Volkswagen Tera reduz preço com entrada no Programa Carro Sustentável

Montadora inclui versão MPI do SUV compacto entre modelos que contam com a isenção do IPI para veículos novos que atendam aos critérios do programa federal

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 11:41 - Atualizado há uma hora

Versão de entrada do Volkswagen Tera terá desconto de 2,55% do preço final com entrada em programa do governo Crédito: Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen incluiu mais um modelo no Programa Carro Sustentável, que concede isenção ou redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para veículos que atendam critérios como índice de emissão, peso, reciclabilidade e produção local. A versão de entrada do Tera, a MPI, passa a ser comercializada com redução de 2,55% do preço final do veículo.

Atualmente essa configuração é comercializada por R$ 108.390 e com a isenção do IPI, o valor passa para R$ 105.626, um desconto de R$ 2.763. A participação no programa amplia a oferta de veículos da marca, que tem, além do Tera MPI, três versões do Polo: Robust, Track e TSI MT.

“A inclusão do Tera MPI na lista representa um avanço importante, não apenas por se tratar de mais um produto certificado, mas por ser um carro que é um fenômeno de vendas no País. Isso reforça nosso compromisso em oferecer mobilidade acessível, eficiente, sustentável e alinhada às expectativas do consumidor brasileiro”, diz Fernando Silva, vice-presidente de Vendas e Marketing da Volkswagen do Brasil.

Configuração

versão é equipada de série com seis airbags, frenagem autônoma de emergência e controle eletrônico de estabilidade (ESC) Crédito: Volkswagen/Divulgação

O Tera MPI é equipado de série com seis airbags (dois frontais, dois laterais nos bancos dianteiros e dois de cortina), frenagem autônoma de emergência (AEB) com proteção de pedestres, controle eletrônico de estabilidade (ESC) e tração (ASR), bloqueio eletrônico de diferencial (EDS), sistema de detecção de fadiga do motorista e sistema de controle de perda de pressão dos pneus. O modelo recebeu cinco estrelas nos testes do Latin NCAP.

A versão de entrada do SUV compacto conta ainda com direção elétrica com ajuste de altura e profundidade, ar-condicionado, piloto automático, banco do motorista com ajuste milimétrico de altura, computador de bordo, painel de instrumentos digital, sensores de estacionamento traseiro e portas USB na dianteira, com duas saídas, e o assistente de partida em rampas (HHC – Hill Hold Control).

A lista segue com espelhos retrovisores externos eletricamente ajustáveis com função "tilt down" no lado direito, faróis em LED com luz de condução diurna em LED integrada, painel de instrumentos digital de oito polegadas, sistema multimidia VW Play com tela de 10,1" touchscreen e volante multifuncional. O motor é o 1.0 l de até 84 cv, que atua com o câmbio manual de cinco velocidades.

*Com informações da Volkswagen.

