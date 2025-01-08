Vão deixar saudades? Confira 5 carros que devem sair de linha em 2025

Toyota Yaris nas versões hatch e sedã dará espaço ao novo modelo Cross Crédito: Divulgação/Toyota

Com um ano novo, chegam as previsões de quais carros serão lançados... e também dos que vão sair de linha . Isso significa que alguns modelos já conhecidos do mercado brasileiro terão sua produção descontinuada, por motivos que variam desde o anúncio de uma versão renovada até um baixo número de vendas, e só poderão ser comprados por meio de revendas.

Essa dinâmica reflete a constante evolução da indústria automotiva , que busca atender às novas preferências do mercado, como a eletrificação e hibridização, e às regulamentações ambientais, além de acompanhar também as mudanças no gosto dos consumidores.

Confira abaixo quais os modelos que devem ser descontinuados em 2025:

Toyota Yaris Sedã e Yaris Hatch

O Toyota Yaris chegou ao Brasil em 2018 nas versões hatch e sedã Crédito: Divulgação/Toyota

Com lançamento confirmado para o segundo semestre de 2025, o SUV compacto Toyota Yaris Cross é o principal motivo para a descontinuação das versões hatch e sedã.

Ambos os modelos possuem versão XL, XS e XSL e motor de 1.5 flex com 110 cv de potência, com câmbio automático CVT. As principais diferenças estão no espaço interno: o hatch é mais compacto e econômico, enquanto o sedã possui carroceria maior e mais espaço para passageiros e bagagens. O preço desses carros, com frente incluso, parte de R$ 108.890.

Chevrolet Bolt EV e EUV

2022 Chevrolet Bolt EUV ainda está disponível para compra, mas só enquanto durarem os estoques Crédito: Chevrolet/Divulgação

Apesar de ter saído de linha no final de 2024, a dupla de carros elétricos continua disponível no site da marca e terá modelos vendidos até o fim do estoque, com preços de R$ 186.904 para o Bolt EV e R$ 279.716 para o Bolt EUV, de acordo com a tabela feita pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Os modelos foram praticamente substituídos pelo Chevrolet Equinox , que foi lançado no Brasil em outubro do ano passado, com valores a partir de R$ 433.690 (ele também chegou com uma versão a combustão , em dezembro, com duas versões e valores a partir de R$ 227.990).

Nissan Versa

Nissan Versa 2025 é velho conhecido dos brasileiros, mas corre risco de ser descontinuado Crédito: Nissan/Divulgação

Nissan recentemente comunicou sobre a sua possível fusão com a também japonesa Honda e tem adotado uma nova estratégia de mercado, que pode afetar diretamente o sedã compacto Versa . Isso porque, de acordo com o Automotive News , o modelo deverá sair de linha no mercado americano em 2025 devido ao interesse da marca de simplificar seu portfólio e aumentar a quantidade de carros elétricos nos próximos anos.

A previsão é de que o modelo seja descontinuado nos Estados Unidos ainda em abril deste ano, sem uma nova geração. Para o Brasil, ainda não há previsões, e o modelo segue sendo vendido com preço inicial de R$ 115.690. O carro possui motor flex de 1.6, com 110 cv de potência, e câmbio CVT.

Renault Stepway

O Stepway 1.0 traz design robusto e espaço interno generoso Crédito: Renault/Divulgação

A versão com motor 1.6 do Renault Stepway já foi descontinuada e, atualmente, apenas a Zen 1.0 MT está sendo produzida, com motor 1.0 aspirado de três cilindros e 82 cv. O preço do carro parte de R$ 86.990.

É esperado que até mesmo essa versão seja descontinuada, mas o modelo está deixando um sucessor: o Renault Kardian , SUV de motor 1.0 com 125 cv, comercializado com valores a partir de R$ 99.990.

Suzuki Jimny Sierra

Suzuki Jimny Sierra é único modelo da montadora vendido no Brasil, sendo muito competitivo na categoria 4x4 Crédito: Divulgação/Suzuki

Desde 2021, a Suzuki vende apenas o Jimny Serra em terras brasileiras: e ele pode estar com seus dias contados. Devido às novas regras para emissão de poluentes contidas no Proconve L8 , que entraram em vigor no dia 1° de janeiro, o modelo pode ser descontinuado por não atender aos padrões exigidos.

A montadora ainda não tomou uma decisão definitiva sobre o assunto, visto que os custos para alterar os motores são altos e podem não recompensar financeiramente. Uma hipótese é a de que outros modelos híbridos da marca possam começar a ser importados.