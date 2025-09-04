Picape urbana

Mitsubishi Triton Tarmac foca nos picapeiros do asfalto e tem edição limitada a 140 unidades

O modelo chega para atrair clientes que buscam conforto e segurança no dia a dia sem a necessidade de tração integral e traz detalhes de design e acabamento inspirados na versão topo de linha Katana

Mitsubishi Triton Tarmac chega às concessionárias com preço de R$ 254.990 Crédito: Divulgação

A Mitsubishi Motors anunciou o lançamento da Triton Tarmac, uma série especial e limitada de sua picape, projetada especificamente para o uso em áreas urbanas e rodovias. A edição, que terá apenas 140 unidades produzidas na fábrica de Catalão (GO), chega às concessionárias a partir de setembro com preço de R$ 254.990. O modelo se diferencia por focar em versatilidade e conforto no asfalto, o que explica a ausência do sistema de tração 4x4, uma das características mais presentes na linha Triton.

A novidade busca atrair clientes que priorizam o conforto e a segurança no dia a dia sem a necessidade de tração integral. A Triton, que já representa 59% das vendas da marca no Brasil, teve sua nova geração lançada há seis meses. A edição Tarmac traz detalhes únicos tanto no design interno quanto externo, ao mesmo tempo em que mantém alguns elementos da versão topo de linha, a Katana.

Todas as 140 unidades da edição especial serão oferecidas em uma única cor: Azul Tarmac, com detalhes em preto brilhante. O nome “Tarmac” remete ao uso no asfalto das cidades ou das estradas. O modelo tem cinco anos de garantia ou 100 mil quilômetros.

Design e Interior

No painel central, a picape é equipada com um sistema de entretenimento de 8 polegadas que permite a conexão de dois celulares Crédito: Divulgação

O design externo da Triton Tarmac incorpora elementos da versão topo de linha Katana, como a grade frontal dividida em três partes, com acabamento em preto brilhante e o conceito Dynamic Shield. O conjunto óptico é composto por DRLs e faróis em LED, com formato afilado em L. O modelo também inclui skidplate, faróis de neblina e para-choque traseiro com pintura em preto metálico.

Entre os destaques exclusivos da série, estão as rodas diamantadas de 20 polegadas, que substituem as de 18 polegadas das outras versões e dão um visual mais esportivo à picape. Modelo traz projetor de luz com o logotipo “Tarmac”, que é acionado ao abrir as portas. Para o transporte de cargas, a picape conta com capota retrátil com três posições, rack de teto e rede organizadora.

O interior da Triton Tarmac foi projetado para oferecer uma experiência intuitiva, com a maioria dos comandos alinhados no painel central. O volante multifuncional de três raios é revestido em couro e tem ajustes de altura e profundidade. O painel de instrumentos combina mostradores físicos com uma tela de 7 polegadas de alta definição, que exibe informações de consumo e dirigibilidade.

No painel central, a picape é equipada com um sistema de entretenimento de 8 polegadas, sensível ao toque e compatível com Android Auto e Apple Carplay, permitindo a conexão simultânea de dois celulares. O sistema de som é da marca JBL, com amplificador, dois tweeters, quatro alto-falantes e um subwoofer.

A picape conta com ar-condicionado dual-zone e um sistema de recirculação de ar, que capta o ar da primeira fileira e o direciona para a segunda, com ajustes de ventilação para os passageiros do banco traseiro. Os bancos têm revestimento misto de couro e tecido tipo alcântara.

Motorização e versões

Para o transporte de cargas, a picape conta com capota retrátil com três posições, rack de teto e rede organizadora Crédito: Divulgação

A série especial mantém o mesmo conjunto mecânico da linha Triton. O motor é o 2.4 litros a diesel 4N16 Super High Power, com dupla turbina, que entrega 205 cv de potência e 47,9 kgfm de torque. O propulsor conta com injeção direta e sistema de pós-tratamento com ureia (SCR), que garante baixos níveis de emissões.

O motor trabalha em conjunto com o câmbio automático de seis marchas com calibração adaptativa INVECS-II. O chassi é o mesmo da linha Triton, com estrutura reforçada. A suspensão dianteira é independente com duplos braços sobrepostos, enquanto a traseira é de eixo rígido com feixe de molas, pensada para oferecer conforto e estabilidade em diferentes tipos de terrenos.

