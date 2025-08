Chegada eletrificada

Primeiros carros da Leapmotor desembarcam no Brasil para lançamento ainda em 2025

Importação do lote inaugural, incluindo configurações do SUV C10, marca a entrada da fabricante chinesa no mercado brasileiro, com previsão de início das vendas ainda em 2025

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 17:37 - Atualizado há 20 minutos

O SUV B10 será um dos modelos eletrificados que a Leapmotor vai oferecer no mercado brasileiro Crédito: Leapmotor/Divulgação

A Leapmotor iniciou a importação das primeiras unidades de seus veículos para o Brasil. A chegada dos modelos, que inclui o SUV C10, faz parte dos preparativos para o lançamento da marca, programado para ocorrer ainda em 2025. Os carros serão comercializados por uma rede de concessionários distribuída em diversas cidades do país. >

O vice-presidente da Leapmotor para a América do Sul, Fernando Varela, destacou a importância da fase de importação. “A chegada dos primeiros Leapmotor ao Brasil é um passo importante no grande desafio de implementar uma marca inédita no país. Essa fase foi concluída com sucesso graças à expertise da Stellantis”, comenta, referindo-se à joint venture formada entre as duas empresas.>

A estratégia de entrada da Leapmotor no Brasil inclui a comercialização dos SUVs eletrificados C10 e B10. Para a importação do lote inicial, que trouxe diferentes configurações do C10, a marca utilizou um sistema chamado "importação sobre águas", que agiliza o processo burocrático e legal antes mesmo de o navio chegar ao porto de Santos (SP).>

A Leapmotor é uma empresa especializada em veículos elétricos inteligentes, com experiência em tecnologias como o sistema de acionamento elétrico e a arquitetura E/E (Elétrica/Eletrônica) integrada. A marca também traz para o mercado brasileiro a motorização REEV, que combina motor elétrico com um motor a combustão que atua como gerador de energia para aumentar a autonomia do veículo.>

>

A chegada da Leapmotor ao Brasil acontece em um momento de expansão global da marca. Em julho de 2025, a empresa bateu seu recorde de vendas mensais, com mais de 50 mil unidades entregues globalmente, um crescimento de 126% em relação ao ano anterior. Esse resultado consolidou a Leapmotor como líder de vendas entre as startups de veículos elétricos na China. No primeiro semestre de 2025, a Leapmotor entregou mais de 220 mil veículos na China.>

*Com informações da Stellantis/Leapmotor.>

Nota do Editor 06/08/2025 - 17:34hrs Conteúdo desenvolvido por Inteligência Artificial com base no material divulgado pela Stellantis/Leapmotor e revisado pela equipe de jornalistas da editoria Motor.

