Como verificar a procedência de um carro de luxo e evitar golpes

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Número do chassi

O diretor comercial da Allcar, Rodrigo Lima, explica que o número do chassi é único para cada veículo e pode ser encontrado na parte inferior do para-brisa e na porta do motorista. “Então, verifique se o número do chassi está gravado em relevo e se é consistente com a documentação do veículo. Um chassi adulterado ou raspado pode indicar que o veículo foi roubado ou possui uma identidade falsa.”

02

Documentação

Também é importante verificar todos os documentos do veículo como o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e a nota fiscal. Não deixe de analisar se os documentos são originais e se possuem sinais de falsificação.

03

Inspeção visual

Procure por desgastes no carro e faça uma inspeção visual. Cheque o alinhamento de peças do veículo como portas, capô e porta-malas.

04

Quilometragem

O personal car Gabriel de Oliveira conta que a partir do histórico de revisões, é possível verificar se a quilometragem do veículo está de acordo com a exibida no painel. Quilometragens muito baixas podem representar adulteração, principalmente se o carro for de um modelo mais antigo.

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Histórico do veículo

Além disso, por meio do histórico do veículo também é possível verificar os registros de manutenção, acidentes e multas. “O que pode ajudar a identificar qualquer atividade suspeita”, pontua Rodrigo Lima.

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Consulte um especialista