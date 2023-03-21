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Revenda

Carros seminovos e usados têm leve queda de preços em fevereiro

Levantamento realizado pela KBB mostra que houve uma depreciação em todas as faixas de ano e modelos de veículos de terceiros comercializados no último mês

Publicado em 21 de Março de 2023 às 11:46

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

21 mar 2023 às 11:46
Revenda de carros, carro usado, concessionária
Levantamento pesquisou preços de duas categorias: carros com até três anos de uso e de 4 a 10 anos de uso Crédito: Shutterstock
Levantamento mensal realizado pela Kelley Blue Book (KBB) mostra que houve depreciação em todas as faixas de ano e de modelos de veículos usados e seminovos no mês de fevereiro. A variação foi baixa: de 0,22% a 0,39% para carros com até três anos de uso e de 0,42% a 0,64% para veículos leves de quatro a 10 anos de uso.
Isso pode ser uma consequência da alta de vendas de veículos novos registrada em fevereiro, de acordo com o levantamento divulgado pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Segundo a instituição, houve um aumento de 11% na média diária de vendas de veículos em relação a janeiro, o que representou a comercialização de 7,2 mil unidades por dia.
Para o personal Car Gabriel de Oliveira, isso mostra que a situação já estava caminhando para essa desvalorização dos carros usados e seminovos, uma vez que automóvel, por ser um bem de consumo, "é natural que se deprecie". No entanto, com a parada de algumas fábricas da Stellantis, Hyundai e General Motors, onde as empresas deram férias coletivas aos funcionários e suspenderam a produção, esse cenário pode mudar.
“A previsão era essa, de que os preços continuassem a cair, pois o mercado caminhava para um equilíbrio. Só que agora, com a situação das montadoras estarem parando, a chance dos preços voltarem a subir é grande, já que essas interrupções na produção são justamente para manter os estoques baixos, diminuindo a oferta e, dessa forma, ter mais procura”, avalia.
Por outro lado, os veículos zero quilômetro ano 2023 não registraram qualquer percentual na variação de preços, que vem se mantendo desde janeiro, enquanto os de ano modelo 2024 tiveram uma leve alta de 0,10% em fevereiro, enquanto que no mês anterior, esse índice registrou uma pequena queda de 0,13%.
Já com relação aos carros elétricos, o mais valorizado foi o Renault Kwid E-Tech, que registrou variação de 4,90% no preço do zero quilômetro. Entre os seminovos, o mesmo carro apresentou valorização de 0,71%.
O levantamento da KBB Brasil analisou 23.622 versões de veículos zero km, seminovos (até três anos de uso) e usados (de quatro a 10 anos de uso) disponíveis no mercado para fazer o levantamento.

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