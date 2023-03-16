Polícia apreende 3 espingardas turcas e 21 cédulas de RG em Cariacica

Um homem de 28 anos foi detido na madrugada desta quinta-feira (16) após a Polícia Militar encontrar três espingardas de fabricação turca, munições e cédulas de documentos dentro do carro em que ele estava em Cariacica. Ele foi levado para a delegacia e não teve a identidade divulgada pela PM.
Agentes da corporação faziam um patrulhamento pela rua Ceará, no bairro Campina Grande, quando avistaram dois suspeitos a bordo de um Volkswagen Voyage branco.
A Polícia Militar explicou que os dois indivíduos desembarcaram rapidamente do veículo ao avistarem a viatura, sendo que o condutor fugiu pulando um muro próximo de residências próximas, enquanto o carona foi abordado pelos policiais.
Com o carona de 28 anos não foi encontrado nada de ilícito. Mas ao realizar buscas no veículo em que ele estava com o outro suspeito, a Polícia Militar encontrou três espingardas semiautomáticas calibre 12 de fabricação turca no porta-malas.
Foram encontrados ainda cinco carregadores do mesmo calibre, 24 munições calibre 9 mm, 21 cédulas de RG, duas de CNH, um equipamento digital e quatro chaves de veículos.
Os policiais localizaram os documentos pessoais do homem preso no porta-luvas do veículo e constataram que o automóvel estava registrado no nome da avó dele. O suspeito e todo o material encontrado pelos militares foram levados para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se o homem foi autuado e aguarda retorno da corporação.
Outra ocorrência com armas turcas
No fim de fevereiro, outra ocorrência relacionada a armas turcas foi registrada. Um casal do Espírito Santo foi detido na BR 116 em Lavrinhas, São Paulo, com 17 pistolas, além de 34 carregadores, dentro do tanque de combustível de um veículo.
A informação foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) de São Paulo. De acordo com a corporação, o casal estava em um Fiat Argo locado de Belo Horizonte, Minas Gerais.
Durante uma fiscalização de rotina, os policiais perceberam que o homem e a mulher estavam nervosos e com uma conversa suspeita. Eles disseram que tinham ido em Foz do Iguaçu, no Paraná, somente passar a lua de mel e já estavam retornando para Vila Velha.
A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal de Cruzeiro, em São Paulo. De acordo com a PRF, o casal poderá responder pelo crime de tráfico internacional de armas, com pena prevista de até 12 anos de prisão.