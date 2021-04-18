Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Que delícia!

Bavaroise de café: receita cremosa é uma dica para a sobremesa

De preparo simples, o doce é um clássico da confeitaria e ganhou nova versão para o Dia Mundial do Café, comemorado em abril

Publicado em 18 de Abril de 2021 às 07:34

Evelize Calmon

Bavaroise de café
Bavaroise de café: receita da chef Joselia Sardeiro Crédito: RPM Comunicação/Divulgação
Em francês, o nome da sobremesa é crème bavaroise, mas você também pode chamar de creme bávaro. De consistência entre pudim e musse, a receita é um clássico da confeitaria e, na semana em que foi celebrado o Dia Mundial do Café, ganhou uma versão deliciosa e super prática para celebrar a bebida. Confira! 

BAVAROISE DE CAFÉ

  • INGREDIENTES:
  • 1 xícara de leite integral
  • 2 gemas
  • 3 colheres (sopa) de açúcar
  • 1 colher (sopa) de café solúvel
  • 1/2 colher de sobremesa de gelatina sem sabor
  • 2 caixas de creme de leite gelado
  • Biscoitos champanhe (para montagem)
  • MODO DE PREPARO:
  1. Coloque o leite, as gemas e o açúcar em uma panela e leve ao fogo baixo, misturando sempre até formar um creme. Não deixe ferver. 
  2. Despeje a mistura em um recipiente e, ainda quente, acrescente o café solúvel e a gelatina dissolvida em três colheres de água.
  3.  Deixe esfriar um pouco e junte o creme de leite gelado. Lembre-se de retirar o soro do creme de leite antes de misturar e reserve (ele será usado para molhar os biscoitos champanhe). 
  4. Monte em xícaras como se fosse um pavê, intercalando uma camada de biscoito champanhe e outra de creme, e assim por diante. Coloque na geladeira. 
  5. Antes de servir, peneire chocolate em pó por cima.
  6. Se preferir, as camadas de biscoito podem ser substituídas por bolo. 
Receita de Joselia Sardeiro, chef de confeitaria do Hotel Windsor Marapendi. Veja mais em leia.ag/receitas.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados