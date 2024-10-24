Yamaha renova portfólio no Brasil com oito novas motos para a linha 2025

Modelos já estão prontos para atender a todos os parâmetros de emissão de poluentes da nova fase do Promot M5 Crédito: Yamaha/Divulgação

A Yamaha fez o lançamento simultâneo de oito modelos no Brasil para a gama 2025, sendo cinco motocicletas e três scooters. Já prontas para atender a todos os parâmetros de emissão de poluentes da nova fase do Promot M5, legislação que entra em vigor no próximo ano, a maioria das novidades são atualizações de modelos já existentes ou listas de equipamentos aprimoradas.

Mas há também modelos totalmente novos – caso da scooter elétrica Neo's, que será o primeiro produto 100% elétrico da marca japonesa fabricado no Brasil, na Zona Franca de Manaus (AM).

1 - Yamaha Factor 2025

A nova Factor estará disponível nas cores Sports White (branco sólido), Red Hot (vermelho metálico) e Black Eclipse (preto sólido) Crédito: Yamaha/Divulgação

Além do farol completamente novo e em leds, a linha 2025 da motoneta urbana ganhou novas carenagens do tanque pintadas e um novo spoiler de motor. A tampa do tanque passa a ser do tipo bocal de aviação. Com indicador de marchas e função “Eco”, o novo painel é em estilo “blackout”, com nova interface que busca melhorar a visualização dos dados. A Factor é equipada com motor de 50 cc BlueFlex, com 1,8 cavalos de potência a 7.250 rpm com gasolina (12 cavalos com etanol) e 1,3 kgfm de torque a 6 mil rpm.

Os freios são combinados, com disco de 245 milímetros na roda dianteira e tambor na traseira. O novo pneu traseiro mais largo, nas medidas 100/80-18, confere um design mais robusto para o modelo. O pneu dianteiro tem as medidas 80/100-18. A nova Factor estará disponível nas cores Sports White (branco sólido), Red Hot (vermelho metálico) e Black Eclipse (preto sólido). Chegará às lojas a partir de janeiro, quando serão divulgados os preços.

2 - Yamaha Factor DX 2025

A chegada às lojas e a divulgação dos preços estão previstas para janeiro Crédito: Yamaha/Divulgação

A Factor DX se diferencia da Factor “comum” devido ao novo farol de leds com exclusiva luz de posição integrada e por outras propriedades, como rodas coloridas, spoiler de motor, para-lama e traseira pintados na cor da moto, propulsor pintado de preto e pela nova alça do garupa com acabamento de alumínio. Tem ainda um Pack de Acessórios para oferecer mais conveniência, incluindo tomada USB (uma tipo A e outra tipo C) e cavalete central.

A Factor DX poderá ser comprada nas cores Matt Black (preto fosco) com rodas verdes, Racing Blue (azul metálico) com rodas azuis e Midnight Black (preto Metálico) com rodas douradas. A chegada às lojas e a divulgação dos preços estão previstas para janeiro.

3 - Yamaha Lander Connected 2025

Com ele, o painel exibe o nível da bateria do celular conectado e notificações de mensagem recebida e de chamada Crédito: Yamaha/Divulgação

A Lander Connected 2025 ganhou novas carenagens do farol e um novo revestimento da parte inferior do tanque, para oferecer mais grip para a pilotagem em trilhas. O farol de leds é bifuncional, e o DRL vem embutido no para-lama superior. A Lander Connected ganhou também novo protetor de escapamento e o painel está maior – ganhou novos design e interface, com display de LCD no estilo “blackout”. A nova tomada de 12V fica acima do painel.

A Lander Connected 2025 estará disponível nas novas cores Titanium Grey (cinza fosco), Amazon Green (verde fosco), Solar Red (vermelho sólido) e Racing Blue (azul metálico). Chegará às lojas em dezembro, por R$ 27.490 (mais frete e seguro), com quatro anos de garantia.

Como os outros os modelos da Yamaha que ganharam o sobrenome Connected na linha 2025 – Fazer FZ25, Fazer FZ15 ABS, Neo’S, XMax ABS e NMax ABS –, a trail Lander conta com o sistema Yamaha Motorcycle Connect, o Y-Connect. Disponível na Apple Store ou Play Store, o aplicativo permite ao motociclista conectar seu smartphone via Bluetooth. Com ele, o painel exibe o nível da bateria do celular conectado e notificações de mensagem recebida e de chamada.

