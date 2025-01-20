Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Stellantis anuncia novos motores para furgões da Peugeot, Citroën e Fiat
Mudança sustentável

Stellantis anuncia novos motores para furgões da Peugeot, Citroën e Fiat

Por causa do Proconve L8, montadoras tiveram que repaginar os motores para dar continuidade a venda de seus veículos utilitários leves
Yasmin Spiegel

Yasmin Spiegel

Publicado em 

20 jan 2025 às 11:16

Publicado em 20 de Janeiro de 2025 às 11:16

Modelos d
Modelos da Peugeot, Citroën e Fiat estão com nova motorização para 2025 Crédito: Divulgação
A oitava fase do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores (Proconve L8) está provocando mais mudanças no setor automotivo e, dessa vez, os furgões da Peugeot, Citroën e Fiat foram os alvos. A nova regulamentação impõe mudanças aos veículos vendidos em solo nacional no que diz respeito à emissão de poluentes, visto que tem como propósito tornar os carros novos menos poluentes e mais eficientes. 
Agora, cinco modelos estão de motor novo para atender as exigências do Proconve L8: o Citroën Jumpy, Fiat Scudo e Peugeot Expert possuem motor 2.2 Turbodiesel de 150 cv, enquanto a Fiat Fiorino e o Peugeot Partner Rapid estão com motor 1.3 Flex de 107 cv. 

Mais mudanças

Fiat lança furgão médio Scudo com versões a combustão e elétrico
Fiat Scudo sofre mudanças, assim como seus irmãos Citroën Jumpy e Peugeot Expert   Crédito: Fiat/Divulgação
Com o novo motor 2.2 Turbodiesel, o Citroën Jumpy, Fiat Scudo e Peugeot Expert ganharam um torque de 370 Nm. Segundo as montadoras, a nova motorização também aprimorou a performance dos veículos, que agora faz as retomadas de 60 a 100 km/h em 7,5 segundos e de 80 a 100 km/h em 10,9 segundos, com melhorias de 2 segundos em média.
Outro ponto foi a melhoria no consumo, chegando a 12,4 km/l no ciclo urbano e 13,7 km/l na estrada pelo padrão do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), ou seja, 4,2% e 15,1% mais econômico, respectivamente.
pwugweo
Peugeot Partner Rapid também teve ganhos com a nova motorização Crédito: Peugeot/Divulgação
Inclusive, o consumo de combustível também melhorou para Fiat Fiorino e Peugeot Partner Rapid com a nova motorização. Com 8.7 km/l no ciclo urbano (etanol), os ganhos são de 7,27% e no ciclo rodoviário a medição é de 9.6 km/l (etanol), sendo 14,56% mais eficiente.
Ambos modelos possuem torque de 134 Nm e a Fiorino ganhou direção elétrica, sensor de temperatura externa e sensor de monitoramento da pressão dos pneus.

LEIA MAIS EM MOTOR

Produção de veículos no Brasil cresceu 9,7% em 2024, aponta Anfavea

Honda CG 125 começou a ser produzida em 1976 em Manaus e se tornou o veículo de maior sucesso do Brasil

Montadoras lançam carros mais coloridos no Brasil, mas branco, preto e cinza dominam mercado

Vão deixar saudades? Confira 5 carros que devem sair de linha em 2025

GWM Ora 03 GT põe à prova seus predicados dinâmicos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carro Peugeot Partner Motor Turbo Fiat Fiorino Motor Flex Fiat Ducato
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ozempic
O novo paradigma da cirurgia plástica na era dos remédios emagrecedores
Imagem de destaque
Causas impossíveis? 7 orações poderosas para situações difíceis
All Stars Jazz Band será formada exclusivamente para o festival
Itaúnas: festival de jazz e blues gratuito terá banda criada exclusivamente para o evento

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados