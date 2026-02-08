Home
Chegou o Que Faltava leva espiritualidade à avenida com enredo sobre o Orí

Orí, palavra iorubá para cabeça, foi contada pela escola como centro espiritual, mental, emocional e físico, além de ser o responsável por orientar escolhas, caminhos e destinos

Gabriela Maia

Estagiária / [email protected]

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 09:43

 - Atualizado há 6 minutos

"Orí - Sua Cabeça é Seu Guia", o tema central da escola foi o Orí, inspirado na cosmovisão iorubá. Nas religiões afro-brasileiras, o Orí é mais do que uma parte do corpo, sendo considerado o guia interior, guardião da memória e intuição, e a "assinatura única" de cada ser humano.

Com um desfile repleto de ancestralidade, a escola de samba Chegou o Que Faltava levou para a avenida uma apresentação simbólica voltada para a espiritualidade com o enredo "Orí – Sua cabeça é seu guia". Com o tema Orí, a agremiação representou este elemento visto como fundamento da cultura e da visão iorubá no segundo dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval de Vitória, no Sambão do Povo.

Orí, palavra iorubá para cabeça, foi contada pela escola como centro espiritual, mental, emocional e físico, além de ser o responsável por orientar escolhas, caminhos e destinos

A escola, penúltima a entrar na madrugada deste domingo (8), provocou uma mudança no comando do carro de som antes do desfile, com o intérprete oficial Igor Viana sendo substituído por Vinicius Moraes.

Desfile da escola de Samba Chegou o que Faltava no Sambão do Povo
Desfile da escola de Samba Chegou o que Faltava no Sambão do Povo Crédito: Vitor Jubini

A narrativa contada pela agremiação destacou o Orí, palavra iorubá para cabeça, como centro espiritual, mental, emocional e físico, além de ser o responsável por orientar escolhas, caminhos e destinos. Para as religiões afro-brasileiras, o Orí é mais que um elemento biológico, apresentado como guia interior, guardião da memória e da intuição e como uma assinatura única que diferencia cada ser humano.

A escola azul e rosa celebrou a herança africana com o objetivo de propor uma reflexão sobre o cuidado com a própria essência e força interior. O desfile destacou a importância de cada indivíduo cuidar da cabeça e do futuro, com um enredo que fala sobre a força interior que sustenta a vida e o caminho do carnaval. A idealização é do carnavalesco Roberto Monteiro.

Confira o desfile da Chegou o que Faltava no Carnaval 2026

Desfile da escola de Samba Chegou o que Faltava no Sambão do Povo por Vitor Jubini
Desfile da escola de Samba Chegou o que Faltava no Sambão do Povo por Vitor Jubini
Desfile da escola de Samba Chegou o que Faltava no Sambão do Povo por Vitor Jubini
Desfile da escola de Samba Chegou o que Faltava no Sambão do Povo por Vitor Jubini
Desfile da escola de Samba Chegou o que Faltava no Sambão do Povo por Vitor Jubini
Desfile da escola de Samba Chegou o que Faltava no Sambão do Povo por Vitor Jubini
Desfile da escola de Samba Chegou o que Faltava no Sambão do Povo por Vitor Jubini
Desfile da escola de Samba Chegou o que Faltava no Sambão do Povo por Vitor Jubini
Desfile da escola de Samba Chegou o que Faltava no Sambão do Povo por Vitor Jubini
Desfile da escola de Samba Chegou o que Faltava no Sambão do Povo por Vitor Jubini
Desfile da escola de Samba Chegou o que Faltava no Sambão do Povo por Vitor Jubini
Desfile da escola de Samba Chegou o que Faltava no Sambão do Povo por Vitor Jubini
Desfile da escola de Samba Chegou o que Faltava no Sambão do Povo por Vitor Jubini
Desfile da escola de Samba Chegou o que Faltava no Sambão do Povo por Vitor Jubini
Desfile da escola de Samba Chegou o que Faltava no Sambão do Povo por Vitor Jubini
Desfile da escola de Samba Chegou o que Faltava no Sambão do Povo por Vitor Jubini
Desfile da escola de Samba Chegou o que Faltava no Sambão do Povo por Vitor Jubini
Desfile da escola de Samba Chegou o que Faltava no Sambão do Povo por Vitor Jubini
Desfile da escola de Samba Chegou o que Faltava no Sambão do Povo por Vitor Jubini
Desfile da escola de Samba Chegou o que Faltava no Sambão do Povo por Vitor Jubini
Desfile da escola de Samba Chegou o que Faltava no Sambão do Povo por Vitor Jubini
Desfile da escola de Samba Chegou o que Faltava no Sambão do Povo por Vitor Jubini
Desfile da escola de Samba Chegou o que Faltava no Sambão do Povo por Vitor Jubini
Desfile da escola de Samba Chegou o que Faltava no Sambão do Povo por Vitor Jubini
Desfile da escola de Samba Chegou o que Faltava no Sambão do Povo por Vitor Jubini
Desfile da escola de Samba Chegou o que Faltava no Sambão do Povo por Vitor Jubini
Desfile da escola de Samba Chegou o que Faltava no Sambão do Povo por Vitor Jubini
Desfile da escola de Samba Chegou o que Faltava no Sambão do Povo por Vitor Jubini

Nascida no bairro de Goiabeiras, em Vitória, a Chegou o Que Faltava foi fundada em 1975. Desde 2022, a agremiação ganha destaque, quando voltou a integrar o Grupo Especial das escolas de samba, após anos sem sair do Grupo A. A escola é atual vice-campeã do Carnaval de Vitória.

