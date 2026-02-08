Carnaval de Vitória

Chegou o Que Faltava leva espiritualidade à avenida com enredo sobre o Orí

Orí, palavra iorubá para cabeça, foi contada pela escola como centro espiritual, mental, emocional e físico, além de ser o responsável por orientar escolhas, caminhos e destinos

Com um desfile repleto de ancestralidade, a escola de samba Chegou o Que Faltava levou para a avenida uma apresentação simbólica voltada para a espiritualidade com o enredo "Orí – Sua cabeça é seu guia". Com o tema Orí, a agremiação representou este elemento visto como fundamento da cultura e da visão iorubá no segundo dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval de Vitória, no Sambão do Povo.

A escola, penúltima a entrar na madrugada deste domingo (8), provocou uma mudança no comando do carro de som antes do desfile, com o intérprete oficial Igor Viana sendo substituído por Vinicius Moraes.

A narrativa contada pela agremiação destacou o Orí, palavra iorubá para cabeça, como centro espiritual, mental, emocional e físico, além de ser o responsável por orientar escolhas, caminhos e destinos. Para as religiões afro-brasileiras, o Orí é mais que um elemento biológico, apresentado como guia interior, guardião da memória e da intuição e como uma assinatura única que diferencia cada ser humano.

A escola azul e rosa celebrou a herança africana com o objetivo de propor uma reflexão sobre o cuidado com a própria essência e força interior. O desfile destacou a importância de cada indivíduo cuidar da cabeça e do futuro, com um enredo que fala sobre a força interior que sustenta a vida e o caminho do carnaval. A idealização é do carnavalesco Roberto Monteiro.

Nascida no bairro de Goiabeiras, em Vitória, a Chegou o Que Faltava foi fundada em 1975. Desde 2022, a agremiação ganha destaque, quando voltou a integrar o Grupo Especial das escolas de samba, após anos sem sair do Grupo A. A escola é atual vice-campeã do Carnaval de Vitória.

