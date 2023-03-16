Polícia apreende 3 espingardas turcas e 21 cédulas de RG em Cariacica

Homem é preso com espingardas turcas e 21 cédulas de RG em Cariacica Crédito: Polícia Militar

Um homem de 28 anos foi detido na madrugada desta quinta-feira (16) após a Polícia Militar encontrar três espingardas de fabricação turca, munições e cédulas de documentos dentro do carro em que ele estava em Cariacica . Ele foi levado para a delegacia e não teve a identidade divulgada pela PM.

Agentes da corporação faziam um patrulhamento pela rua Ceará, no bairro Campina Grande, quando avistaram dois suspeitos a bordo de um Volkswagen Voyage branco.

A Polícia Militar explicou que os dois indivíduos desembarcaram rapidamente do veículo ao avistarem a viatura, sendo que o condutor fugiu pulando um muro próximo de residências próximas, enquanto o carona foi abordado pelos policiais.

Com o carona de 28 anos não foi encontrado nada de ilícito. Mas ao realizar buscas no veículo em que ele estava com o outro suspeito, a Polícia Militar encontrou três espingardas semiautomáticas calibre 12 de fabricação turca no porta-malas.

Foram encontrados ainda cinco carregadores do mesmo calibre, 24 munições calibre 9 mm, 21 cédulas de RG, duas de CNH, um equipamento digital e quatro chaves de veículos.

Os policiais localizaram os documentos pessoais do homem preso no porta-luvas do veículo e constataram que o automóvel estava registrado no nome da avó dele. O suspeito e todo o material encontrado pelos militares foram levados para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica.

A Gazeta procurou a A reportagem deprocurou a Polícia Civil para saber se o homem foi autuado e aguarda retorno da corporação.

Homem é preso com espingardas turcas e 21 cédulas de RG em Cariacica Crédito: Polícia Militar

Outra ocorrência com armas turcas

No fim de fevereiro, outra ocorrência relacionada a armas turcas foi registrada . Um casal do Espírito Santo foi detido na BR 116 em Lavrinhas, São Paulo, com 17 pistolas, além de 34 carregadores, dentro do tanque de combustível de um veículo.

A informação foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) de São Paulo. De acordo com a corporação, o casal estava em um Fiat Argo locado de Belo Horizonte, Minas Gerais.

Durante uma fiscalização de rotina, os policiais perceberam que o homem e a mulher estavam nervosos e com uma conversa suspeita. Eles disseram que tinham ido em Foz do Iguaçu, no Paraná, somente passar a lua de mel e já estavam retornando para Vila Velha.