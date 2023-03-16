Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Grande Vitória

Homem tenta fugir após matar primo, dá nome falso e acaba preso em Viana

Ele foi abordado dentro de um carro quando passava pelo posto da PRF, nesta quarta-feira (15); Plano era se mudar para Serra após deixar Cachoeiro
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

15 mar 2023 às 21:15

Publicado em 15 de Março de 2023 às 21:15

Após tentar matar o primo em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, um homem foi flagrado fugindo em direção à Serra, na Grande Vitória, mas acabou preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ele chegou a dar um nome falso, mas foi descoberto.
Tudo aconteceu em frente ao posto da PRF de Viana, na tarde desta quarta-feira (15). Os agentes abordaram um veículo Honda City de cor prata e viram que o condutor estava bastante nervoso.
Questionado, ele disse ser motorista de aplicativo e que estava fazendo uma corrida para o passageiro, mas que não o conhecia. O condutor ainda relatou que uma pessoa teria entrado em contato com ele pedindo que buscasse o passageiro no trevo de Guarapari e o levasse para a Serra. Chegando no destino, ele receberia um valor via PIX pela viagem.
Os policiais então pediram informações ao passageiro. Ele estava sem documentos e deu um nome falso. Questionado novamente, o suspeito começou a correr, entrando numa região de mata às margens da rodovia, pulando cercas e caindo no chão cerca de 400 metros depois.
Homem tenta fugir após matar primo, dá nome falso e acaba preso em Viana
Agora capturado, o homem informou a identidade verdadeira e explicou que deu nome falso anteriormente e tentou escapar porque era foragido da cadeia desde 2022, onde cumpria prisão por tráfico de drogas.
Na sequência, o condutor foi entrevistado novamente e mudou a versão. Ele alegou que era amigo do suspeito, que estava fugindo por ter tentado matar o primo em janeiro deste ano, em Cachoeiro de Itapemirim. Por conta do crime, eles sabiam que o mandado de prisão estava prestes a ser expedido.
O motorista ainda afirmou que receberia 500 reais para levar o foragido até a Serra. Os dois foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim PRF Serra Viana Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados