Kawasaki apresenta a KLX300R, motocicleta para a prática de trilhas

Disponível na cor Battle Gray, a KLX300R 202 tem motor monocilíndrico com capacidade de 292 cc Crédito: Kawasaki/Divulgação

Kawasaki Motores do Brasil , atual líder do segmento fora de estrada acima de 250 cc, apresenta a KLX300R, uma motocicleta para a prática de trilhas. Segundo a fabricante, o motor se destaca pela suavidade no funcionamento e, ao mesmo tempo, entrega performance superior.

Trata-se de um monocilíndrico com capacidade de 292 cc cujo arrefecimento é a líquido com dois radiadores, garantindo eficiência até mesmo nas condições de uso mais severas. Do tipo DOHC (Dual Over Head Camshaft), cujo acionamento das quatro válvulas é feito por dois comandos, o motor é capaz de gerar potência de 29 cavalos a 8 mil rpm e torque de 2,7 kgfm a 7 mil rpm.

Conta com partida elétrica e alimentação feita por um sistema de injeção DFI, que utiliza corpo Keihin com 34 milímetros. Todo o sistema de escapamento é fabricado em aço inox.

Outros destaques são o câmbio de 6 velocidades e as rodas raiadas de 21 polegadas na dianteira e 18 na traseira, com aros em alumínio anodizados em preto. Disponível na cor Battle Gray, a KLX300R 2025 tem previsão de chegada às concessionárias na segunda quinzena de setembro, com preço público sugerido de R$ 37.990, mais o frete.

Cabeça articulada

Segundo a fabricante, o capacete articulado oferece segurança e estilo em um único produto Crédito: Peels/Divulgação

Peels apresenta o TR1, seu novo capacete flip-up. Feito para motociclistas que se preocupam com a segurança proporcionada por um capacete fechado, mas que gostam de desfrutar também da versatilidade dos modelos abertos, vem com casco fabricado em ABS, cores modernas e design marcante, chega às lojas o novo flip-up da Peels, no grafismo NKD.

Segundo a fabricante, o capacete articulado oferece segurança e estilo em um único produto, unindo a necessidade de proteção a um equipamento bonito e funcional. Conta com isolamento reforçado graças à guarnição ocular que utiliza vedação emborrachada com dupla canaleta, narigueira com botão de encaixe para remoção mais fácil e queixeira com botão de acionamento frontal, além de sistema sobe e desce com pino de fixação em aço e trava de abertura.

O novo flip-up (articulado) da Peels está disponível nas cores Cinza Dark fosco e preto, Verde Militar fosco e prata, preto fosco e grafite, preto brilho e grafite e branco brilho e prata.

Os tamanhos são de 56, 58, 60 e 62, com preço público sugerido de R$ 749,90. O novo capacete está nas principais lojas de acessórios para motociclistas e no e-commerce oficial de fábrica, no site star2shop.com.br

Scooter com upgrade

A scooter SYM Cruisym 300, da Dafra, chega à linha 2025 mais tecnológica Crédito: Dafra/Divulgação

scooter SYM Cruisym 300, da Dafra, chega à linha 2025 mais tecnológica. O modelo foi lançado em dezembro de 2022 e, desde então, se tornou a scooter de 300 cc mais vendida da Dafra e o terceiro modelo mais comercializado da marca no Brasil.

Os destaques do produto são o motor a gasolina de quatro tempos de 278 cm³, um monocilíndrico com quatro válvulas derivado da SYM Citycom 300. Tem freios ABS nas duas rodas e conjunto de iluminação full-led. Acoplada a uma transmissão CVT, a motorização entrega 26 cavalos a 7.500 rpm e 2,67 kgfm a 6.750 rpm. O peso seco é de 179 quilos.

No modelo 2025, a Cruisym 300 apresenta duas novas cores, o Azul Submarino e o Verde Petróleo, ambos foscos. Para auxiliar na segurança e no conforto na pilotagem, a versão 2025 recebe controle de tração e um novo painel full-digital de LCD. Outra novidade implementada na linha 2025 é a garantia de três anos.

O modelo estará disponível para comercialização na rede de concessionárias a partir da segunda quinzena de outubro, ao preço público sugerido de R$ 34.490, sem o frete.

De olho na relação

O prazo para a troca da corrente, coroa e do pinhão pode variar de acordo com o uso da moto Crédito: Divulgação

A relação de uma motocicleta, composta por corrente, coroa e pinhão, desempenha um papel crucial na transmissão de potência do motor para a roda traseira. A escolha e manutenção adequadas desses componentes são essenciais não só para o desempenho da moto mas também para a segurança do piloto.

Investir em um kit de transmissão de alta qualidade é importante para evitar falhas mecânicas e desgaste prematuro. Peças de baixa qualidade podem resultar em acidentes graves, pois uma corrente quebrada ou um pinhão desgastado podem levar à perda de controle da moto.

Por isso, recomenda-se optar por produtos de fabricantes conhecidos e verificar a compatibilidade com o modelo da moto. Os sinais de desgaste incluem elos da corrente com folga e dentes da coroa e do pinhão desgastados. A manutenção deve incluir limpeza frequente, lubrificação adequada e ajuste da tensão da corrente, essencial para prolongar a vida útil dos componentes e garantir a segurança.