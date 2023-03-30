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Como verificar a procedência de um carro de luxo e evitar golpes

Comprar um carro é um processo que requer muita atenção, por isso, vale a pena verificar a procedência do veículo antes de fechar qualquer negócio

Publicado em 30 de Março de 2023 às 11:21

Vinícius Viana

Vinícius Viana

Publicado em 

30 mar 2023 às 11:21
Um carro adulterado é o veículo que foi modificado de alguma forma para esconder a verdadeira condição.
Um carro adulterado é um veículo que foi modificado de alguma forma para esconder a verdadeira condição Crédito: Shutterstock
Revisão, manutenção e vistoria são etapas fundamentais na hora de vender ou comprar um veículo seminovo. O alerta ficou ainda mais forte depois que um homem suspeito de vender carros de luxo adulterados foi preso em flagrante, na Serra, no início do mês de março. Ou seja, é preciso ficar de olho. Mas você sabe como garantir a procedência de um automóvel desse tipo?
O diretor comercial da Allcar, Rodrigo Lima, explica que um carro adulterado é um veículo que foi modificado de alguma forma para esconder a verdadeira condição. Troca do nome do chassi, motor, placa e documentos falsificados são algumas das possíveis irregularidades.

COMO SABER SE UM CARRO DE LUXO É ADULTERADO?

“Geralmente, são vendidos a preços muito abaixo do valor de mercado, o que pode ser um sinal de alerta para os compradores. Por isso, é importante estar ciente das modificações e irregularidades, já que podem afetar a legalidade e implicar em consequências legais, tanto para o antigo proprietário quanto para o comprador”, ressalta.
Segundo o personal car Gabriel de Oliveira, hoje existem empresas que prestam serviços de vistoria e conseguem fazer essa verificação da originalidade do carro. Entretanto, é, sim, possível fazer um processo simples sozinho.
“Por meio do histórico de revisões, o comprador pode avaliar a quilometragem rodada pelo carro e comparar com o número exibido no painel. Um veículo pouco utilizado, dificilmente terá pedais, manoplas e volantes desgastados”, recomenda.
Em conversa com os especialistas, separamos algumas dicas para você garantir a procedência do seu veículo antes de fechar negócio. Confira:

6 dicas na hora de verificar a procedência de um veículo de luxo 

01

Número do chassi

O diretor comercial da Allcar, Rodrigo Lima, explica que o número do chassi é único para cada veículo e pode ser encontrado na parte inferior do para-brisa e na porta do motorista. “Então, verifique se o número do chassi está gravado em relevo e se é consistente com a documentação do veículo. Um chassi adulterado ou raspado pode indicar que o veículo foi roubado ou possui uma identidade falsa.”

02

Documentação

Também é importante verificar todos os documentos do veículo como o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e a nota fiscal. Não deixe de analisar se os documentos são originais e se possuem sinais de falsificação.

03

Inspeção visual

Procure por desgastes no carro e faça uma inspeção visual. Cheque o alinhamento de peças do veículo como portas, capô e porta-malas.

04

Quilometragem

O personal car Gabriel de Oliveira conta que a partir do histórico de revisões, é possível verificar se a quilometragem do veículo está de acordo com a exibida no painel. Quilometragens muito baixas podem representar adulteração, principalmente se o carro for de um modelo mais antigo.

05

Histórico do veículo

Além disso, por meio do histórico do veículo também é possível verificar os registros de manutenção, acidentes e multas. “O que pode ajudar a identificar qualquer atividade suspeita”, pontua Rodrigo Lima.

06

Consulte um especialista

Uma ajuda especializada é sempre bem-vinda na hora de fechar qualquer negócio. Principalmente, porque um mecânico vai poder ter uma visão mais detalhada e identificar qualquer defeito oculto.

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