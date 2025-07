SUV médio

Ford lança Novo Territory reestilizado, mais equipado e com o mesmo preço

Linha 2026 do modelo chega ao Brasil em versão única com design atualizado, mais espaçoso e com lista de itens mais robusta; SUV já está à venda por R$ 215.000

Publicado em 8 de julho de 2025 às 14:51

O Novo Ford Territory tem uma única versão, a Titanium, que já está à venda por R$ 215.000. Crédito: Ford/Divulgação

A linha 2026 do Ford Territory já está à venda no Brasil, com mudanças no visual e mais tecnológico. Importado da China, o SUV chega ao país na versão única Titanium e com o mesmo preço da linha anterior: R$ 215.000.>

No design, a parte dianteira do Novo Territory traz faróis integrados full-LED em L e grade em fundo preto com detalhes cromados, além do para-choque e logo da Ford redesenhados. Outros itens novos do modelo são as rodas esportivas de 19” com acabamento escuro e cromado e pneus 235/50, maçanetas também cromadas e o para-choque traseiro de linhas retas.>

A nova geração do Territory também ficou 55 mm mais comprida – totalizando 4.685 mm – e tem seis opções de cores para a carroceria: Cinza Dover, Azul Profundo, Verde Oásis, Branco Bariloche, Cinza Catar e Preto Toronto. As três primeiras cores são novidades.>

Tecnologia

Com telas de 12,3" que foram reestilizadas, o Territory 2026 oferece conexão sem fio e o aplicativo FordPass. Crédito: Ford/Divulgação

No interior, o Novo Territory vem com novos layouts para as duas telas de 12,3”, uma do painel de instrumentos e outra do sistema multimídia, que também passam a contar com um sistema de som com efeito 3D. O modelo oferece ainda carregador por indução, três portas USB-C, uma porta USB-A e tomada de 12 V.>

>

Além da conexão sem fio com Android Auto e Apple CarPlay, o SUV também oferece conectividade completa com o FordPass, aplicativo que conta com diversas funcionalidades, como partida remota e agendada, travamento e abertura de portas, alertas e status do veículo, entre outros.>

O Territory 2026 também ganhou o assistente de permanência e centralização de faixas, que agrega à lista de tecnologias que já existiam no modelo: piloto automático adaptativo; monitor de ponto-cego; monitoramento de ponto cego com alerta de tráfego cruzado; sensor de estacionamento; câmera 360º; assistente de partida em rampa; assistente de descida; controle de estabilidade e tração; monitoramento de pressão dos pneus; farol alto automático; e frenagem automática de emergência.>

A cabine também conta com luz ambiente em LEDs, que oferece 26 opções de cores, além de aquecimento, ventilação e novos encostos de cabeça nos bancos. Completando a lista de itens de série do modelo, estão o teto-solar panorâmico, o porta-malas com acionamento elétrico, a chave presencial com partida remota, os bancos dianteiros elétricos e o ar-condicionado de duas zonas.>

O modelo conta com aquecimento, ventilação e novos encostos de cabeça nos bancos. Crédito: Ford/Divulgação

O porta-malas do SUV tem capacidade de 448 litros – ou 1.422 litros com o banco traseiro rebatido. >

Motorização

O conjunto mecânico do Territory segue o mesmo: motor 1.5 turbo, que entrega 169 cv de potência (a 5.500 rpm) e 250 Nm de torque (a 3.500 rpm), com transmissão automática de sete velocidades com dupla embreagem banhada a óleo.>

O modelo conta ainda com quatro modos de condução – Normal, Eco, Trilha e Esportivo –, freio eletrônico auto-hold e conjunto de suspensão independente, tipo MacPherson na dianteira e multilink na traseira.>

Segundo a Ford, o consumo do SUV é de 8,8 km/l na cidade e 11,2 km/l na estrada, com gasolina. A capacidade do tanque de combustível é de 60 litros.>

*Com informações da Ford. >

