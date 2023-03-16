Tudo aconteceu em frente ao posto da PRF de Viana , na tarde desta quarta-feira (15). Os agentes abordaram um veículo Honda City de cor prata e viram que o condutor estava bastante nervoso.

Questionado, ele disse ser motorista de aplicativo e que estava fazendo uma corrida para o passageiro, mas que não o conhecia. O condutor ainda relatou que uma pessoa teria entrado em contato com ele pedindo que buscasse o passageiro no trevo de Guarapari e o levasse para a Serra. Chegando no destino, ele receberia um valor via PIX pela viagem.

Os policiais então pediram informações ao passageiro. Ele estava sem documentos e deu um nome falso. Questionado novamente, o suspeito começou a correr, entrando numa região de mata às margens da rodovia, pulando cercas e caindo no chão cerca de 400 metros depois.

Your browser does not support the audio element. Homem tenta fugir após matar primo, dá nome falso e acaba preso em Viana

Agora capturado, o homem informou a identidade verdadeira e explicou que deu nome falso anteriormente e tentou escapar porque era foragido da cadeia desde 2022, onde cumpria prisão por tráfico de drogas.

Na sequência, o condutor foi entrevistado novamente e mudou a versão. Ele alegou que era amigo do suspeito, que estava fugindo por ter tentado matar o primo em janeiro deste ano, em Cachoeiro de Itapemirim. Por conta do crime, eles sabiam que o mandado de prisão estava prestes a ser expedido.