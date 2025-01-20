Stellantis anuncia novos motores para furgões da Peugeot, Citroën e Fiat

Modelos da Peugeot, Citroën e Fiat estão com nova motorização para 2025 Crédito: Divulgação

A oitava fase do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve L8) está provocando mais mudanças no setor automotivo e, dessa vez, os furgões da Peugeot, Citroën e Fiat foram os alvos. A nova regulamentação impõe mudanças aos veículos vendidos em solo nacional no que diz respeito à emissão de poluentes, visto que tem como propósito tornar os carros novos menos poluentes e mais eficientes.

Agora, cinco modelos estão de motor novo para atender as exigências do Proconve L8: o Citroën Jumpy, Fiat Scudo e Peugeot Expert possuem motor 2.2 Turbodiesel de 150 cv, enquanto a Fiat Fiorino e o Peugeot Partner Rapid estão com motor 1.3 Flex de 107 cv.

Mais mudanças

Fiat Scudo sofre mudanças, assim como seus irmãos Citroën Jumpy e Peugeot Expert Crédito: Fiat/Divulgação

Com o novo motor 2.2 Turbodiesel, o Citroën Jumpy, Fiat Scudo e Peugeot Expert ganharam um torque de 370 Nm. Segundo as montadoras, a nova motorização também aprimorou a performance dos veículos, que agora faz as retomadas de 60 a 100 km/h em 7,5 segundos e de 80 a 100 km/h em 10,9 segundos, com melhorias de 2 segundos em média.

Outro ponto foi a melhoria no consumo, chegando a 12,4 km/l no ciclo urbano e 13,7 km/l na estrada pelo padrão do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), ou seja, 4,2% e 15,1% mais econômico, respectivamente.

Peugeot Partner Rapid também teve ganhos com a nova motorização Crédito: Peugeot/Divulgação

Inclusive, o consumo de combustível também melhorou para Fiat Fiorino e Peugeot Partner Rapid com a nova motorização. Com 8.7 km/l no ciclo urbano (etanol), os ganhos são de 7,27% e no ciclo rodoviário a medição é de 9.6 km/l (etanol), sendo 14,56% mais eficiente.