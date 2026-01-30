Ícone italiano

Carro da Alfa Romeo de 1938 é eleito melhor clássico do mundo

Modelo recebeu o prêmio The Peninsula Classics Best of The Best 2025, sendo considerado o carro mais original e raro entre os candidatos; conheça a história

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 14:40 - Atualizado há uma hora

O Alfa Romeo 8C 2900B tem uma carroceria personalizada encomendada pelo famoso piloto italiano Giuseppe “Nino” Farina. Crédito: Divulgação/The Peninsula Classics Best of the Best Award

O Alfa Romeo 8C 2900B de 1938 recebeu o The Peninsula Classics Best of The Best Award 2025, premiação organizada pelo grupo The Peninsula Hotels, que elege o carro mais original e raro do mundo. Entre os candidatos ao prêmio – sete no total –, também estavam modelos de marcas como Mercedes-Benz, Ferrari e Rolls Royce.

Lançado em 1937, o Alfa Romeo 8C 2900B é considerado um dos carros mais rápidos e exclusivos do final da década de 1930. O modelo vencedor do prêmio tem uma carroceria personalizada encomendada pelo famoso piloto italiano Giuseppe “Nino” Farina, que foi o primeiro campeão oficial da Fórmula 1 em 1950.

Este, inclusive, é o único 8C 2900B equipado com uma carroceria da Stabilimenti Farina, empresa fundada pelo pai de Giuseppe Farina em 1906. Além disso, o veículo também conta com contribuições do tio de Nino, Battista “Pinin” Farina, que foi um dos mais celebrados designers automotivos da Itália.

“Este veículo único exemplifica a era de ouro do design e da engenharia automotiva italiana e, sempre que o vejo, lembro do motivo pelo qual automóveis tão magníficos merecem ser preservados e celebrados”, destaca Deborah Keller, em nome da The Keller Collection, proprietária do carro vencedor.

Quando foi adquirido, o veículo estava parcialmente restaurado e só teve seu processo de restauração concluído em 1995. O 8C foi então exibido em diversos concursos de elegância e chegou a competir no Rali de Monte Carlo, vencendo uma das provas.

Segundo o cofundador do prêmio The Peninsula Classics Best of the Best Award, Christian Philippsen, o modelo vencedor representa o auge da engenharia de performance do período pré-guerra.

“Ele foi o automóvel italiano mais rápido e exclusivo de sua época, e estamos extremamente satisfeitos em reconhecê-lo como o melhor entre os melhores”, pontua.

Após a cerimônia de premiação, o carro vencedor está sendo exibido no Rétromobile, o renomado salão de carros clássicos de Paris, até 1º de fevereiro de 2026.

Veja a lista completa dos carros indicados ao The Peninsula Classics Best of the Best Award 2025:

1926 Rolls-Royce Phantom I “Phantom of Love”: carroceria por Charles Clark & Son Ltd. Best of Show, Concours of Elegance 2025, no Hampton Court Palace;

carroceria por Charles Clark & Son Ltd. Best of Show, Concours of Elegance 2025, no Hampton Court Palace; 1934 Alfa Romeo Tipo B: carroceria de fábrica. Best of Show, Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025;

carroceria de fábrica. Best of Show, Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025; 1936 Mercedes-Benz 500K Spezial Roadster: carroceria por Sindelfingen. Best of Show, Salon Privé 2025;

carroceria por Sindelfingen. Best of Show, Salon Privé 2025; 1938 Alfa Romeo 8C 2900B: carroceria por Stabilimenti Farina. Best of Show, Amelia Concours d’Élégance 2025;

carroceria por Stabilimenti Farina. Best of Show, Amelia Concours d’Élégance 2025; 1951 Bentley Mark VI Cresta II: carroceria por Facel Metallon. Best of Show, Goodwood Cartier Style et Luxe Concours d’Élégance 2025;

carroceria por Facel Metallon. Best of Show, Goodwood Cartier Style et Luxe Concours d’Élégance 2025; 1954 Ferrari 375 MM: carroceria por Ghia. Best of Show, Cavallino Classic 2025;

carroceria por Ghia. Best of Show, Cavallino Classic 2025; 1996 Ferrari F50 GT: carroceria por Pininfarina. Best of Show, The Quail, A Motorsports Gathering 2025.

*Com informações do The Peninsula Classics Best of the Best Award.

