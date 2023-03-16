Suspeito de vender carros de luxo adulterados é preso na Serra

Um homem suspeito de vender carros de luxo adulterados foi preso em flagrante nessa quarta-feira (15), na Serra . Na operação também foram apreendidos quatro veículos – incluindo uma BMW. Eles são avaliados em aproximadamente R$ 700 mil. O suspeito foi identificado como João Paulo Santos Murta Pereira, de 33 anos.

João Paulo Santos Murta Pereira, de 33 anos, suspeito de adulterar veículos Crédito: Polícia Civil |Divulgação

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil , os automóveis saíam do Rio de Janeiro com destino ao território capixaba. Junto do suspeito, uma arma também foi apreendida. Ainda segundo a polícia, os veículos estavam sendo comercializados em concessionária de luxo.

O titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), delegado Luiz Gustavo Ximenes, explicou que a polícia já estava investigando o suspeito há algum tempo e, no dia 8 de março, chegou a informação que uma vítima havia adquirido três veículos de luxo.

"Realizamos uma perícia minuciosa e constatamos várias adulterações no motor, chassi e nos vidros. Conseguimos prendê-lo na Serra em flagrante, onde ele estava comercializando vários veículos de forma clandestina", explicou o delegado.

Veículos de luxo eram adulterados

Ainda de acordo com o delegado, os carros vinham do Rio de Janeiro e todos têm restrição de furto e roubo. A Políciai Civil do Espírito Santo está em contato com a PC do Rio de Janeiro e deram ínicio a uma investigação para identificar se ele praticava os roubos ou só intermediava.

"Sempre que finalizar uma compra ou venda, leve o veículo até uma empresa credenciada do Detran-ES para que, através de vistoria, seja comprovado que não há adulteração", orientou o Luiz Gustavo Ximenes.