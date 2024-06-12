Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Mitsubishi lança edição limitada Pajero Sport Legend Black por R$ 415.990
Mais completo e luxuoso

Mitsubishi lança edição limitada Pajero Sport Legend Black por R$ 415.990

SUV agora conta com quatro versões no Brasil; edição Legend Black é limitada a 200 veículos e chega às concessionárias ainda em junho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2024 às 08:30

Publicado em 12 de Junho de 2024 às 08:30

Pajero Sport Legend Black
O sistema de som do Legend Black conta com oito alto-falantes e 510W de potência Crédito: Mitsubishi/Divulgação
A Mitsubishi apresentou mais uma versão do Pajero Sport. Trata-se do Legend Black, que chega em série especial com somente 200 unidades fabricadas. Agora, a linha Pajero Sport conta com quatro versões. Veja quais são e os preços:
  • Pajero Sport HPE: R$ 339.990
  • Pajero Sport HPE-S: R$ 369.990
  • Pajero Sport Legend: R$ 409.990
  • Pajero Sport Legend Black: R$ 415.990
No exterior, a cor preta é predominante em todos os itens, e somente as molduras dos skidplates dianteiros e traseiros trazem a cor Cinza Brilhante.
O modelo traz o emblema “Legend Black” com acabamento cromado escurecido à esquerda na tampa traseira. O SUV é equipado com rodas de 20 polegadas com acabamento em preto brilhante.
Pajero Sport Legend Black
O Pajero Sport Legend Black é equipado com motor de 190 cv de potência e 43,9 kgfm de torque Crédito: Mitsubishi/Divulgação

Mesmo motor

O motor do Legend Black não mudou em relação às outras versões e continua o MIVEC 2.4L Turbo Diesel com 190 cv de potência e 43,9 kgfm de torque.
As 16 válvulas, o duplo comando de válvulas no cabeçote (DOHC MIVEC) e a injeção eletrônica direta Common Rail com Turbocompressor e Intercooler permitem ao motor a entrega de mais força em baixas rotações, o que influencia diretamente na economia de combustível, segundo a montadora.
O sistema de transmissão automática de oito velocidades traz conforto em velocidade de cruzeiro, ao mesmo tempo em que a opção de trocas sequenciais por meio dos paddle shifters atrás do volante oferece a esportividade e agilidade com respostas imediatas aos comandos do motorista.

4 tipos de tração

Pajero Sport Legend Black
O Legend Black 2024 chega com um assistente de partida em rampa, que evita que o veículo recue ou avance em locais inclinados Crédito: Mitsubishi/Divulgação
O Sistema eletrônico 4X4 SUPER SELECT Il oferece ao motorista quatro tipos de tração. São elas:
  • 2H: tração 4x2 traseira, usado para estradas e vias públicas, privilegia a economia de combustível com desempenho suave.
  • 4H: tração 4x4 Tempo integral, ideal para estradas e pisos irregulares, inclusive asfalto, serras e chuva. O sistema distribui automaticamente a tração entre os eixos dianteiro e traseiro.
  • 4HLC: tração 4x4 tempo parcial, ideal para terreno acidentado com superfícies de baixa aderência.
  • 4LLC: tração 4x4 tempo parcial e reduzida, ideal para subidas ou descidas íngremes, rochas, areia e lama.
Toda a linha Pajero Sport conta com o recurso Off-Road Mode, que deixa o SUV preparado para encarar os mais variados terrenos. São quatro opções que garantem desempenho em diversos tipos de piso: Gravel, Mud/Snow, Sand e Rock.
Cada modo tem uma configuração específica e todos são capazes de otimizar a tração para cada tipo de piso, afirma a empresa, alterando automaticamente a potência do motor e ajustando transmissão, sistema de freios e os controles de estabilidade e de tração.
As informações são projetadas no painel de instrumentos e mostram como cada roda está atuando individualmente. Esses ajustes deixam ainda mais fácil transpor obstáculos e se aventurar em todas as condições, tornando viagens e expedições mais prazerosas e seguras.
Pajero Sport Legend Black
A ignição do SUV é feita tanto com a chave presencial quanto com o toque de um botão Crédito: Mitsubishi/Divulgação
Além disso, o SUV conta com bloqueio do diferencial do eixo traseiro, o RD Lock. Em situações extremas, quando as rodas ficam suspensas em valetas transversais ou terrenos erodidos, o modelo é capaz de superar obstáculos bastando acionar o botão.
O Pajero Sport Legend Black 2024 é equipado com o Hill Start Assist System (HSA), assistente de partida em rampa, que evita que o veículo recue ou avance em locais inclinados.
O controle de descida de rampa Hill Descent Control (HDC) mantém a velocidade do veículo constante em descidas íngremes, dispensando o acionamento do pedal de freio Ele tem 30º de ângulo de entrada; 24,2º de ângulo de saída e 23,1º de ângulo de subida.

