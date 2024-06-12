Mitsubishi lança edição limitada Pajero Sport Legend Black por R$ 415.990

O sistema de som do Legend Black conta com oito alto-falantes e 510W de potência Crédito: Mitsubishi/Divulgação

A Mitsubishi apresentou mais uma versão do Pajero Sport. Trata-se do Legend Black, que chega em série especial com somente 200 unidades fabricadas. Agora, a linha Pajero Sport conta com quatro versões. Veja quais são e os preços:

Pajero Sport HPE: R$ 339.990

Pajero Sport HPE-S: R$ 369.990

Pajero Sport Legend: R$ 409.990

Pajero Sport Legend Black: R$ 415.990

No exterior, a cor preta é predominante em todos os itens, e somente as molduras dos skidplates dianteiros e traseiros trazem a cor Cinza Brilhante.

O modelo traz o emblema “Legend Black” com acabamento cromado escurecido à esquerda na tampa traseira. O SUV é equipado com rodas de 20 polegadas com acabamento em preto brilhante.

O Pajero Sport Legend Black é equipado com motor de 190 cv de potência e 43,9 kgfm de torque Crédito: Mitsubishi/Divulgação

Mesmo motor

O motor do Legend Black não mudou em relação às outras versões e continua o MIVEC 2.4L Turbo Diesel com 190 cv de potência e 43,9 kgfm de torque.

As 16 válvulas, o duplo comando de válvulas no cabeçote (DOHC MIVEC) e a injeção eletrônica direta Common Rail com Turbocompressor e Intercooler permitem ao motor a entrega de mais força em baixas rotações, o que influencia diretamente na economia de combustível, segundo a montadora.

O sistema de transmissão automática de oito velocidades traz conforto em velocidade de cruzeiro, ao mesmo tempo em que a opção de trocas sequenciais por meio dos paddle shifters atrás do volante oferece a esportividade e agilidade com respostas imediatas aos comandos do motorista.

4 tipos de tração

O Legend Black 2024 chega com um assistente de partida em rampa, que evita que o veículo recue ou avance em locais inclinados Crédito: Mitsubishi/Divulgação

O Sistema eletrônico 4X4 SUPER SELECT Il oferece ao motorista quatro tipos de tração. São elas:

2H: tração 4x2 traseira, usado para estradas e vias públicas, privilegia a economia de combustível com desempenho suave.

tração 4x2 traseira, usado para estradas e vias públicas, privilegia a economia de combustível com desempenho suave. 4H: t ração 4x4 Tempo integral, ideal para estradas e pisos irregulares, inclusive asfalto, serras e chuva. O sistema distribui automaticamente a tração entre os eixos dianteiro e traseiro.

ração 4x4 Tempo integral, ideal para estradas e pisos irregulares, inclusive asfalto, serras e chuva. O sistema distribui automaticamente a tração entre os eixos dianteiro e traseiro. 4HLC: tração 4x4 tempo parcial, ideal para terreno acidentado com superfícies de baixa aderência.

tração 4x4 tempo parcial, ideal para terreno acidentado com superfícies de baixa aderência. 4LLC: tração 4x4 tempo parcial e reduzida, ideal para subidas ou descidas íngremes, rochas, areia e lama.

Toda a linha Pajero Sport conta com o recurso Off-Road Mode, que deixa o SUV preparado para encarar os mais variados terrenos. São quatro opções que garantem desempenho em diversos tipos de piso: Gravel, Mud/Snow, Sand e Rock.

Cada modo tem uma configuração específica e todos são capazes de otimizar a tração para cada tipo de piso, afirma a empresa, alterando automaticamente a potência do motor e ajustando transmissão, sistema de freios e os controles de estabilidade e de tração.

As informações são projetadas no painel de instrumentos e mostram como cada roda está atuando individualmente. Esses ajustes deixam ainda mais fácil transpor obstáculos e se aventurar em todas as condições, tornando viagens e expedições mais prazerosas e seguras.

A ignição do SUV é feita tanto com a chave presencial quanto com o toque de um botão Crédito: Mitsubishi/Divulgação

Além disso, o SUV conta com bloqueio do diferencial do eixo traseiro, o RD Lock. Em situações extremas, quando as rodas ficam suspensas em valetas transversais ou terrenos erodidos, o modelo é capaz de superar obstáculos bastando acionar o botão.

O Pajero Sport Legend Black 2024 é equipado com o Hill Start Assist System (HSA), assistente de partida em rampa, que evita que o veículo recue ou avance em locais inclinados.

O controle de descida de rampa Hill Descent Control (HDC) mantém a velocidade do veículo constante em descidas íngremes, dispensando o acionamento do pedal de freio Ele tem 30º de ângulo de entrada; 24,2º de ângulo de saída e 23,1º de ângulo de subida.

Visual e interior

Os bancos possuem revestimento com tecnologia Quole Modure, o que minimiza o aquecimento dos assentos causado pelos raios solares Crédito: Mitsubishi/Divulgação

Por dentro, os bancos e apoios de braço central e das laterais possuem revestimento premium na cor marrom escuro (Dark Brown), exclusivo para a versão, com pintura em preto brilhante das molduras centrais, console e puxadores de porta.