4 - Yamaha Fazer FZ25 Connected 2025

Chegará às lojas em novembro, por R$ 23.590 (mais frete e seguro) Crédito: Yamaha/Divulgação

A Fazer FZ25 Connected 2025 ganhou novas carenagens, com destaque para a do farol, e novas entradas de ar, com design mais agressivo e musculoso. Partes em preto fosco, como bloco, tampa do motor e guidão, deixam o modelo mais elegante. O painel da naked ficou 59% maior, com mudança na interface e layout atualizado. A tela em LCD tem novo estilo “Blackout”. No farol da Fazer FZ25 Connected, projetor de leds e DRL funcionam de forma independente, possibilitando um diferencial no design. O motor de 250 cc, com potência e torque de 21,3 cavalos a 8 mil rpm e 2,1 kgfm a 6 mil rpm, está atrelado ao câmbio de 5 marchas.

Há sete opções de regulagens na suspensão traseira e sistema ABS nas duas rodas. A moto estará disponível nas novas cores Titanium Grey (cinza fosco) com rodas pretas e Branco Cristal (metálico) com rodas douradas, além das tonalidades Racing Blue (azul metálico) e Magma Red (vermelho metálico), ambas com rodas pretas. Chegará às lojas em novembro, por R$ 23.590 (mais frete e seguro).

5 - Yamaha Fazer FZ15 ABS Connected 2025

A Fazer FZ15 ABS Connected ganhou novo spoiler de motor e uma tampa preta de proteção do escapamento Crédito: Yamaha/Divulgação

A Fazer FZ15 ABS Connected ganhou novo spoiler de motor e uma tampa preta de proteção do escapamento. É equipada com o motor de 150 cc BlueFlex, até 11,7 cavalos de potência a 7.250 rpm abastecida com etanol e 1,3 kgfm de torque a 6 mil rpm. O modelo tem farol com projetor, luz de posição e lanterna de leds, suspensão traseira monocross, freio a disco nas duas rodas com sistema ABS na dianteira e painel digital no estilo “Blackout”.

A moto ganhou as novas cores Titanium Grey (cinza fosco) com rodas vermelhas e Matt Green (verde fosco), somando-se ao Racing Blue (azul metálico) e ao Magma Red (vermelho metálico). O modelo estará disponível em janeiro, quando o preço será divulgado.

6 - Yamaha Neo’S Connected 2025

Estará disponível nas cores e-Blue (azul fosco), e-Black (preto metálico) e e-White (branco Metálico), sempre com rodas pretas Crédito: Yamaha/Divulgação

A Neo’S Connected, nova scooter elétrica da Yamaha no Brasil, tem um visual minimalista, com acabamento com molduras emborrachadas, para proteção contra pequenos arranhões. A Neo’S é alimentada por baterias de lítio e motor montado no cubo da roda traseira, do tipo sincronizado trifásico de excitação, com potência nominal de 2,3 kW (3,1 cavalos). As duas baterias de lítio, com tensão de 50,4 V, têm capacidade máxima de 23,2 Ampère-hora (Ah).

Com esse conjunto elétrico, entrega um torque máximo de 13,8 kgfm. São dois modos de pilotagem – “Std” (padrão) e “Eco” (econômico). Estará disponível nas cores e-Blue (azul fosco), e-Black (preto metálico) e e-White (branco Metálico), sempre com rodas pretas. A scooter elétrica começará a ser produzida em Manaus (AM) a partir de janeiro, com previsão de chegada às lojas em fevereiro, quando será confirmado o preço.

7 - Yamaha XMax ABS Connected 2025

O compartimento abaixo do banco abriga dois capacetes fechados Crédito: Yamaha/Divulgação

A Sport Premium Scooter ganhou uma forma mais fluída, da carenagem superior ao para-lama dianteiro. O compartimento abaixo do banco abriga dois capacetes fechados. A bolha também ganhou nova cor, formato, tamanho e ajuste manual, e o para-lama dianteiro tem novo design. As setas mudaram de posição e agora ficam na parte superior, próxima à bolha. O novo desenho do farol e da lanterna full-led formam um “X” quando acesos. O painel duplo traz uma tela de LCD e outra de TFT e nova tomada USB tipo C.

O motor monocilíndrico de 250 cc com arrefecimento líquido entrega 22,8 cavalos a 7 mil rpm e 2,5 kgfm a 5.500 rpm, em conjunto com transmissão automática do tipo CVT. A scooter estará disponível nas novas cores Ice Fluo (cinza fosco) com rodas pretas e X-Black (preto fosco) com rodas pretas, juntando-se ao Space Blue (azul fosco) com rodas azuis. Começará a ser produzida em novembro e será comercializada a partir de dezembro, com preço sugerido de R$ 34.990.

8 - Yamaha NMax ABS Connected 2025

ambas com rodas douradas, e Solar Red (vermelho sólido), com rodas pretas Crédito: Yamaha/Divulgação

A Smart Scooter chega com design renovado, tanto na frente quanto na traseira, com destaque para o novo desenho do para-lama dianteiro, em conjunto com nova cor, formato e tamanho da bolha. A iluminação da scooter passou a ser full-led, incluindo luz de posição, farol com projetor, setas, lanternas e luz de freio.