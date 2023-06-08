Volvo apresenta compacto EX30 com promessa de ser o mais barato da marca

A Volvo apresentou, nesta quarta-feira (7), o SUV compacto EX30, que promete ser o mais barato da montadora, ocupando a posição de entrada da marca entre seus modelos 100% eletrificados. A revelação aconteceu globalmente em um evento realizado em Milão, na Itália.
Ele também é o menor veículo da montadora, que cresce agora para quatro modelos com motorização elétrica, ao lado do EX90 XC40 e C40. No entanto, a chegada do EX30 deve acontecer somente em 2024.
Design do Volvo EX30
O objetivo, segundo a Volvo, com o lançamento do modelo, é entrar em um segmento novo e em rápido crescimento para a marca, de SUVs premium pequenos e totalmente elétricos. Apesar de não ter divulgado valores, a montadora adiantou que ele será vendido com um preço semelhante ao de um carro com motor à combustão.
“Sabemos que o preço e o custo de compra ainda são um dos maiores desafios quando as pessoas pensam em mudar para um carro elétrico. Com o Volvo EX30, pretendemos trazer mobilidade premium totalmente elétrica para um público muito mais amplo, ajudando a avançar e acelerar a transição para a eletrificação total de que nossa indústria e sociedade precisam”, chefe-executivo Jim Rowan.
O design do EX30 traz todas as características dos “irmãos” maiores: longa distância entre eixos, rodas grandes e saliências iguais. Por ser totalmente elétrico, sua grade dianteira, chamada de escudo pela montadora, é totalmente fechada e possui, ainda, uma versão digital dos faróis de Thor's Hammer.
O chassi do EX30 foi ajustado para aproveitar as suas dimensões compactas, com baixo centro de gravidade, e peso menor em comparação com outros modelos da marca, uniformemente distribuído. O modelo terá cinco cores exteriores.
Dois tipos de bateria
Para garantir o preço atraente, a montadora vai equipar o modelo com dois tipos de bateria, que serão escolhidas na compra, de acordo com a necessidade e o bolso do comprador.
Para quem usa o veículo em perímetro urbano, haverá a opção de motor único com uma bateria LFP, que usa química de fosfato de ferro e lítio, é mais econômica e consome menos recursos na sua produção. Esta variação fornece 51 kWh (272 hp) e leva-o dos 0 aos 100 km/h em 5,7 segundos.
Detalhes do interior do Volvo Ex30
Já para o perfil que dirige longas distâncias, haverá a opção de bateria de alcance estendido NMC, com lítio, níquel, manganês e cobalto, e produz sua energia com mais eficiência do que a variante LFP.
Esta opção de motor único e alcance estendido oferece um alcance de até 480 km entre as cargas, de acordo com o ciclo de condução WLTP. Com essa versão de 69 kWh (272 hp) o 0 a 100 km/h é alcançado em 5,3 segundos.
Ainda de acordo com a montadora, a velocidade de carga pode chegar até 153 kW, dependendo da versão. Isso significa que a bateria pode ser carregada de 10% a 80% em pouco mais de 25 minutos. Através do display central do carro e do aplicativo, você pode definir a amperagem, o nível máximo de carga e quando deseja iniciar a carga.
Tecnologia e segurança
Como já era de se esperar da marca, a segurança também será um requisito importante do modelo, incluindo, como padrão, um recurso especial para bicicletas que ajuda a prevenir acidentes, alertando o motorista quando está prestes a abrir a porta na frente de um ciclista, scooter ou corredor.
Por dentro, os ocupantes poderão escolher entre quatro ambientes internos distintos, cada um com sua própria expressão, enquanto há opções de armazenamento em toda a cabine. O modelo vai contar uma tela multimídia diferenciada, com Google integrado.
Este será o primeiro carro da Volvo a incluir uma nova geração do recurso Park Pilot Assist. Segundo a montadora, ele pode lidar com diversos tipos de vagas de estacionamento, incluindo o estilo curvo, paralelo, perpendicular e diagonal, facilitando o estacionamento em espaços apertados.