Os bancos na cor exclusiva da série especial possuem revestimento com tecnologia Quole Modure, que segundo especifica a montadora, foi desenvolvido para países tropicais, como o Brasil, minimizando o aquecimento dos assentos causado pelos raios solares, trazendo mais conforto térmico em contato com os assentos em dias ensolarados.

Os bancos dianteiros contam com ajuste elétrico e os assentos traseiros podem ser rebatidos, deixando o piso totalmente plano e ampliando o espaço. O console central traz ainda uma tomada de 120V (AC) para ligar diversos aparelhos. Console dianteiro e porta-malas recebem ainda uma tomada 12V cada.

Além da tecnologia Remote Control, o Pajero Sport foi produzido para se conectar com uma infinidade de gadgets. Há uma entrada USB na parte dianteira, e os passageiros que viajam no banco de trás contam com outras duas entradas para carregar o celular.

O ar-condicionado dual zone tem regulagem digital e independente para motorista e passageiro do banco dianteiro Crédito: Mitsubishi/Divulgação

No console central, o sistema de entretenimento conta com tela de oito polegadas sensível ao toque e compatibilidade com smartphones via Apple CarPlay e Android Auto.

O console central alto com acabamentos em marrom escuro e preto brilhante envolve toda a parte dianteira, reunindo os principais recursos ao alcance das mãos (seletor de tração, botões para escolha do piso e o freio de estacionamento eletrônico).

No painel de instrumentos 100% digital, a série de opções de configurações e acesso às informações de funcionamento do veículo podem ser acessadas pelo motorista de modo integrado ao sistema de entretenimento. O volante é multifuncional, com todos os comandos como controle de som e ligações telefônicas às mãos do motorista, assim como o sistema de piloto automático e o comando de voz.

Os passageiros que viajam no banco de trás do Legend Black contam com duas entradas para cabo USB para carregar o celular Crédito: Mitsubishi/Divulgação

O ar-condicionado dual zone tem regulagem digital e independente para motorista e passageiro do banco dianteiro, além de possuir um sistema auxiliar de ar-condicionado com comando independente para segunda e terceira fileira de bancos, com saídas de ar estrategicamente posicionadas.

O porta-malas tem capacidade para 500 litros com a terceira fileira de bancos rebaixada. Com os bancos da segunda fileira rebaixados, sobe para 1.731 litros de capacidade. A tampa do porta-malas possui abertura e fechamento automático pela chave, diretamente na tampa de forma interna ou externa e ainda conta com a função hands free, com abertura com o pé, além de programação de abertura e fechamento pelo aplicativo de celular.

A entrada do motorista e dos passageiros pode ser feita por aproximação. Com as chaves no bolso ou bolsa, basta se aproximar do veículo e apertar um botão localizado na maçaneta da porta do motorista para as portas destravarem. Com a chave presencial, a ignição é feita também ao toque de um botão.

Segurança

O SUV é equipado com diveros sistemas de segurança, como o Brake Override System (BOS), que monitora constantemente os sinais do freio e acelerador Crédito: Mitsubishi/Divulgação

O Legend Black é equipado com freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem (EBD), que garantem amplo controle e rápida resposta em situações de frenagens bruscas, uma vez que atuam em conjunto com os controles de estabilidade (ASC) e de tração (ATC).

O veículo também conta com um piloto automático inteligente, o Adaptive Cruise Control (ACC). Basta programar a velocidade que, por meio de sistemas semiautônomos, o veículo freia e acelera sem a intervenção do motorista, fazendo automaticamente a leitura da velocidade do outro veículo que vai à frente.

O sistema de monitoramento de pontos cegos (BSW) detecta veículos no ponto cego do motorista e emite alerta sonoro e visual no espelho retrovisor externo.

O modelo conta também com o sistema Brake Override System (BOS), que monitora constantemente os sinais do freio e acelerador. Caso o freio seja acionado junto com o acelerador e configure uma situação de emergência, o sistema reduz as rotações do motor gradativamente até a parada total e controlada do veículo.

O Forward Collision Mitigation (FCM) é outro sistema de frenagem autônoma, que atua automaticamente para evitar ou minimizar os efeitos de uma possível colisão.

O sistema trailer stability assist (TSA) estabiliza o conjunto trailer/veículo quando instabilidades ou oscilações forem detectados Crédito: Mitsubishi/Divulgação

Já o sistema de prevenção de aceleração involuntária (UMS), por meio de sensores dianteiros e traseiros, atua caso estes detectem um obstáculo próximo. Em caso de aceleração brusca, se o motorista errar os pedais ou a posição do câmbio, reduz a potência do motor para evitar colisões.

Por fim, o sistema trailer stability assist (TSA) estabiliza o conjunto trailer/veículo quando instabilidades ou oscilações forem detectados.

A segurança de todos os até sete ocupantes do Pajero Sport Legend Black 2024 ainda é reforçada pelos sete airbags: são duas bolsas dianteiras, duas bolsas laterais dianteiras, duas de cortina (inclusive para a terceira fileira de bancos) e uma para os joelhos do motorista.

A carroceria do Pajero Sport Legend Black foi projetada sob o conceito RISE, segundo a montadora. Rígida e leve, ela é feita com chapas de aço de alta resistência, inclusive em situações de torções.

O modelo estará disponível para venda nas concessionárias Mitsubishi Motors de todo o Brasil ainda neste mês de junho Crédito: Mitsubishi/Divulgação