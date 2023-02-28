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Casal do ES é preso com 17 pistolas turcas dentro de tanque de carro

Homem e mulher estavam em Lavrinhas, São Paulo, quando foram abordados pela PRF nesta terça-feira (28)
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

28 fev 2023 às 20:56

Publicado em 28 de Fevereiro de 2023 às 20:56

Um casal do Espírito Santo foi detido na BR 116 em Lavrinhas, São Paulo, com 17 pistolas de origem turca, além de 34 carregadores, dentro do tanque de combustível de um veículo, nesta terça-feira (28). 
A informação foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) de São Paulo. De acordo com a corporação, o casal estava em um Fiat Argo locado de Belo Horizonte, Minas Gerais.
Durante uma fiscalização de rotina, os policiais perceberam que o homem e a mulher estavam nervosos e com uma conversa suspeita. Eles disseram que tinham ido em Foz do Iguaçu, no Paraná, somente passar a lua de mel e já estavam retornando para Vila Velha.
Casal do ES é preso com 17 pistolas turcas dentro de tanque de carro
Os policiais fizeram uma vistoria minuciosa no veículo e conseguiram localizar as pistolas e os carregadores dentro do tanque de combustível.
No total foram encontrados 17 pistolas de calibre 9mm de origem turca, todas com numeração suprimida e 34 carregadores. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal de Cruzeiro, em São Paulo.
De acordo com a PRF, o casal poderá responder pelo crime de tráfico internacional de armas, com pena prevista de até 12 anos de prisão.

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