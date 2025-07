Subcompacto

Fiat Mobi chega à linha 2026 com interior renovado e novos equipamentos

Com duas versões, a nova linha mantém o motor 1.0 Firefly que equipava a anterior desde o início de 2025, com transmissão manual de cinco velocidades; preços partem de R$ 79.060

Publicado em 21 de julho de 2025 às 17:56 - Atualizado há 37 minutos

A versão de entrada do Mobi é a Like, que custa R$ 79.060. Crédito: Fiat/Divulgação

A Fiat anunciou a chegada da linha 2026 do Mobi, que teve o design interior renovado e agora conta com o mesmo painel da picape Strada, além de mudanças pontuais no exterior. As duas versões do modelo continuam sendo a Like, que custa R$ 79.060, e a Trekking, disponível por R$ 80.990.>

Fabricado no polo automotivo da Stellantis em Betim (MG), o modelo ganhou um novo painel de instrumentos e um novo volante na linha 2026, além de novos packs opcionais. Já no exterior, o Mobi 2026 tem calotas que foram redesenhadas, assim como a roda de liga-leve de 14”, que também ganhou uma nova cor. >

As duas versões contam ainda com maçanetas e retrovisores externos pintados em preto brilhante, além do teto preto na versão Trekking.>

Motorização

Nas duas versões, o motor é o 1.0 Firefly, que entrega até 75 cv de potência e 105 Nm de torque, a etanol. Crédito: Fiat/Divulgação

O motor do Mobi 2026 é o mesmo 1.0 Firefly que equipava a linha anterior desde o início do ano. Com esta motorização, as duas versões entregam até 75 cv de potência e 105 Nm de torque, a etanol. A transmissão é manual de cinco velocidades. >

>

Segundo a montadora, o modelo faz até 10,6 Km/l na estrada e 9,8 km/l na cidade, com etanol, e 15,1 Km/l na estrada e 14,0 km/l na cidade, com gasolina. A aceleração de 0 a 100 km/h é de 14,7 segundos e a velocidade máxima é de 164 km/h.>

Equipamentos

A versão Trekking do Mobi tem uma central multimídia de 7” com tela touchscreen e espelhamento sem fio. Crédito: Fiat/Divulgação

Em ambas as versões, o novo Mobi vem equipado com sistema de freios ABS, controle de estabilidade, controle de tração, assistente de partida em rampa, sensor de pressão dos pneus, direção elétrica e regulagem da altura do farol e do volante. Completam o pacote: ar-condicionado, airbag frontal, travas e vidros dianteiros elétricos, limpador, lavador e desembaçador de vidro traseiro e sensor de temperatura externa. >

Confira a lista completa de itens de cada versão:>

Mobi Like 1.0 Firefly

ABS + ABD + Hill Holder, ESC, ASR;

2 airbags;

Ar- condicionado;

Banco traseiro rebatível;

Brake light + ESS;

Computador de bordo;

Desembaçador e limpador traseiros;

Direção elétrica;

Luzes de circulação diurna (DRL);

Maçanetas e retrovisores externos pretos texturizados;

Regulagem de altura do facho do farol;

Regulagem de altura do volante;

Repetidores laterais de seta;

Rodas de aço + calotas de 14’’;

Tomada 12v;

Travas elétricas;

Vidros elétricos dianteiros;

Opcional - Pack Essencial: farol de neblina, comandos de abertura das tampas de porta-malas e tanque de combustível, regulagem de altura dos cintos de segurança dianteiros e revestimento ampliado do porta-malas. >

Mobi Trekking 1.0 Firefly

Todos os itens do Like, mais:

Banco do motorista com regulagem de altura;

Barras longitudinais no teto;

Caracterização Trekking (adesivos no capô, laterais, tampa traseira e badge no teto);

Chave canivete com Fiat Code e telecomando para abertura das portas, vidros e porta-malas;

Console de teto;

Central multimídia de 7” com tela touchscreen e espelhamento sem fio Android Auto e Apple Car Play, conexão Bluetooth, entrada USB, sistema de reconhecimento de voz;

Pré-disposição para rádio;

Revestimento interno exclusivo Trekking;

Saias laterais pretas;

Volante multifuncional com comandos central multimídia;

Opcional - Pack Top: farol de neblina, comandos de abertura das tampas de porta-malas e tanque de combustível, regulagem de altura dos cintos de segurança dianteiros e revestimento ampliado do porta-malas, sensor de estacionamento traseiro, espelhos retrovisores externos elétricos e roda de liga-leve de 14” na cor Preto Ghana. >

*Com informações da Stellantis. >

