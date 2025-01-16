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Recall

Honda faz chamado para substituir parafuso da GL 1800 Gold Wing e Gold Wing Tour

Campanha envolve 354 unidades de modelo fabricado em 2019; agendamento pode ser realizado pelo site ou pela Central de Atendimento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2025 às 11:50

Publicado em 16 de Janeiro de 2025 às 11:50

Honda GL 1800 Gold Wing
Em 2025, o modelo, que nunca deixou o catálogo da Honda, completa 50 anos desde o lançamento, em 1975 Crédito: Honda/Divulgação
A Moto Honda está convocando os proprietários das versões Gold Wing e Gold Wing Tour do modelo GL 1800 de 2019 para substituição do parafuso da engrenagem primária de transmissão. Os reparos começaram nesta quarta-feira  (15) de forma gratuita e o agendamento pode ser feito pelo site ou pela Central de Atendimento.
Segundo a marca, em determinadas situações, o parafuso da engrenagem primária de transmissão pode quebrar e comprometer o funcionamento do motor. A falha pode levar à parada do motor com a motocicleta em movimento, sem a possibilidade de religá-lo.
Em situações extremas poderá causar danos materiais, lesões graves e até fatais aos ocupantes da motocicleta.
O recall é uma convocação que as fabricantes de veículos devem fazer caso seja identificado algum defeito que apresente risco aos condutores no trânsito. Por meio do site da Secretaria Nacional de Trânsito, é possível consultar se há algum recall pendente. Veja aqui.

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