Homem que matou vizinha na Serra tentou atrair 2ª vítima para apartamento

Após dizer estar com a esposa passando mal, para atrair a vizinha Edna Barreto Santos, de 36 anos, e a matar a facadas dentro de seu apartamento, um homem tentou fazer com que outra moradora do prédio entrasse na residência dele utilizando a mesma armadilha. A mulher chegou a ser atacada, no entanto, conseguiu escapar antes de entrar no imóvel e pedir ajuda. O caso brutal ocorreu na tarde desta quarta-feira (15), em Feu Rosa, na Serra

Edna Barreto santos, 36 anos, morta a facadas por vizinho Crédito: Acervo familiar

De acordo com apuração do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta, o crime aconteceu em um prédio residencial. Testemunhas contaram que Edna morava no terceiro andar, e o suspeito no primeiro. A outra moradora, que por pouco também não foi vítima do vizinho, reside no segundo andar. O indivíduo não teve o nome e idade divulgados.

Para atrair Edna, ele pediu ajuda, dizendo que a esposa estava passando mal. Quando ela entrou para tentar prestar algum auxílio, foi capturada e levou seis facadas. Há ainda a suspeita de que ela também tenha sido estuprada.

Após fazer a primeira vítima, o suspeito chamou uma vizinha do segundo andar, também com a história de que a esposa estava passando mal. Quando ela chegou na porta, ele a puxou pelo pescoço, mas a moça conseguiu escapar e gritou por ajuda. Ainda segundo testemunhas, quando a segunda vítima pediu socorro a vizinhos, o suspeito se trancou em casa e tomou vários remédios.

Por nota, a PM informou que os militares conseguiram acessar o interior da residência por uma janela e visualizaram em cima de uma cama o corpo da mulher, ensanguentado. "Já o homem estava caído no chão desacordado e com vários remédios ao lado do corpo e pinos de cocaína. No local, foram apreendidas uma faca e uma tesoura, também sujas de sangue", disse a corporação. O suspeito foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) até um hospital da região.

Mulher é atacada e morta por vizinho na Serra, que tentou fazer segunda vítima Crédito: Eduardo Dias

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o Samu atestou o óbito da mulher de 36 anos e socorreu o acusado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, sob escolta. A corporação informou que testemunhas relataram que populares teriam agredido o acusado, que retornou para o interior do imóvel, onde foi encontrado desacordado. A perícia foi acionada e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.

A Polícia Civil informa que o suspeito de 28 anos foi conduzido à Delegacia Regional da Serra, autuado em flagrante por homicídio qualificado mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou impossibilite a defesa do ofendido, cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio) e tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil, cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (tentativa de feminicídio). Ele segue internado sob escolta no Hospital e será encaminhado ao sistema prisional assim que receber alta médica, segundo a corporação.

Conforme a Polícia Civil, o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Vítima deixou filha de 5 anos

Edna, que morava no prédio há um ano, deixou uma filha de apenas cinco anos. A criança estava na escola quando o crime aconteceu. Após a morte, a menina ficou sob os cuidados da avó.

Segundo a proprietária do prédio, o suspeito morava há três meses no local.

*Com informações da repórter Júlia Afonso