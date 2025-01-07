Honda convoca recall para reparos em equipamentos de dois modelos de motocicletas

Chamado nacional envolve 8.949 motocicletas que serão reparadas de forma gratuita Crédito: Shutterstock

Dois modelos de motocicletas da Honda estão sendo convocados para um recall a partir desta quinta-feira (9). Os proprietários da CBR 1000RR, de 2008 a 2015, e da CRF 1100L Africa Twin DCT e MT, de 2023 a 2024, já podem realizar o agendamento do atendimento por meio do site ou pela Central de Atendimento.

Segundo a montadora, algumas unidades da Honda CBR 1000RR podem apresentar falhas na bomba de combustível, interrompendo o fluxo de combustível, o que poderá desligar o motor com a motocicleta em movimento e, em situação de tráfego em rodovia e alta velocidade, poderá causar danos materiais, lesões graves e até fatais.

A inspeção e, se necessário, substituição da bomba de combustível é realizada de forma gratuita nas concessionárias autorizadas Honda.

No caso do modelo CRF 1100L Africa Twin DCT e MT, o chamado é para atualizar o software do módulo do sistema de injeção eletrônica.

Com a função “Controle de Wheelie” ativada, em situações de aceleração brusca a tração da motocicleta pode ser reduzida acima do esperado, podendo causar danos materiais e até lesões graves caso isso ocorra com a moto em movimento.

A atualização do software do módulo do sistema de injeção eletrônica também é realizado de forma gratuita nas concessionárias autorizadas Honda.