Fiat Toro ganha nova grade dianteira: que outras mudanças devem ter na linha 2026 da picape?

Montadora italiana divulgou vídeo com teaser mostrando mudanças visuais na parte externa; mas novidades devem ser maiores

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 11:46 - Atualizado há uma hora

Esta é a segunda reestilização da Fiat Toro Crédito: Fiat/Divulgação

A Fiat divulgou um vídeo teaser com imagens da linha 2026 da Toro que em breve estreará no país. Em sua segunda reestilização, a intermediária, que chegou à marca de 600 mil unidades produzidas no Brasil, vai ganhar nova grade dianteira em consonância com o design global adotado pela marca, tendo o Grande Panda como base. >

As mesmas linhas já foram adotadas nas novas versões do Pulse, Fastback e Cronos, que estrearam a nova grade dianteira filetada e de abertura retangular no para-choque. O mesmo vale para os conjunto óptico, com luzes diurnas na parte de cima em formato de pixels e os faróis logo abaixo, ambos em LED.>

A traseira terá um novo desenho no para-choque, que ficou maior e com linhas mais retas, apontando para a mesma tendência em deixar os atuais modelos da Fiat cada vez mais próximos do design global da marca inspirado a partir do Grande Panda, que também será vendido no Brasil, provavelmente com outro nome. >

A nova Toro, inclusive, já foi vista dentro de uma concessionária por perfis especializados em flagras de modelos ainda que ainda não chegaram ao mercado. E é possível ter alguns detalhes do interior da picape, que deve mudar pouco nesse sentido. Mas provavelmente, ela deve ganhar um freio de estacionamento eletrônico.>

O propulsor 2.2 Multijet turbodiesel, que equipa a picape desde o início do ano, também deve permanecer. Ele tem potência de 200 cv e torque de 45,9 kgfm, aliado a um câmbio de nove marchas e equipa, atualmente, a Fiat Titano e a Ram Rampage, marca que integra o grupo Stelantis, assim como a Fiat.>