Visual e interior

Pajero Sport Legend Black
Os bancos possuem revestimento com tecnologia Quole Modure, o que minimiza o aquecimento dos assentos causado pelos raios solares Crédito: Mitsubishi/Divulgação
Por dentro, os bancos e apoios de braço central e das laterais possuem revestimento premium na cor marrom escuro (Dark Brown), exclusivo para a versão, com pintura em preto brilhante das molduras centrais, console e puxadores de porta.
Os bancos na cor exclusiva da série especial possuem revestimento com tecnologia Quole Modure, que segundo especifica a montadora, foi desenvolvido para países tropicais, como o Brasil, minimizando o aquecimento dos assentos causado pelos raios solares, trazendo mais conforto térmico em contato com os assentos em dias ensolarados.
Os bancos dianteiros contam com ajuste elétrico e os assentos traseiros podem ser rebatidos, deixando o piso totalmente plano e ampliando o espaço. O console central traz ainda uma tomada de 120V (AC) para ligar diversos aparelhos. Console dianteiro e porta-malas recebem ainda uma tomada 12V cada.
Além da tecnologia Remote Control, o Pajero Sport foi produzido para se conectar com uma infinidade de gadgets. Há uma entrada USB na parte dianteira, e os passageiros que viajam no banco de trás contam com outras duas entradas para carregar o celular.
Pajero Sport Legend Black
O ar-condicionado dual zone tem regulagem digital e independente para motorista e passageiro do banco dianteiro Crédito: Mitsubishi/Divulgação
No console central, o sistema de entretenimento conta com tela de oito polegadas sensível ao toque e compatibilidade com smartphones via Apple CarPlay e Android Auto.
O console central alto com acabamentos em marrom escuro e preto brilhante envolve toda a parte dianteira, reunindo os principais recursos ao alcance das mãos (seletor de tração, botões para escolha do piso e o freio de estacionamento eletrônico).
No painel de instrumentos 100% digital, a série de opções de configurações e acesso às informações de funcionamento do veículo podem ser acessadas pelo motorista de modo integrado ao sistema de entretenimento. O volante é multifuncional, com todos os comandos como controle de som e ligações telefônicas às mãos do motorista, assim como o sistema de piloto automático e o comando de voz.
Pajero Sport Legend Black
Os passageiros que viajam no banco de trás do Legend Black contam com duas entradas para cabo USB para carregar o celular Crédito: Mitsubishi/Divulgação
O ar-condicionado dual zone tem regulagem digital e independente para motorista e passageiro do banco dianteiro, além de possuir um sistema auxiliar de ar-condicionado com comando independente para segunda e terceira fileira de bancos, com saídas de ar estrategicamente posicionadas.
O porta-malas tem capacidade para 500 litros com a terceira fileira de bancos rebaixada. Com os bancos da segunda fileira rebaixados, sobe para 1.731 litros de capacidade. A tampa do porta-malas possui abertura e fechamento automático pela chave, diretamente na tampa de forma interna ou externa e ainda conta com a função hands free, com abertura com o pé, além de programação de abertura e fechamento pelo aplicativo de celular.
A entrada do motorista e dos passageiros pode ser feita por aproximação. Com as chaves no bolso ou bolsa, basta se aproximar do veículo e apertar um botão localizado na maçaneta da porta do motorista para as portas destravarem. Com a chave presencial, a ignição é feita também ao toque de um botão.

