Hyundai e GM unem forças para conter avanço chinês e anunciam 5 novos veículos

Acordo global anunciado pelas duas montadoras prevê o desenvolvimento conjunto de veículos e sistemas de propulsão, além da união em compras e uso de materiais sustentáveis

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 10:37 - Atualizado há 27 minutos

Parceria estratégica busca maior eficiência e agilidade para atender à demanda com foco em mercados da América do Norte e América do Sul Crédito: Shutterstock

A General Motors e a Hyundai Motor Company emitiram um comunicado conjunto para anunciar uma parceria global, com planos para os primeiros cinco veículos com desenvolvimento compartilhado. A união das duas empresas chega em meio ao avanço da indústria automotiva chinesa, que tem demandado novas formas de pensar o mercado. A previsão é que os modelos sejam lançados a partir de 2028.

O acordo inclui o desenvolvimento de quatro veículos para a América Central e América do Sul: um SUV, um carro de passeio e uma picape compactos, além de uma picape média. Os modelos serão construídos sobre uma arquitetura flexível, permitindo propulsão a combustão interna ou sistema híbrido. Para o mercado norte-americano, as empresas irão desenvolver em parceria uma van comercial elétrica.

A GM será responsável pelo desenvolvimento da plataforma da picape média, enquanto a Hyundai liderará o projeto dos veículos compactos e da van elétrica. As montadoras vão utilizar plataformas comuns, mas o design interno e externo será exclusivo para cada marca, refletindo suas identidades.

As vendas desses veículos são estimadas em mais de 800 mil unidades por ano, de acordo com as empresas, quando a produção estiver em ritmo total. O trabalho de design e engenharia para os modelos da América Latina deve começar em breve.

Shilpan Amin, vice-presidente sênior da GM e líder global de compras e cadeia de suprimentos, destacou que os veículos anunciados são focados nos maiores segmentos dos mercados da América Latina e no comercial da América do Norte. “Por meio dessa parceria, GM e Hyundai trarão mais opções aos consumidores, com maior agilidade e menor custo. Esses primeiros veículos codesenvolvidos demonstram claramente como vamos alavancar nossas forças complementares e a escala combinada das duas empresas”, acrescenta.

Mais colaborações

A parceria também planeja iniciativas conjuntas de compras no continente, abrangendo materiais, transporte e logística. Outras áreas de colaboração incluem matérias-primas e componentes complexos. As empresas ainda concordaram em explorar parcerias para o uso de aço com baixa emissão de carbono, como parte de um compromisso com práticas de manufatura sustentáveis.

“A colaboração estratégica com a GM nos permitirá continuar oferecendo valor e opções aos nossos clientes em diferentes segmentos e mercados. Nossa escala combinada na América do Norte e na América do Sul permitirá atender com mais eficiência às demandas dos consumidores — com veículos de design marcante, alta qualidade, foco em segurança e tecnologia relevante”, afirma José Muñoz, presidente e CEO da Hyundai Motor Company.

O acordo de cooperação, assinado em setembro de 2024, continua avaliando novas oportunidades de desenvolvimento de veículos para outros mercados e em sistemas de propulsão, incluindo motores a combustão, híbridos, elétricos e células de hidrogênio. A implementação dos planos está sujeita a aprovações regulatórias nas regiões envolvidas no projeto.

*Com informações da GM e Hyundai.

Nota do Editor 07/08/2025 - 10:23hrs Conteúdo desenvolvido por Inteligência Artificial com base no material divulgado por General Motors e Hyundai. e revisado pela equipe de jornalistas da editoria Motor.

