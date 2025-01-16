Honda faz chamado para substituir parafuso da GL 1800 Gold Wing e Gold Wing Tour

Em 2025, o modelo, que nunca deixou o catálogo da Honda, completa 50 anos desde o lançamento, em 1975

Segundo a marca, em determinadas situações, o parafuso da engrenagem primária de transmissão pode quebrar e comprometer o funcionamento do motor. A falha pode levar à parada do motor com a motocicleta em movimento, sem a possibilidade de religá-lo.