Gestão de frotas

Peugeot Boxer 2026 estreia novo motor, visual renovado e mais tecnologia

Modelo chega em quatro versões com foco em transporte de carga e passageiros, e conectividade para o uso profissional

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 15:15 - Atualizado há 6 minutos

Peugeot Boxer 2026 estreia motor 2.2 Turbo Diesel de 140 cv Crédito: Peugeot/Divulgação

O novo Peugeot Boxer 2026 estreou no mercado trazendo visual renovado, um motor inédito e novas tecnologias, tendo como foco as demandas do segmento de veículos utilitários leves (LCVs). O modelo busca oferecer eficiência, versatilidade e conectividade, especialmente para clientes profissionais. A estreia reforça a atuação da marca no ecossistema Peugeot Professional, em um mercado que registrou o emplacamento de mais de 70 mil vans em 2024.

O novo Boxer 2026 será comercializado em quatro versões, abrangendo configurações para carga e passageiros. O lançamento reflete a importância do segmento de LCVs no Brasil, que representou 13% da indústria automotiva no último ano, com crescimento contínuo.

Em termos de consumo, o modelo registra 10,8 km/l no ciclo urbano Crédito: Peugeot/Divulgação

Sob o capô, o Peugeot Boxer 2026 apresenta um novo motor 2.2 Turbo Diesel, capaz de entregar 140 cv de potência e 350 Nm de torque. Esse propulsor é combinado a um câmbio manual de 6 marchas.

Em termos de consumo, o modelo registra 10,8 km/l no ciclo urbano. A capacidade de carga volumétrica atinge 13 m³, com capacidade de peso variando entre 1.240 kg e 1.590 kg, dependendo da versão. O acesso ao compartimento de carga é facilitado pela abertura traseira de 270º e porta lateral deslizante.

Design e Conforto

O acesso ao compartimento de carga é facilitado pela abertura traseira de 270º e porta lateral deslizante Crédito: Peugeot/Divulgação

No exterior, o novo Boxer recebe uma grade frontal, badge atualizado e rodas com novo desenho. O interior foi redesenhado para proporcionar mais conforto e funcionalidade. Entre as novidades estão um novo volante, cluster com tela de 3,5 polegadas, rádio com Bluetooth de 5 polegadas e uma central multimídia de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, disponível na versão Minibus.

Os bancos agora contam com revestimento em crepe preto, o painel foi redesenhado e há novas saídas USB e 12V. O veículo também oferece porta-objetos maiores, com capacidade de 1,5 litro, iluminação interna em LED no piso e um sistema de ventilação com acabamento em preto brilhante.



Segurança

O modelo também conta com assistente de partida em rampas, sistema de frenagem pós-colisão e assistência contravento lateral Crédito: Peugeot/Divulgação

Em relação à segurança, o novo Boxer incorpora controle de estabilidade para reboque, sistema de monitoramento de pressão de pneus (ITPMS), sensores de estacionamento traseiro e piloto automático.

O modelo também conta com assistente de partida em rampas, sistema de frenagem pós-colisão e assistência contravento lateral. Para as versões de transporte de passageiros, são adicionados câmera de ré com linhas guia, detector de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro e retrovisores com rebatimento elétrico.

Conectividade

No exterior, o novo Boxer recebe uma grade frontal, badge atualizado e rodas com novo desenho Crédito: Peugeot/Divulgação

Um dos destaques do Boxer 2026 é a plataforma de conectividade MyPeugeot Pro, que inclui 12 meses de acesso gratuito aos serviços de gestão de frota, localização do veículo e monitoramento em tempo real, além de telemetria via aplicativo ou navegador.

Essa solução permite o mapeamento de rotas em tempo real, geolocalização, roteirização, cercas eletrônicas, alertas de condução e perfil de motoristas, além de assistência 24 horas, com o objetivo de contribuir para a redução de custos e o controle de produtividade.

Versões e Cores

Um dos destaques do Boxer 2026 é a plataforma de conectividade MyPeugeot Pro, que inclui 12 meses de acesso gratuito aos serviços de gestão de frota Crédito: Peugeot/Divulgação

Versões e cores

Boxer Cargo L3H2

Capacidade volumétrica: 13m³

Capacidade de carga: 1.240 kg

Compatível com CNH B

Boxer Furgão L3H2

Capacidade volumétrica: 13m³

Capacidade de carga: 1.590 kg

Boxer Minibus Comfort (17+1)

Transporte de até 17 passageiros

Boxer Minibus Luxo (15+1)

Bancos reclináveis

Transporte de até 15 passageiros

Bagageiro de 1.000l

As cores disponíveis para o modelo são Branco Banquise (para todas as versões) e Cinza Grafitto (para as versões de passageiros). A comercialização da nova linha terá início em agosto, com a substituição gradual da geração anterior.

Nota do Editor 08/08/2025 - 15:11hrs Conteúdo desenvolvido por Inteligência Artificial com base no material divulgado pela Peugeot e revisado pela equipe de jornalistas da editoria Motor.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta