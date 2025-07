100% elétrico

Zeekr 7X: SUV elétrico com 646 cv de potência abré pré-venda no Brasil

Terceiro modelo da marca chinesa no Brasil, o SUV médio pode disputar espaço com o Volvo XC60 e deve começar a ser entregue a partir de agosto; veja os detalhes divulgados pela montadora

Publicado em 18 de julho de 2025 às 10:23 - Atualizado há 3 horas

O design do Zeekr 7X traz o conceito “Hidden Energy Design”, que visa unir sofisticação estética e solidez visual. Crédito: Zeekr/Divulgação

A Zeekr, marca chinesa do Grupo Geely, anunciou a chegada do SUV médio 100% elétrico 7X ao Brasil – o terceiro modelo da montadora no país. A pré-venda já está disponível, por meio do site oficial da marca, e as entregas devem começar a partir de agosto deste ano.>

A versão do 7X que chega ao mercado brasileiro é a Flagship AWD, que possui dois motores elétricos que, juntos, entregam até 646 cv de potência. Segundo a fabricante, a aceleração de 0 a 100 km/h pode ser feita em 3,8 segundos e a autonomia é de 543 km no ciclo WLTP. >

Baseado na plataforma modular SEA 800V (Sustainable Experience Architecture), o Zeekr 7X permite ainda o carregamento ultrarrápido de 10% a 80% em cerca de 13 minutos, em estações de 360 kW. >

O design do modelo segue o padrão dos outros da Zeekr, com faróis dianteiros conectados por uma barra luminosa e lanternas interligadas na parte traseira. Além disso, o SUV de médio porte tem 4,62 m de comprimento, 1,93 m de largura, 1,65 m de altura e 2,92 m de entre-eixos.>

Desenvolvido em Gotemburgo, na Suécia, o design do Zeekr 7X traz o conceito “Hidden Energy Design”, que visa unir sofisticação estética e solidez visual. A filosofia busca transmitir a sensação de tecnologias de ponta ocultas sob uma superfície refinada, com foco especial na ampliação do espaço interno da cabine.>

Ainda no interior, o Zeekr 7X conta com uma central multimídia de LED de 16”, além de um quadro de instrumentos de 13". O modelo também tem o sistema de áudio Sound Pro, com 21 alto-falantes – presentes, inclusive, no encosto de cabeça do motorista – e sete airbags.>

O interior do SUV conta com uma central multimídia de LED de 16” e um quadro de instrumentos de 13". Crédito: Zeekr/Divulgação

As cores disponíveis no site da marca para o modelo são Branco Polar Day, Cinza Dusk, Preto Polar Night, Azul Brook e Verde Forest. Na parte de dentro, as opções são preto ou branco e roxo.>

Apesar do preço oficial ainda não ter sido divulgado, a expectativa é que o modelo deve chegar custando entre R$ 450 mil e R$ 500 mil. Um modelo que pode ser um rival, considerando esta faixa de preço, é o híbrido plug-in Volvo XC60, que custa a partir de R$ 459.950.>

*Com informações da Zeekr.>

