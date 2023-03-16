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Ousadia

Suspeito de vender carros de luxo adulterados é preso na Serra

Prisão em flagrante aconteceu nessa quarta-feira (15); quatro carros foram apreendidos na operação e são avaliados em cerca de R$ 700 mil

Publicado em 16 de Março de 2023 às 10:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2023 às 10:17
Um homem suspeito de vender carros de luxo adulterados foi preso em flagrante nessa quarta-feira (15), na Serra. Na operação também foram apreendidos quatro veículos – incluindo uma BMW. Eles são avaliados em aproximadamente R$ 700 mil. O suspeito foi identificado como João Paulo Santos Murta Pereira, de 33 anos. 
Suspeito de adulterar veículos preso pela polícia
João Paulo Santos Murta Pereira, de 33 anos, suspeito de adulterar veículos Crédito: Polícia Civil |Divulgação
De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil, os automóveis saíam do Rio de Janeiro com destino ao território capixaba. Junto do suspeito, uma arma também foi apreendida. Ainda segundo a polícia, os veículos estavam sendo comercializados em concessionária de luxo. 
O titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), delegado Luiz Gustavo Ximenes, explicou que a polícia já estava investigando o suspeito há algum tempo e, no dia 8 de março, chegou a informação que uma vítima havia adquirido três veículos de luxo.
"Realizamos uma perícia minuciosa e constatamos várias adulterações no motor, chassi e nos vidros. Conseguimos prendê-lo na Serra em flagrante, onde ele estava comercializando vários veículos de forma clandestina", explicou o delegado. 

Veículos de luxo eram adulterados

Ainda de acordo com o delegado, os carros vinham do Rio de Janeiro e todos têm restrição de furto e roubo. A Políciai Civil do Espírito Santo está em contato com a PC do Rio de Janeiro e deram ínicio a uma investigação para identificar se ele praticava os roubos ou só intermediava.
"Sempre que finalizar uma compra ou venda, leve o veículo até uma empresa credenciada do Detran-ES para que, através de vistoria, seja comprovado que não há adulteração", orientou o Luiz Gustavo Ximenes. 
João Paulo Santos Murta Pereira foi autuado por receptação qualificada, estelionato, porte ilegal de arma e posse de drogas. 

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