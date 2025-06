Sedã médio

Honda lança Civic Advanced Hybrid 2026 com design renovado por R$ 265.900

Modelo teve mudanças no design, principalmente na dianteira, mas manteve motorização e preço da linha anterior

Publicado em 30 de junho de 2025 às 18:46

O Civic mantém o powertrain híbrido e:HEV, que combina dois motores elétricos com um motor 2.0 a combustão Crédito: Gabriel Mazim

A Honda anunciou oficialmente a chegada da linha 2026 do Civic Advanced Hybrid ao Brasil, após apresentar o sedã médio no Festival Interlagos, no começo de junho. O modelo, que passou por mudanças no visual e ganhou novas tecnologias, chega em julho às concessionárias por R$ 265.900. >

Entre as novidades do design, os principais destaques são as novas grades frontais – que ficou maior do que na linha anterior – e o novo para-choque dianteiro com grades que têm elementos hexagonais e tomadas de ar verticais nas extremidades. >

Externamente, o modelo também oferece lanternas traseiras escurecidas e rodas de 17 polegadas calçadas com pneus 215/50 R17 91V. O porta-malas tem capacidade de 495 litros.>

Tecnologia

Uma das principais novidades do carro é a nova central multimídia de 9”, que oferece integração com os serviços Google – como Maps, Play Store e assistente por voz, por exemplo – e é compatível com Apple CarPlay e Android Auto. >

>

Também presente no modelo, a plataforma myHonda Connect permite controle remoto do veículo via smartphone, com funções como rastreamento, notificações, assistência 24h e agendamento de serviços, colocando o motorista no centro da experiência.>

O novo Civic Advanced Hybrid conta ainda com um painel de instrumentos digital com tela de 10,2”, que exibe informações em tempo real sobre condução e fluxo de energia do sistema híbrido.>

Além disso, o interior do modelo possui bancos com com ajustes elétricos, tanto para o motorista quanto para os passageiros, quatro portas USB-C iluminadas, carregamento por indução, ar-condicionado Dual Zone, sistema de som premium Bose com 12 alto-falantes e teto solar.>

Motorização e modos de condução

Sob o capô, a linha 2026 do Honda Civic Advanced Hybrid não traz mudanças, mantendo o conjunto híbrido e:HEV, que combina um motor 2.0 a combustão, de ciclo Atkinson, que entrega 143 cv e 19,1 kgfm, a dois motores elétricos – um gerador e um de 184 cv de potência e 32,1 kgfm de torque. >

O modelo tem três modos de funcionamento: EV Drive (100% elétrico), Hybrid Drive (o motor à combustão gera energia para o sistema elétrico) e Engine Drive (apenas com o motor à combustão). >

Além disso, os modos de condução disponíveis são Normal (equilíbrio entre performance e eficiência), Sport (resposta ao acelerador é mais direta), Eco (economia) e Individual (parâmetros personalizados).>

Tecnologias de segurança

A linha 2026 do Honda Civic Advanced Hybrid manteve o sistema Honda Sensing, pacote de tecnologias de segurança e assistência ao motorista. O modelo conta com oito airbags de série, controle de cruzeiro adaptativo, sistema de frenagem para mitigação de colisão, sistema de assistência de permanência em faixa, sistema para mitigação de evasão de pista e ajuste automático de faróis. >

Além disso, estão presentes no modelo o assistente de estabilidade e tração (VSA), assistente para redução de ponto cego por câmera no espelho retrovisor do lado do passageiro (LaneWatch), assistente de partida em rampa (HSA, sistema de acionamento de luzes de emergência em frenagens severas (ESS), sistema de fixação de assentos infantis (Isofix), alerta de baixa pressão dos pneus (TPMS), câmera de ré multivisão e sensores de estacionamento na dianteira e na traseira.>

Cores e personalização

As cores disponíveis para o modelo são Preto Cristal (perolizado) e Cinza Basalto (metálico), com interior na cor preta. >

Além dos itens citados, o modelo possui alguns acessórios opcionais para customização, como frisos de porta, tapete de borracha com bordas elevadas, protetor de soleira em aço inox, ponteira de escapamento e bandeja de porta-malas.>

*Com informações da Honda.>

