Mais em conta

Renault lança versão automática mais barata do Kardian para PCD por R$ 119.990

Sem novidades na motorização e no visual, a nova configuração Authentic também tem foco nas vendas diretas e se torna a versão automática mais em conta da linha 2025

A Renault apresentou uma nova versão mais barata com câmbio automático do Kardian: a Authentic. A nova configuração custa R$ 119.990 e é voltada para vendas diretas e ao público geral, sendo incluída também no programa de descontos para o público PCD (pessoas com deficiência).>