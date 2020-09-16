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Cervejas com ingredientes 100% brasileiros já são uma realidade

Insumos cervejeiros de boa qualidade ganham espaço na produção nacional e revelam no copo características das diferentes regiões do Brasil

Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 07:00

Públicado em 

16 set 2020 às 07:00
Taynã Feitosa

Colunista

Taynã Feitosa

Cervejas produzidas com ingredientes brasileiros
Cervejas produzidas pela Baden Baden com ingredientes brasileiros Crédito: Edna Marcelino
Quem acompanha as tendências da gastronomia já deve ter notado um aumento na valorização dos ingredientes locais. O incentivo a essa prática, inclusive, vai além da mesa: consumir produtos de um determinado lugar também traz à tona características históricas, geográficas, culturais e sociais daquela região.
Sempre lembrado no mundo dos vinhos, o terroir também tem seu espaço no universo das cervejas, principalmente quando mencionamos escolas cervejeiras tradicionais e regiões do globo que produzem ingredientes cervejeiros, como cevada e lúpulo, de excelência.

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Com o desenvolvimento da cultura cervejeira no país, nosso Brasil varonil ganha destaque com seus diferentes tipos de terroir e também na produção de insumos locais. Afinal de contas, um país continental como o nosso pode e deve fabricar cervejas com ingredientes locais de alta qualidade.

INSUMOS 100% NACIONAIS

Pegando carona na última coluna, em que falei sobre a Catharina Sour, o primeiro estilo de cerveja criado no Brasil, lembro que já temos no mercado rótulos de cervejas com ingredientes 100% brasileiros. E adianto: há excelentes insumos cervejeiros sendo produzidos de Norte a Sul do país.
Nas regiões Sul e Centro-oeste são cultivados grãos de cevada que também passam pelo processo de malteação. Destaque para a Agrária, maior maltaria da América do Sul, que supre cerca de 30% do mercado local com seu malte Pilsen.
Já o queridinho lúpulo espalhou-se por vários cantos mais frios e secos do Brasil, desde o Sul até as regiões serranas do Sudeste. Aqui no terroir das montanhas capixabas, Domingos Martins abriga o Hopfenbüge (Instagram @hopfenbuge), primeiro campo de lúpulos certificado do ES, com o qual algumas cervejarias locais já fecharam parceria para produzir cervejas de origem.
Campo de lúpulos da Hopfenbüge, em Paraju, Domingos Martins
Campo de lúpulos da Hopfenbüge fica em Paraju, Domingos Martins Crédito: Hopfenbüge/Instagram
Responsáveis pelo grand finale da fermentação, as leveduras cervejeiras, chamadas Saccharomyces cerevisiae, são desenvolvidas a todo vapor em todos os cantos do país e carregam consigo características de cada região.
Já temos leveduras reconhecidamente brasileiras catalogadas e isso traz fôlego para o sonhado reconhecimento do nosso país como futura escola cervejeira. Cervejarias e até mesmo cervejeiros caseiros arriscam em cultivar suas próprias cepas, o que torna essa alquimia ainda mais interessante.

EM LARGA ESCALA

Devido à alta demanda, ainda não é possível encontrar em grande escala rótulos de cervejas com todos os ingredientes produzidos no país. Há alguns anos, cervejarias como a sulista Coruja e a Colorado, que pertence à Ambev, vêm fazendo experimentos com insumos brasileiros.
O sucesso, por enquanto, fica por conta de marcas que produzem receitas já disseminadas pelo país com ingredientes produzidos por aqui. Há pouco tempo atrás, a cervejaria paulista Baden Baden fechou parceria com a Verace, com a Three Monkeys e com a Landel. Todas essas cervejarias criaram rótulos colaborativos com a Baden Baden usando lúpulos 100% brasileiros.
Cerveja produzida com ingredientes brasileiros
Cerveja Sour de frutas vermelhas e café da Landel feita com lúpulo nacional Crédito: Cervejaria Landel/Divulgação
As amostras dos lúpulos, vindas de Indaiatuba/SP, foram analisadas pelo Instituto de Cerveja do Brasil (ICB), distribuídas entre as parceiras e apresentadas no Mondial de La Bière de 2019. Como resultado, tivemos: uma Dark Lager (Verace), uma Sour de frutas vermelhas e café (Landel) e uma Pilsen com levedura Ale (Three Monkeys).
Também tem cervejaria se aventurando no frescor do lúpulo in natura. Neste ano, a curitibana Lunatic Brew lançou a Harvest Ale, uma American IPA em parceria com a Tamayo Hops, plantação orgânica de lúpulos localizada em Brasília.
Acompanhe a colunista também no Instagram ou leia as colunas anteriores.

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Taynã Feitosa

Taynã Feitosa é sommelière e cervejeira apaixonada por uma boa cerveja e suas infinitas possibilidades. Também é jornalista e mercadóloga

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