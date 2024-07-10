Moto Honda encerra o primeiro semestre com crescimento nas vendas e na produção

Em abril, foi registrado o maior número de emplacamentos da marca, com um total de 121.309 unidades Crédito: Honda/Divulgação

O primeiro semestre da Moto Honda foi marcado por crescimento nas vendas e na produção. De janeiro a junho, foram mais de 660 mil unidades emplacadas, um crescimento de 19% em relação ao mesmo período do ano passado. Os números representam o melhor resultado da marca para um primeiro semestre desde 2012, quando 674 mil unidades foram emplacadas.

A produção, em Manaus (AM), acompanhou a tendência de crescimento e encerrou o período com 652 mil unidades fabricadas, um aumento de 14%.

De acordo com a Honda, a ascensão nos emplacamentos está atrelada a quatro pilares: a motocicleta como solução de mobilidade eficiente e econômica, o aumento de novos habilitados com a categoria A da CNH, a relevância do segmento de entregas, o uso da moto como geração de renda e o acesso ao crédito.

Em abril, foi registrado o maior número de emplacamentos da marca, com um total de 121.309 unidades. A linha CG 160 lidera o ranking, com mais de 224 mil motos vendidas no semestre, e a família Biz está em segundo lugar, com 151 mil unidades.

Com o maior line up do mercado nacional, a Honda apresentou importantes lançamentos durante o primeiro semestre, como a nova Pop 110i ES e Elite 125, além do anúncio da nova XR 300L Tornado.

“A Honda é protagonista no setor e essa liderança nos impulsiona a continuar buscando soluções que superem as expectativas de nossos clientes. Ainda temos muitos lançamentos para apresentar em 2024. E as perspectivas para o ano nos motivam a seguir inovando”, avalia Marcelo Langrafe, diretor Comercial da Moto Honda e diretor de CRM (gestão de relacionamento com o cliente) da Honda América do Sul.

Para aquecer o inverno

A inglesa Triumph e a japonesa Kawasaki lançaram campanhas de vendas em julho com condições especiais. Crédito: Divulgação

A Kawasaki, para atrair novos clientes no inverno e nas férias escolares, oferece taxas de financiamento reduzidas e bônus especiais. Os modelos participantes da campanha incluem Ninja 300, Z400, Z400 SE, Ninja 400 KRT, Ninja 400 KRT SE, Versys 650, Versys 650 TR, Z650, Z650RS, Versys 1000 e Versys 1000 TR.

Já a Triumph traz ofertas especiais para modelos da família Tiger 1200 e condições exclusivas para a Street Triple 765 R.

A montadora inglesa oferece descontos e parcelas a partir de R$ 765. A Street Triple 765 R está disponível por R$ 53.990, a Tiger 1200 Rally Pro, por R$ 98.990 e a Tiger 1200 Black Edition, por R$ 88.990. Ao adquirir a Tiger 1200 nas versões GT Explorer e Rally Explorer, os clientes ganham malas laterais e top box gratuitos.

Borrachas aventureiras

O pneu Mitas Enduro Trail-Adv tem a proposta de oferecer desempenho e confiança em todas as situações, tanto na estrada quanto fora dela Crédito: Mitas/Divulgação

A Mitas, marca de pneus originária da República Tcheca e distribuída em todo o mundo pela rede de vendas de Yokohama TWS, apresenta no Brasil a linha de pneus Enduro Trail-Adv.

Os novos pneus para motocicletas contam com tecnologia Multi-Compound Tread Technology para ampliar a durabilidade e a aderência nas curvas. Há ainda a linha Enduro Trail-Rally, projetada para competições todo-terreno de Rally Raid em alta velocidade, oferecendo durabilidade e resistência à perfurações.

O pneu Mitas Enduro Trail-Adv tem a proposta de oferecer desempenho e confiança em todas as situações, tanto na estrada quanto fora dela. Projetado para o motociclista que não quer sacrificar a dirigibilidade em alta velocidade nem o desempenho em todas as condições climáticas e em todos os tipos de terreno.

“Todos da Mitas estão entusiasmados em apresentar a ampla linha de pneus para motocicletas, em resposta ao crescente mercado de pneus de aventura no Brasil. Traremos outros pneus do segmento Adventure para o mercado brasileiro”, avisa Alexandre Botti, gerente de Vendas da Mitas Moto América.

Para agradar a vista

A GaiaMX disponibiliza 15 modelos de óculos distribuídos em duas linhas: doze na Pro e três na Shield Crédito: Gaia MX/Divulgação

Para os praticantes de motociclismo, os riscos de lesões oculares podem ser maiores. Um dos segmentos mais expostos é o Enduro. Enérgico, veloz e imprevisível, o Enduro coloca a força, a agilidade e a visão à prova. Utilizar óculos de qualidade, especialmente projetados para o universo do motociclismo, faz diferença quando se pensa em proteção e competitividade.

A GaiaMX, uma marca de acessórios da MXF Motors, montadora de motocicletas e quadriciclos com sede em Curitiba (PR), disponibiliza 15 modelos distribuídos em duas linhas: 12 na Pro e três na Shield. O portfólio é direcionado para praticantes de Enduro, Motocross e Downhill (modalidade de velocidade do Mountain Bike).

Na linha Pro, a marca apresenta a armação TPU (Thermo Polyurethane), que torna os óculos macios e resistentes. O produto também tem o sistema Dynamic Air Flow, uma ventilação especial que proporciona conforto e evita o embaçamento.

As lentes Clear Rainbow, semi-espelhadas, permitem a passagem adequada da luz e aumentam o contraste dos objetos. Na linha Shield, os óculos trazem itens como o Fast Clip, um “engate inteligente” que facilita a rápida troca das lentes.