Honda faz chamado para substituir parafuso da GL 1800 Gold Wing e Gold Wing Tour

A Moto Honda está convocando os proprietários das versões Gold Wing e Gold Wing Tour do modelo GL 1800 de 2019 para substituição do parafuso da engrenagem primária de transmissão. Os reparos começaram nesta quarta-feira (15) de forma gratuita e o agendamento pode ser feito pelo site ou pela Central de Atendimento.
Segundo a marca, em determinadas situações, o parafuso da engrenagem primária de transmissão pode quebrar e comprometer o funcionamento do motor. A falha pode levar à parada do motor com a motocicleta em movimento, sem a possibilidade de religá-lo.
Em situações extremas poderá causar danos materiais, lesões graves e até fatais aos ocupantes da motocicleta.
O recall é uma convocação que as fabricantes de veículos devem fazer caso seja identificado algum defeito que apresente risco aos condutores no trânsito. Por meio do site da Secretaria Nacional de Trânsito, é possível consultar se há algum recall pendente. Veja aqui.