Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Volvo apresenta compacto EX30 com promessa de ser o mais barato da marca
Chega em 2024

Volvo apresenta compacto EX30 com promessa de ser o mais barato da marca

Os valores não foram anunciados durante apresentação global realizada pela montadora, mas o modelo deve ocupar a posição de entrada da marca
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

08 jun 2023 às 13:00

Publicado em 08 de Junho de 2023 às 13:00

Volvo EX30
Para garantir o preço atraente, a montadora vai equipar o modelo com dois tipos de bateria, que serão escolhidas na compra Crédito: Volvo/Divulgação
A Volvo apresentou, nesta quarta-feira (7), o SUV compacto EX30, que promete ser o mais barato da montadora, ocupando a posição de entrada da marca entre seus modelos 100% eletrificados. A revelação aconteceu globalmente em um evento realizado em Milão, na Itália.
Ele também é o menor veículo da montadora, que cresce agora para quatro modelos com motorização elétrica, ao lado do EX90 XC40 e C40. No entanto, a chegada do EX30 deve acontecer somente em 2024.

Design do Volvo EX30

O objetivo, segundo a Volvo, com o lançamento do modelo, é entrar em um segmento novo e em rápido crescimento para a marca, de SUVs premium pequenos e totalmente elétricos. Apesar de não ter divulgado valores, a montadora adiantou que ele será vendido com um preço semelhante ao de um carro com motor à combustão.
“Sabemos que o preço e o custo de compra ainda são um dos maiores desafios quando as pessoas pensam em mudar para um carro elétrico. Com o Volvo EX30, pretendemos trazer mobilidade premium totalmente elétrica para um público muito mais amplo, ajudando a avançar e acelerar a transição para a eletrificação total de que nossa indústria e sociedade precisam”, chefe-executivo Jim Rowan.
O design do EX30 traz todas as características dos “irmãos” maiores: longa distância entre eixos, rodas grandes e saliências iguais. Por ser totalmente elétrico, sua grade dianteira, chamada de escudo pela montadora, é totalmente fechada e possui, ainda, uma versão digital dos faróis de Thor's Hammer.
Volvo EX30
O Volvo EX30 terá preço de carro a combustão, apesar de ser 100% elétrico Crédito: Volvo/Divulgação
O chassi do EX30 foi ajustado para aproveitar as suas dimensões compactas, com baixo centro de gravidade, e peso menor em comparação com outros modelos da marca, uniformemente distribuído. O modelo terá cinco cores exteriores.

Dois tipos de bateria

Para garantir o preço atraente, a montadora vai equipar o modelo com dois tipos de bateria, que serão escolhidas na compra, de acordo com a necessidade e o bolso do comprador.
Para quem usa o veículo em perímetro urbano, haverá a opção de motor único com uma bateria LFP, que usa química de fosfato de ferro e lítio, é mais econômica e consome menos recursos na sua produção. Esta variação fornece 51 kWh (272 hp) e leva-o dos 0 aos 100 km/h em 5,7 segundos.

Detalhes do interior do Volvo Ex30

Já para o perfil que dirige longas distâncias, haverá a opção de bateria de alcance estendido NMC, com lítio, níquel, manganês e cobalto, e produz sua energia com mais eficiência do que a variante LFP.
Esta opção de motor único e alcance estendido oferece um alcance de até 480 km entre as cargas, de acordo com o ciclo de condução WLTP. Com essa versão de 69 kWh (272 hp) o 0 a 100 km/h é alcançado em 5,3 segundos.
Ainda de acordo com a montadora, a velocidade de carga pode chegar até 153 kW, dependendo da versão. Isso significa que a bateria pode ser carregada de 10% a 80% em pouco mais de 25 minutos. Através do display central do carro e do aplicativo, você pode definir a amperagem, o nível máximo de carga e quando deseja iniciar a carga.

Tecnologia e segurança

Como já era de se esperar da marca, a segurança também será um requisito importante do modelo, incluindo, como padrão, um recurso especial para bicicletas que ajuda a prevenir acidentes, alertando o motorista quando está prestes a abrir a porta na frente de um ciclista, scooter ou corredor.
Volvo EX30
A bateria poderá ser carregada de 10% a 80% em pouco mais de 25 minutos. Crédito: Volvo/Divulgação
Por dentro, os ocupantes poderão escolher entre quatro ambientes internos distintos, cada um com sua própria expressão, enquanto há opções de armazenamento em toda a cabine. O modelo vai contar uma tela multimídia diferenciada, com Google integrado.
Este será o primeiro carro da Volvo a incluir uma nova geração do recurso Park Pilot Assist. Segundo a montadora, ele pode lidar com diversos tipos de vagas de estacionamento, incluindo o estilo curvo, paralelo, perpendicular e diagonal, facilitando o estacionamento em espaços apertados.

LEIA MAIS EM MOTOR

Volvo C40 é o terceiro carro elétrico mais vendido no Brasil em 2022

Audi inicia pré-venda do esportivo elétrico e-tron GT no Brasil

BMW X5 e BMW X6 chegam ao Brasil com preços de até R$ 1 milhão

Toyota Hilux GR-Sport e GWM Haval H6 Premium chegam às concessionárias do ES

Como verificar a procedência de um carro de luxo e evitar golpes

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Volvo Carro Elétrico Motor Elétrico Volvo Ex30
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados