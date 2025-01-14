Produção de veículos no Brasil cresceu 9,7% em 2024, aponta Anfavea

Produção de veículos fechou 2024 em alta no Brasil Crédito: Freepik

Beneficiadas pelo aumento nas compras de veículos no Brasil, as montadoras apresentaram um crescimento de 9,7% da produção no país em 2024, segundo dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Os números finais do ano passado foram divulgados nesta terça-feira (14), pela associação que representa as montadoras instaladas no Brasil.

Mesmo com a baixa nas exportações e alta nas importações, o total de unidades produzidas no país se manteve alto no ano passado, com 2,55 milhões, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. No entanto, o crescimento observado nos últimos anos ainda não elevou a produção dessa indústria ao nível em que se encontrava antes da pandemia.

Em 2019, ano anterior à crise sanitária, o setor chegou a registrar 2,94 milhões de veículos produzidos em um único ano (15% a mais do que em 2024). Entre os motivos que explicam a dificuldade em atingir esse patamar novamente, um dos mais destacados pela indústria é a perda de espaço para concorrentes estrangeiros, principalmente marcas chinesas, tanto no Brasil quanto em mercados vizinhos.

Visando remediar isso, representantes do setor vêm pedindo que o Governo antecipe a volta das alíquotas cheias (35%) sobre as importações de carros eletrificados.



Além disso, segundo a Anfavea, o consumo de veículos zero quilômetro no Brasil aumentou 14,1% no ano passado e chegou a 2,63 milhões de unidades. Por outro lado, a participação dos importados no total de veículos vendidos cresceu de 15,2% para 17,7%.

Ainda que a maior parte dessas importações seja de marcas com fábricas no Brasil, as montadoras dizem que o crescimento mais expressivo vem da entrada de carros da China, origem de um a cada quatro automóveis importados licenciados no País.

Apesar da reação mostrada nos últimos meses, as exportações tiveram uma queda de 1,3% em 2024, somando 398,5 mil unidades. Embora tenha aumentado o número de envios para a Argentina (principal destino do setor) e o Uruguai, as montadoras passaram a receber menos encomendas de México, Chile e Peru.

Resultados de dezembro

Apenas em dezembro de 2024, a produção das montadoras atingiu 190,1 mil veículos, tendo um crescimento de 10,8% frente ao mesmo mês de 2023. Já na comparação com novembro de 2024, houve uma queda de 19,5% na produção. Por outro lado, as vendas subiram 3,6% no comparativo interanual e 1,6% frente a novembro, somando 257,4 mil unidades.

No último mês do ano passado, as exportações mantiveram a trajetória de reação e chegaram a 31,4 mil unidades, com alta de 22,1% em relação a dezembro de 2023. Na margem (ou seja, de novembro para dezembro), o número de exportações de veículos produzidos no Brasil teve uma queda de 20,3%.