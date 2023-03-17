Concessionárias do ES dão bônus de até R$ 30 mil para comprar carro

Ações especiais estão sendo preparadas pelas concessionárias para este final de semana Crédito: Shutterstock

Para quem está pensando em trocar de carro ou comprar um novo, as concessionárias da Grande Vitória estão com benefícios e descontos que chegam a mais de R$ 30 mil. As revendedoras estão preparando ações especiais para este final de semana, com base na semana do consumidor, que incluem, ainda, sorteio de brindes, entrada e parcelas facilitadas e até pagamento do IPVA de 2023.

Um exemplo é a Contauto, que está com a campanha "Semana do Consumidor", trazendo ofertas especiais e sorteios de brindes. Já o Grupo Orletti, por meio da concessionária Orvel Renault, promove a campanha "Arena de Vendas Renault" neste sábado (18), trazendo condições especiais de compra para os novos modelos da montadora, incluindo IPVA 2023 quitado.

"Os clientes poderão fazer um teste drive para conferir os recursos tecnológicos, design e aspectos mecânicos dos modelos. Teremos condições especiais de compra, como supervalorização do carro usado do cliente, IPVA 2023 grátis, além entrada e parcela facilitadas, e outros benefícios para compra de modelos SUV e hatch”, destaca o gerente regional da Orvel Renault, Bruno Fortes.

Também no sábado, das 8 às 18 horas, acontece o "HB20 Day". Segundo o diretor da Prime Hyundai, Marcelo Sartório, essa é uma oportunidade para sair da concessionária com um veículo zero aproveitando condições especiais de fábrica. As condições também valem para a linha Creta e ele conta que haverá, ainda, "surpresas" reveladas na hora.

Outra revendedora que está com promoções é a Kurumá, com a campanha "Super Negócio" voltada para a aquisição de veículos seminovos. Durante todo o mês, carros selecionados estarão disponíveis com IPVA 2023 grátis, entrada em 10x sem juros e um ano a mais de garantia de fábrica. A concessionária está também com bônus de até R$ 10 mil, pronta entrega e até dois anos sem pagar parcela no caso dos carros zero quilômetro.

A Vessa também tem promoção, segundo a gerente de vendas, Wanusa Nunes. "Trouxemos essa campanha repleta de condições tanto para Chevrolet zero quilômetro quanto para seminovos multimarcas, com o objetivo de deixar nossos clientes com as melhores possibilidades de fazer um excelente negócio", diz.

Veja algumas promoções de carros:

Vessa

Bônus de até R$ 30 mil na troca do usado.

Chevrolet Onix: versões a partir de R$ 79.990, taxa zero, financiamento em até 60 meses e brindes exclusivos.



versões a partir de R$ 79.990, taxa zero, financiamento em até 60 meses e brindes exclusivos. Nova Chevrolet Montana: pronta-entrega.



Viafor

Ford Territory e Ford Transit Furgão : preços de nota fiscal de fábrica.

: preços de nota fiscal de fábrica. Ford Maverick: a partir de R$ 229.900 e emplacamento grátis.



Fiat Podium

Fiat Toro Endurance Flex: a partir de R$ 129.990 ou entrada mais 47x de R$ 1.590 e parcela final.



Fiat Pulse Drive MT: a partir de R$ 94.990 ou entrada mais 47x de R$ 1.168 e parcela final.



a partir de R$ 94.990 ou entrada mais 47x de R$ 1.168 e parcela final. Fiat Fastback Audace: a partir de R$ 125.990 ou entrada mais 47x de R$ 1.542 e parcela final.



a partir de R$ 125.990 ou entrada mais 47x de R$ 1.542 e parcela final. Fiat Strada 2023: desconto de até 14% para produtor rural e CNPJ.



desconto de até 14% para produtor rural e CNPJ. Fiat Toro Ranch Diesel: desconto de até 15% OFF para produtor rural e CNPJ. Além disso, quem adquirir qualquer versão a diesel do modelo ganhar um ano de tanque cheio grátis.



desconto de até 15% OFF para produtor rural e CNPJ. Além disso, quem adquirir qualquer versão a diesel do modelo ganhar um ano de tanque cheio grátis. Fiat Scudo Multi 2023: desconto de até R$ 34 mil e condições especiais para venda direta.



desconto de até R$ 34 mil e condições especiais para venda direta. Fiat Fiorino: até 12% de desconto e condições especiais para venda direta.



