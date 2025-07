SUV compacto

Honda lança HR-V 2026 com mudanças leves no design; preços partem de R$ 163.200

Com as mesmas quatros versões da linha anterior, modelo conta com motor 1.5 aspirado nas duas mais baratas e turbo nas outras duas

Publicado em 16 de julho de 2025 às 10:29 - Atualizado há 5 horas

Os preços do Honda HR-V 2026 partem de R$ 163.200, valor da versão EX Crédito: Honda/Divulgação

A Honda lançou oficialmente a linha 2026 do HR-V, que chega ao mercado brasileiro com mudanças sutis no design e as mesmas versões da linha anterior. O modelo oferece dois motores 1.5: o 1.5 aspirado, disponível nas versões EX e EXL, e o 1.5 turbo, presente nas versões Advance e Touring — ambos equipados com câmbio CVT.>

Com preços que partem de R$ 163.200, confira a lista completa de versões e cores disponíveis da nova linha do HR-V:>

HR-V EX: R$ 163.200

R$ 163.200 HR-V EXL: R$ 170.900

R$ 170.900 HR-V Advance: R$ 199.400

R$ 199.400 HR-V Touring: R$ 209.900 >

As cores disponíveis são: Branco Tafetá Sólido, Branco Topázio Perolizado, Preto Cristal Perolizado, Prata Platinum Metálico, Cinza Basalto Metálico, Azul Cósmico Metálico, Cinza Titanium Perolizado e Vermelho Supernova Perolizado. >

>

Veja o que mais a montadora divulgou sobre o modelo: >

Design

Nas versões Advance e Touring, o HR-V traz elementos trapezoidais em relevo Crédito: Honda/Divulgação

Com as mesmas proporções da geração anterior, o visual do HR-V 2026 teve mudanças leves, como o novo para-choque dianteiro, com desenho exclusivo nas versões Advance e Touring. O design traz uma linha em formato de batimento cardíaco que conecta os faróis auxiliares, reforçando a identidade visual do modelo. >

As grades frontais, em preto brilhante, variam conforme a motorização: elementos horizontais nas versões EX e EXL, e trapezoidais em relevo nas versões Advance e Touring.>

Na traseira, a porção inferior do para-choque também tem acabamento em preto independente da tonalidade da carroceria e segue o mesmo padrão de individualização: nas versões HR-V Advance e Touring as formas são mais angulosas e esportivas, enquanto nas versões EXL e EX o desenho é mais sóbrio.>

O HR-V Touring passa a contar com os faróis com indicadores de direção sequenciais e lanternas traseiras full-LED e com novo desenho. Já as demais versões contam com as mesmas lanternas com lente fumê aplicadas na versão Touring da linha anterior.>

Outra novidade é a opção de rodas de 18 polegadas para equipar os HR-V Advance e Touring, diferenciadas pelo desenho e acabamento, podendo ser cinza na Advance e preto ou diamantado na Touring. Nos HR-V EX e EXL, as rodas têm 17 polegadas, com novo acabamento cinza/diamantado e preto/diamantado, respectivamente.>

As versões EX e EXL contam com rodas de 17" com acabamento cinza/diamantado e preto/diamantado, respectivamente Crédito: Honda/Divulgação

Conforto e tecnologia

O novo design "flutuante" da central multimídia touchscreen de 8” está disponível em todas as versões Crédito: Honda/Divulgação

No interior, o HR-V também passou por algumas mudanças de design, como por exemplo a central multimídia touchscreen de 8”, que agora está suspensa por uma estrutura flutuante – disponível em todas as versões. O console, que inclui carregador sem fio, também ganhou um novo desenho que facilita o acesso ao equipamento, tanto pelo lado do motorista como pelo lado do passageiro. >

O display do painel de instrumentos, antes de 4,2 polegadas nas versões de entrada, passa a ser TFT de 7 polegadas em todas as versões. O carregador sem fio para smartphones também foi incorporado como equipamento de série, assim como o revestimento de couro no volante – com paddle shift para troca de marchas – e o sistema Smart Entry, que trava e destrava as portas automaticamente pelo sensor de aproximação da chave.>

Além disso, os bancos com sistema de estabilização corporal (tecnologia anti-fadiga) contam com revestimento de couro nas versões EXL, Advance e Touring, sendo que nas duas últimas a tonalidade pode ser preto ou cinza claro conforme a cor da carroceria. Na versão EX o revestimento é de tecido.>

A versão EXL também ganha sensores de estacionamentos no para-choque dianteiro, sistema de ar-condicionado Dual Zone, sensor de chuva para acionamento dos limpadores de para-brisa e espelho retrovisor direito com a função reverse tilt-down.>

O HR-V Advance 2026 vem equipado com rodas de 18 polegadas calçadas com pneus 225/50 R18, comuns ao HR-V Touring, que também oferece banco do motorista com ajuste elétrico, tampa do porta-malas com acionamento elétrico, faróis com indicadores de direção sequenciais e lanternas com iluminação full LED.>

Outro item de série que está presente em todas as versões é o sistema Magic Seat, que permite rebatimento do banco traseiro tanto para o aumento da capacidade de carga do porta-malas como para criar espaço vertical atrás dos bancos dianteiros, com modos de utilização Utility, Long e Tall.>

Motorização

Nas versões Advance e Touring do HR-V 2026, o motor 1.5 é turbo Crédito: Honda/Divulgação

As versões EX e EXL contam com o motor 1.5 DI i-VTEC Flex, com potência máxima de 126 cavalos a 6.200 rpm, tanto com etanol como com gasolina. O torque máximo é de 15,8 kgfm a 4.600 rpm (etanol) e 15,5 kgf.m a 4.600 rpm (gasolina). >

Já as versões Advance e Touring vêm com o 1.5 DI VTEC TURBO Flex, que entrega potência máxima de 177 cavalos a 6.000 rpm, tanto com etanol como com gasolina, e torque máximo é de 24,5 kgfm de 1.700 a 4.500 rpm.>

Em ambos os casos, a transmissão é automática CVT com simulação de sete marchas e paddle shifts no volante. Os modelos também incluem os sistemas Step-Shift e EDDB, que segundo a montadora garantem trocas mais esportivas e maior controle em descidas por meio de aplicação de freio-motor.>

Segurança e conectividade

Os itens de segurança inclusos em todas as versões HR-V 2026, que complementam a frenagem ABS com EBD e os seis airbags, são: assistente de estabilidade e tração; assistente de partidas em rampa; sistema de luzes de emergência; assistente de dirigibilidade ágil; alerta de pressão dos pneus; assistente de frenagem de emergência; controle de descidas de rampas; e assistente de redução de ponto cego. >

Além disso, toda a linha vem equipada com o Honda Sensing, sistema de segurança e assistência à condução que inclui as seguintes funções: controle de cruzeiro adaptativo; controle de aceleração e desaceleração em baixa velocidade; frenagem automática de emergência; ajuste de direção para permanência na faixa de rolamento; detector de saída da pista; e comutação automática de farol baixo/farol alto.>

As versões Advance e Touring vêm equipadas com a plataforma de conectividade myHonda Connect, que conecta o motorista ao carro via smartphone. O aplicativo permite acesso a diversos serviços, como consultar status do veículo, acionar controles remotos (dar a partida no motor e ligar o ar-condicionado à distância, travar e destravar as portas, localizar o veículo, verificar a pressão dos pneus), entre outras funcionalidades.>

*Com informações da Honda.>

