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Na fila da tomada

Shineray apresenta a nova scooter elétrica PT4-Pro S, por R$ 14.990

O modelo é uma derivação da PT4-Pro, lançada em julho de 2022, e expande a já extensa gama de modelos elétricos da empresa
Agência Automotrix

Agência Automotrix

Publicado em 

01 out 2024 às 16:14

Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 16:14

Shineray PT4-Pro S
A PT4-Pro S 2025 está equipada com um motor elétrico indutivo brushless com potência nominal de 3 mil watts Crédito: Shineray/Divulgação
Para tentar expandir seu “market share”, a Shineray do Brasil adota uma estratégia curiosa: multiplicar as versões de seus produtos. A representação brasileira da marca chinesa – que tem fábrica no Complexo Industrial de Suape, em Pernambuco – agora apresenta a PT4-Pro S, uma nova scooter elétrica, já como linha 2025.
O modelo é uma derivação da PT4-Pro, lançada em julho de 2022, e chega às concessionárias com preço de lançamento de R$ 14.990, sem incluir frete. A nova scooter expande a extensa gama de modelos elétricos da empresa, que já inclui as motocicletas SE1, SE2, SE 3 e She-S, as scooters PT1, PT2, PT2X, PT2XS, PTXR, PT3, PT3S, PT4, PT4S, PT4-Pro e o PT3 Triciclo.
Shineray PT4-Pro S
Painel 100% digital, iluminação full-led, smart key, sensor de cavalete lateral, porta-objetos e alarme são de série Crédito: Shineray/Divulgação
Mas a proliferação de versões na linha Shineray não se limita aos veículos carregáveis em tomadas. O portfólio da marca no Brasil oferece atualmente mais de 40 produtos elétricos e a gasolina, entre ciclomotores, motocicletas, scooters, quadriciclos e triciclos.
A PT4-Pro S 2025 está equipada com um motor elétrico indutivo brushless com potência nominal de 3 mil watts, capaz de atingir picos de 4.800 watts, alimentado por uma bateria de íons de lítio de 60V e 30Ah. Segundo a fabricante, o conjunto da nova scooter elétrica proporciona uma autonomia de até 40 quilômetros, com tempo de recarga variando de quatro a cinco horas.
Shineray PT4-Pro S
A PT4-Pro S tem peso líquido de 78kg e carga máxima de 150kg Crédito: Shineray/Divulgação

Dimensões

Com comprimento de 1,99 metro, 75 centímetros de largura, 1,04 metro de altura, 1,50 metro de distância de entre-eixos e 17 centímetros em relação ao solo, a PT4-Pro S tem peso líquido de 78 quilos e a carga máxima (piloto, garupa, bagagem e acessórios) de 150 quilos.
As rodas são de liga leve de 12 polegadas, com aro 165/45 46J na dianteira e 215/40 56J na traseira e freios a disco com acionamento hidráulico, com 220 milímetros na frente e 210 milímetros atrás. Painel 100% digital, iluminação full-led, smart key, sensor de cavalete lateral, porta-objetos e alarme são de série na nova scooter elétrica da Shineray.
Shineray PT4-Pro S
As rodas são de liga leve de 12 polegadas, com aro 165/45 46J na dianteira e 215/40 56J Crédito: Shineray/Divulgação
Terceira maior fabricante de motos do mercado brasileiro, superada apenas pela Honda e pela Yamaha, a Shineray do Brasil é uma empresa de capital 100% nacional, com 18 anos de operações no país.
A fábrica da Shineray em Pernambuco tem capacidade para montar 700 mil unidades por ano, entre veículos a combustão e elétricos. A marca conta com oito lojas próprias e mais de 200 revendas autorizadas, além da plataforma de e-commerce em loja.shineray.com.br.
Shineray PT4-Pro S
Modelo tem 1,99m de comprimento, 75cm de largura, 1,04m de altura, 1,50m de entre-eixos e 17cm em relação ao solo Crédito: Shineray/Divulgação

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