Segurança

Pajero Sport Legend Black
O SUV é equipado com diveros sistemas de segurança, como o Brake Override System (BOS), que monitora constantemente os sinais do freio e acelerador Crédito: Mitsubishi/Divulgação
O Legend Black é equipado com freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD), que garantem amplo controle e rápida resposta em situações de frenagens bruscas, uma vez que atuam em conjunto com os controles de estabilidade (ASC) e de tração (ATC).
O veículo também conta com um piloto automático inteligente, o Adaptive Cruise Control (ACC). Basta programar a velocidade que, por meio de sistemas semiautônomos, o veículo freia e acelera sem a intervenção do motorista, fazendo automaticamente a leitura da velocidade do outro veículo que vai à frente.
O sistema de monitoramento de pontos cegos (BSW) detecta veículos no ponto cego do motorista e emite alerta sonoro e visual no espelho retrovisor externo.
O modelo conta também com o sistema Brake Override System (BOS), que monitora constantemente os sinais do freio e acelerador. Caso o freio seja acionado junto com o acelerador e configure uma situação de emergência, o sistema reduz as rotações do motor gradativamente até a parada total e controlada do veículo.
O Forward Collision Mitigation (FCM) é outro sistema de frenagem autônoma, que atua automaticamente para evitar ou minimizar os efeitos de uma possível colisão.
Pajero Sport Legend Black
O sistema trailer stability assist (TSA) estabiliza o conjunto trailer/veículo quando instabilidades ou oscilações forem detectados Crédito: Mitsubishi/Divulgação
Já o sistema de prevenção de aceleração involuntária (UMS), por meio de sensores dianteiros e traseiros, atua caso estes detectem um obstáculo próximo. Em caso de aceleração brusca, se o motorista errar os pedais ou a posição do câmbio, reduz a potência do motor para evitar colisões.
Por fim, o sistema trailer stability assist (TSA) estabiliza o conjunto trailer/veículo quando instabilidades ou oscilações forem detectados.
A segurança de todos os até sete ocupantes do Pajero Sport Legend Black 2024 ainda é reforçada pelos sete airbags: são duas bolsas dianteiras, duas bolsas laterais dianteiras, duas de cortina (inclusive para a terceira fileira de bancos) e uma para os joelhos do motorista.
A carroceria do Pajero Sport Legend Black foi projetada sob o conceito RISE, segundo a montadora. Rígida e leve, ela é feita com chapas de aço de alta resistência, inclusive em situações de torções. 
Pajero Sport Legend Black
O modelo estará disponível para venda nas concessionárias Mitsubishi Motors de todo o Brasil ainda neste mês de junho Crédito: Mitsubishi/Divulgação
Com informações da Mitsubishi.

LEIA MAIS EM MOTOR

SUV elétrico EX30 chega com a proposta de expandir vendas da Volvo no Brasil

Citroën revela nome do primeiro SUV cupê da marca produzido no Brasil

Versão RS do Equinox dá mais competitividade ao SUV médio da Chevrolet

Kia anuncia série especial Rio Open Limited Edition do SUV híbrido Niro

VW Tiguan Allspace: SUV de 7 lugares já pode ser reservado no Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

carros Mitsubishi SUV SUV 7 Lugares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde
Imagem de destaque
Batidas da fé: a força dos tambores do congo na Festa da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados