porém o assunto perdurou nas redes sociais e levantou uma discussão sobre o papel dos influenciadores durante a pandemia entre os internautas.
Em um contexto altamente conectado , influenciadores atuam como formadores de opinião  e isso pode contribuir diretamente para o comportamento de seus seguidores. Esses produtores de conteúdo devem usar seu alcance com muita responsabilidade para transmitirem informações relevantes. Eles podem não apenas disseminar o entretenimento, mas também informações importantes sobre a pandemia e sobre o vírus, e mensagens positivas, coloca a professora de Marketing Digital Maria Carolina Avis, do Centro Universitário Internacional Uninter.
A discussão ocupou os Trending Topics do Twitter no Brasil, vários usuários da rede se manifestaram e alguns famosos também se posicionaram sobre o assunto.
A atriz e apresentadora Tatá Werneck comentou a publicação de pedido de desculpas da musa fitness. Eu acho que essa sua atitude, ainda mais pra um monte de gente que te segue e se inspira na sua vida saudável foi inadmissível, disse ela em um de seus comentários.
A influenciadora digital Jana Rosa falou diretamente sobre a reunião de Pugliesi e seus amigos nos stories e a inseriu em um pessoas que ela segue que segundo ela são egoístas e só pensam no próprio umbigo. Na real, quem tá fazendo festa agora não se importa com isso (a quarentena) e não vai mudar, gente, já não mudou antes, declarou Jana.
"Nesse momento, ter uma atitude irresponsável como essa, parece que você não interpretou o significado do que é ser influenciador"
Emicida sobre Pugliesi - Artista e empresário
O rapper Emicida também se manifestou em uma live realizada ontem (26), como parte do festival da Budweiser, Bud One Team Live, onde alfinetou a musa fitness sobre o poder de influência e chamou atenção para o fato de que ela teria ficado famosa exatamente por incentivar um estilo de vida saudável e agora teria entrado em contradição. Você, garota, ficou conhecida pela alimentação saudável, fazendo exercícios, cuidar da saúde. Nesse momento, ter uma atitude irresponsável como essa, parece que você não interpretou o significado do que é ser influenciador, disse o artista.

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De dentro pra fora: o que influencers pensam a respeito?

A capixaba Natasha Villaschi também atua nas redes sociais com um posicionamento voltado para a vida saudável e acredita que o papel do influenciador tem que ser responsável honesto e sensato, seja em época de pandemia e em qualquer outra. A partir do momento que a gente influencia alguém, temos que ter responsabilidade e não importa se é uma pessoa ou 10 mil pessoas, 100 mil pessoas. A gente tem que ter cuidado com as nossas falas, ações, parcerias. Alguém que influencia milhões de pessoas, deve ter o cuidado triplicado, diz.
Eu sou influenciada por que eu sigo e sei que quem me segue é influenciado por mim. As pessoas são influenciáveis, por isso é muito importante filtrar o conteúdo que queremos receber, a gente precisa escolher quem acompanhar e quem a gente vai deixar nos influenciar no dia a dia, complementa Natasha.
"Influenciar não deve ser apenas produzir informação, mas seguir as regras e servir de exemplo"
Rayane Souza - Colunista da Revista ag e Influenciadora Digital
A influenciadora capixaba e colunista da Revista Ag, Rayane Souza, acredita que o papel de influencers nesse cenário é incentivar um comportamento responsável. Em um momento como esse de pandemia, não é só fundamental, mas indispensável a empatia, o pensar no outro, influenciar não deve ser apenas produzir informação, mas seguir as regras e servir de exemplo, diz.

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