Contauto

Até sábado (18), ofertas especiais e sorteios de brindes.



Os veículos serão vendidos com desconto e o cliente que efetuar a compra ainda ganha troca de óleo grátis na oficina.



Consórcio Contauto: fechando a carta de crédito, 10% de desconto na primeira parcela e ainda participa de um "estoura balão".



Orvel

Renault Duster Zen 1.6 2022/2023: preço promocional a partir de R$ 102.540 e valorização no usado.

preço promocional a partir de R$ 102.540 e valorização no usado. Renault Kwid: taxa zero e oferta de bônus na troca do carro usado.



taxa zero e oferta de bônus na troca do carro usado. Renault Duster Iconic Turbo – Tce 1.3 2022/2023: entrada facilitada e parcelas mensais de R$ 1.399 + parcela final. Nesta modalidade, o cliente também contará com o bônus de valorização do veículo usado.



Kurumá

Toyota Yaris Hatch XS : disponível com parcelas de 48x de R$ 1.599, IPVA 2023 grátis, bônus de até R$ 10 mil, pronta-entrega e dois anos sem pagar parcela.

: disponível com parcelas de 48x de R$ 1.599, IPVA 2023 grátis, bônus de até R$ 10 mil, pronta-entrega e dois anos sem pagar parcela. Linha Toyta Hilux Diesel: os carros da linha estão disponíveis a pronta-entrega, com R$ 10 mil de bônus no seminovo, R$ 3 mil de bônus no seguro Toyota, IPVA 2023 grátis e dois anos sem pagar parcela.



os carros da linha estão disponíveis a pronta-entrega, com R$ 10 mil de bônus no seminovo, R$ 3 mil de bônus no seguro Toyota, IPVA 2023 grátis e dois anos sem pagar parcela. Toyota Corolla e SW4: em todas as lojas, IPVA 2023 grátis, bônus de até R$ 10 mil, pronta-entrega e dois anos sem pagar parcela.



em todas as lojas, IPVA 2023 grátis, bônus de até R$ 10 mil, pronta-entrega e dois anos sem pagar parcela. Seminovos: comprando até sábado (18), o cliente paga a primeira parcela após 90 dias, IPVA grátis e entrada em 10x sem juros.



comprando até sábado (18), o cliente paga a primeira parcela após 90 dias, IPVA grátis e entrada em 10x sem juros. Novos: nesta sexta (17) e sábado (18), todas as lojas terão a roleta premiada na compra do Yaris Hatch XS, Corolla Cross XRE, Corolla Cross Híbrido, Corolla Altis Híbrido, SW4 Diesel 7 lugares e em toda a linha Hilux.



CVC

A concessionária está oferecendo descontos, facilidades de pagamento e supervalorização do usado na troca por um veículo zero quilômetro.

Chevrolet Onix: a versão 1.0 do veículo está saindo de R$ 84.140 por R$ 79.990 no pagamento à vista. Também há opção de financiamento com entrada mais parcelas a partir de R$ 799 e parcela final.



a versão 1.0 do veículo está saindo de R$ 84.140 por R$ 79.990 no pagamento à vista. Também há opção de financiamento com entrada mais parcelas a partir de R$ 799 e parcela final. Chevrolet Tracker: a revenda oferece supervalorização do veículo usado do consumidor.

Tai Motors

Neste sábado (18) será realizado o "HB20 Day" nas lojas Tai Motors (Hyundai), das 8 às 18 horas. Durante a ação, haverá negociação especial para toda a linha HB20. As condições exclusivas serão divulgadas apenas na hora.

Honda Shori

O consumidor terá condições exclusivas de negociação para compra de carros novos e seminovos.

Honda New City Hatchback 2022/2023: poucas unidades a preço de fábrica, até acabar o estoque.



Vitória Motors Jeep e RAM

Desconto de 12% em peças exclusivas para todos os clientes, dentro e fora da garantia. Disponível até dia 31 de março.



Prime Hyundai