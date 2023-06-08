Volvo apresenta compacto EX30 com promessa de ser o mais barato da marca

Para garantir o preço atraente, a montadora vai equipar o modelo com dois tipos de bateria, que serão escolhidas na compra Crédito: Volvo/Divulgação

A Volvo apresentou, nesta quarta-feira (7), o SUV compacto EX30, que promete ser o mais barato da montadora, ocupando a posição de entrada da marca entre seus modelos 100% eletrificados. A revelação aconteceu globalmente em um evento realizado em Milão, na Itália.

Ele também é o menor veículo da montadora, que cresce agora para quatro modelos com motorização elétrica, ao lado do EX90 XC40 e C40. No entanto, a chegada do EX30 deve acontecer somente em 2024.

Design do Volvo EX30

O objetivo, segundo a Volvo, com o lançamento do modelo, é entrar em um segmento novo e em rápido crescimento para a marca, de SUVs premium pequenos e totalmente elétricos. Apesar de não ter divulgado valores, a montadora adiantou que ele será vendido com um preço semelhante ao de um carro com motor à combustão.

“Sabemos que o preço e o custo de compra ainda são um dos maiores desafios quando as pessoas pensam em mudar para um carro elétrico. Com o Volvo EX30, pretendemos trazer mobilidade premium totalmente elétrica para um público muito mais amplo, ajudando a avançar e acelerar a transição para a eletrificação total de que nossa indústria e sociedade precisam”, chefe-executivo Jim Rowan.

O design do EX30 traz todas as características dos “irmãos” maiores: longa distância entre eixos, rodas grandes e saliências iguais. Por ser totalmente elétrico, sua grade dianteira, chamada de escudo pela montadora, é totalmente fechada e possui, ainda, uma versão digital dos faróis de Thor's Hammer.

O Volvo EX30 terá preço de carro a combustão, apesar de ser 100% elétrico Crédito: Volvo/Divulgação

O chassi do EX30 foi ajustado para aproveitar as suas dimensões compactas, com baixo centro de gravidade, e peso menor em comparação com outros modelos da marca, uniformemente distribuído. O modelo terá cinco cores exteriores.

Dois tipos de bateria

Para garantir o preço atraente, a montadora vai equipar o modelo com dois tipos de bateria, que serão escolhidas na compra, de acordo com a necessidade e o bolso do comprador.

Para quem usa o veículo em perímetro urbano, haverá a opção de motor único com uma bateria LFP, que usa química de fosfato de ferro e lítio, é mais econômica e consome menos recursos na sua produção. Esta variação fornece 51 kWh (272 hp) e leva-o dos 0 aos 100 km/h em 5,7 segundos.

Detalhes do interior do Volvo Ex30

Já para o perfil que dirige longas distâncias, haverá a opção de bateria de alcance estendido NMC, com lítio, níquel, manganês e cobalto, e produz sua energia com mais eficiência do que a variante LFP.

Esta opção de motor único e alcance estendido oferece um alcance de até 480 km entre as cargas, de acordo com o ciclo de condução WLTP. Com essa versão de 69 kWh (272 hp) o 0 a 100 km/h é alcançado em 5,3 segundos.

Ainda de acordo com a montadora, a velocidade de carga pode chegar até 153 kW, dependendo da versão. Isso significa que a bateria pode ser carregada de 10% a 80% em pouco mais de 25 minutos. Através do display central do carro e do aplicativo, você pode definir a amperagem, o nível máximo de carga e quando deseja iniciar a carga.

Tecnologia e segurança

Como já era de se esperar da marca, a segurança também será um requisito importante do modelo, incluindo, como padrão, um recurso especial para bicicletas que ajuda a prevenir acidentes, alertando o motorista quando está prestes a abrir a porta na frente de um ciclista, scooter ou corredor.

A bateria poderá ser carregada de 10% a 80% em pouco mais de 25 minutos. Crédito: Volvo/Divulgação

Por dentro, os ocupantes poderão escolher entre quatro ambientes internos distintos, cada um com sua própria expressão, enquanto há opções de armazenamento em toda a cabine. O modelo vai contar uma tela multimídia diferenciada, com Google integrado.