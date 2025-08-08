Peugeot Boxer 2026 estreia novo motor, visual renovado e mais tecnologia

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 15:15
- Atualizado há 6 minutos
O novo Peugeot Boxer 2026 estreou no mercado trazendo visual renovado, um motor inédito e novas tecnologias, tendo como foco as demandas do segmento de veículos utilitários leves (LCVs). O modelo busca oferecer eficiência, versatilidade e conectividade, especialmente para clientes profissionais. A estreia reforça a atuação da marca no ecossistema Peugeot Professional, em um mercado que registrou o emplacamento de mais de 70 mil vans em 2024.
O novo Boxer 2026 será comercializado em quatro versões, abrangendo configurações para carga e passageiros. O lançamento reflete a importância do segmento de LCVs no Brasil, que representou 13% da indústria automotiva no último ano, com crescimento contínuo.
Sob o capô, o Peugeot Boxer 2026 apresenta um novo motor 2.2 Turbo Diesel, capaz de entregar 140 cv de potência e 350 Nm de torque. Esse propulsor é combinado a um câmbio manual de 6 marchas.
Em termos de consumo, o modelo registra 10,8 km/l no ciclo urbano. A capacidade de carga volumétrica atinge 13 m³, com capacidade de peso variando entre 1.240 kg e 1.590 kg, dependendo da versão. O acesso ao compartimento de carga é facilitado pela abertura traseira de 270º e porta lateral deslizante.
No exterior, o novo Boxer recebe uma grade frontal, badge atualizado e rodas com novo desenho. O interior foi redesenhado para proporcionar mais conforto e funcionalidade. Entre as novidades estão um novo volante, cluster com tela de 3,5 polegadas, rádio com Bluetooth de 5 polegadas e uma central multimídia de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, disponível na versão Minibus.
Os bancos agora contam com revestimento em crepe preto, o painel foi redesenhado e há novas saídas USB e 12V. O veículo também oferece porta-objetos maiores, com capacidade de 1,5 litro, iluminação interna em LED no piso e um sistema de ventilação com acabamento em preto brilhante.
Em relação à segurança, o novo Boxer incorpora controle de estabilidade para reboque, sistema de monitoramento de pressão de pneus (ITPMS), sensores de estacionamento traseiro e piloto automático.
O modelo também conta com assistente de partida em rampas, sistema de frenagem pós-colisão e assistência contravento lateral. Para as versões de transporte de passageiros, são adicionados câmera de ré com linhas guia, detector de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro e retrovisores com rebatimento elétrico.
Um dos destaques do Boxer 2026 é a plataforma de conectividade MyPeugeot Pro, que inclui 12 meses de acesso gratuito aos serviços de gestão de frota, localização do veículo e monitoramento em tempo real, além de telemetria via aplicativo ou navegador.
Essa solução permite o mapeamento de rotas em tempo real, geolocalização, roteirização, cercas eletrônicas, alertas de condução e perfil de motoristas, além de assistência 24 horas, com o objetivo de contribuir para a redução de custos e o controle de produtividade.
Boxer Furgão L3H2
Boxer Minibus Comfort (17+1)
Boxer Minibus Luxo (15+1)
As cores disponíveis para o modelo são Branco Banquise (para todas as versões) e Cinza Grafitto (para as versões de passageiros). A comercialização da nova linha terá início em agosto, com a substituição gradual da geração anterior.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o