Bavaroise de café: receita cremosa é uma dica para a sobremesa

Em francês, o nome da sobremesa é crème bavaroise, mas você também pode chamar de creme bávaro. De consistência entre pudim e musse, a receita é um clássico da confeitaria e, na semana em que foi celebrado o Dia Mundial do Café, ganhou uma versão deliciosa e super prática para celebrar a bebida. Confira!
BAVAROISE DE CAFÉ
- INGREDIENTES:
- 1 xícara de leite integral
- 2 gemas
- 3 colheres (sopa) de açúcar
- 1 colher (sopa) de café solúvel
- 1/2 colher de sobremesa de gelatina sem sabor
- 2 caixas de creme de leite gelado
- Biscoitos champanhe (para montagem)
- MODO DE PREPARO:
- Coloque o leite, as gemas e o açúcar em uma panela e leve ao fogo baixo, misturando sempre até formar um creme. Não deixe ferver.
- Despeje a mistura em um recipiente e, ainda quente, acrescente o café solúvel e a gelatina dissolvida em três colheres de água.
- Deixe esfriar um pouco e junte o creme de leite gelado. Lembre-se de retirar o soro do creme de leite antes de misturar e reserve (ele será usado para molhar os biscoitos champanhe).
- Monte em xícaras como se fosse um pavê, intercalando uma camada de biscoito champanhe e outra de creme, e assim por diante. Coloque na geladeira.
- Antes de servir, peneire chocolate em pó por cima.
- Se preferir, as camadas de biscoito podem ser substituídas por bolo.
Receita de Joselia Sardeiro, chef de confeitaria do Hotel Windsor Marapendi.