dentro do tanque de combustível de um veículo, nesta terça-feira (28). Um casal do Espírito Santo foi detido na BR 116 em Lavrinhas, São Paulo , com 17 pistolas de origem turca, além de 34 carregadores,de um veículo, nesta terça-feira (28).

A informação foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal ( PRF ) de São Paulo. De acordo com a corporação, o casal estava em um Fiat Argo locado de Belo Horizonte, Minas Gerais

Durante uma fiscalização de rotina, os policiais perceberam que o homem e a mulher estavam nervosos e com uma conversa suspeita. Eles disseram que tinham ido em Foz do Iguaçu, no Paraná , somente passar a lua de mel e já estavam retornando para Vila Velha

Your browser does not support the audio element. Casal do ES é preso com 17 pistolas turcas dentro de tanque de carro

Os policiais fizeram uma vistoria minuciosa no veículo e conseguiram localizar as pistolas e os carregadores dentro do tanque de combustível.

No total foram encontrados 17 pistolas de calibre 9mm de origem turca, todas com numeração suprimida e 34 carregadores. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal de Cruzeiro, em São Paulo.