Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Vão deixar saudades? Confira 5 carros que devem sair de linha em 2025
De partida

Vão deixar saudades? Confira 5 carros que devem sair de linha em 2025

Versões renovadas e baixo número de vendas influenciam na descontinuição de modelos conhecidos do mercado
Yasmin Spiegel

Yasmin Spiegel

Publicado em 

08 jan 2025 às 08:00

Publicado em 08 de Janeiro de 2025 às 08:00

toyotas yaris
Toyota Yaris nas versões hatch e sedã dará espaço ao novo modelo Cross Crédito: Divulgação/Toyota
Com um ano novo, chegam as previsões de quais carros serão lançados... e também dos que vão sair de linha.  Isso significa que alguns modelos já conhecidos do mercado brasileiro terão sua produção descontinuada, por motivos que variam desde o anúncio de uma versão renovada até um baixo número de vendas, e só poderão ser comprados por meio de revendas. 
Essa dinâmica reflete a constante evolução da indústria automotiva, que busca atender às novas preferências do mercado, como a eletrificação e hibridização, e às regulamentações ambientais, além de acompanhar também as mudanças no gosto dos consumidores. 
Confira abaixo quais os modelos que devem ser  descontinuados em 2025:

Toyota Yaris Sedã e Yaris Hatch

Toyota Yaris
O Toyota Yaris chegou ao Brasil em 2018 nas versões hatch e sedã Crédito: Divulgação/Toyota
Com lançamento confirmado para o segundo semestre de 2025, o SUV compacto Toyota Yaris Cross é o principal motivo para a descontinuação das versões hatch e sedã. 
Ambos os modelos possuem versão XL, XS e XSL e motor de 1.5 flex com 110 cv de potência, com câmbio automático CVT. As principais diferenças estão no espaço interno: o hatch é mais compacto e econômico, enquanto o sedã possui carroceria maior e mais espaço para passageiros e bagagens. O preço desses carros, com frente incluso, parte de R$ 108.890. 

Chevrolet Bolt EV e EUV

2022 Chevrolet Bolt EUV
2022 Chevrolet Bolt EUV ainda está disponível para compra, mas só enquanto durarem os estoques Crédito: Chevrolet/Divulgação
Apesar de ter saído de linha no final de 2024, a dupla de carros elétricos continua disponível no site da marca e terá modelos vendidos até o fim do estoque, com preços de R$ 186.904 para o Bolt EV e R$ 279.716 para o Bolt EUV, de acordo com a tabela feita pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).
Os modelos foram praticamente substituídos pelo Chevrolet Equinox, que foi lançado no Brasil em outubro do ano passado, com valores a partir de R$ 433.690 (ele também chegou com uma versão a combustão, em dezembro, com duas versões e valores a partir de R$ 227.990).

Veja Também

Montadoras lançam carros mais coloridos no Brasil, mas branco, preto e cinza dominam mercado

SUVs e híbridos flex serão destaques entre carros lançados em 2025

Versão SR adota um visual mais esportivo para tornar o Nissan Versa mais atraente

Nissan Versa

Nissan Versa 2025 SR
Nissan Versa 2025 é velho conhecido dos brasileiros, mas corre risco de ser descontinuado Crédito: Nissan/Divulgação
A Nissan recentemente comunicou sobre a sua possível fusão com a também japonesa Honda e tem adotado uma nova estratégia de mercado, que pode afetar diretamente o sedã compacto Versa. Isso porque, de acordo com o Automotive News, o modelo deverá sair de linha no mercado americano em 2025 devido ao interesse da marca de simplificar seu portfólio e aumentar a quantidade de carros elétricos nos próximos anos.
A previsão é de que o modelo seja descontinuado nos Estados Unidos ainda em abril deste ano, sem uma nova geração. Para o Brasil, ainda não há previsões, e o modelo segue sendo vendido com preço inicial de R$ 115.690. O carro possui motor flex de 1.6, com 110 cv de potência, e câmbio CVT. 

Renault Stepway 

Renault Stepway com motor 1.0 chega para substituir o Sandero
O Stepway 1.0 traz design robusto e espaço interno generoso Crédito: Renault/Divulgação
A versão com motor 1.6 do Renault Stepway já foi descontinuada e, atualmente, apenas a Zen 1.0 MT está sendo produzida, com motor 1.0 aspirado de três cilindros e 82 cv. O preço do carro parte de R$ 86.990. 
É esperado que até mesmo essa versão seja descontinuada, mas o modelo está deixando um sucessor: o Renault Kardian, SUV de motor 1.0 com 125 cv, comercializado com valores a partir de R$ 99.990.

Suzuki Jimny Sierra

jimny
Suzuki Jimny Sierra é único modelo da montadora vendido no Brasil, sendo muito competitivo na categoria 4x4 Crédito: Divulgação/Suzuki
Desde 2021, a Suzuki vende apenas o Jimny Serra em terras brasileiras: e ele pode estar com seus dias contados. Devido às novas regras para emissão de poluentes contidas no Proconve L8, que entraram em vigor no dia 1° de janeiro, o modelo pode ser descontinuado por não atender aos padrões exigidos. 
A montadora ainda não tomou uma decisão definitiva sobre o assunto, visto que os custos para alterar os motores são altos e podem não recompensar financeiramente. Uma hipótese é a de que outros modelos híbridos da marca possam começar a ser importados.
Enquanto isso não acontece, o Jimny Serra segue sendo vendido a partir de R$ 152.990, para a versão de entrada com câmbio manual e tração 4x4.

LEIA MAIS EM MOTOR

Suzuki Jimny Sierra ganha nova versão de topo na linha 2024

Jeep reduz preços do Renegade, lança três novas versões e uma edição limitada

Ford anuncia Bronco Sport com novas cores a partir de R$ 270.700

CNH vai mesmo mudar a partir de janeiro? Tire dúvidas sobre o tema

Chegou o verão: especialistas dão dicas para cuidar do carro na estação mais quente do ano

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Renault Nissan Toyota Carro Chevrolet Nissan Versa Chevrolet Bolt Renault Stepway Toyota Yaris
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Causas impossíveis? 7 orações poderosas para situações difíceis
All Stars Jazz Band será formada exclusivamente para o festival
Itaúnas: festival de jazz e blues gratuito terá banda criada exclusivamente para o evento
Imagem de destaque
'Indústria paralela' orienta imigrantes a fingirem ser gays para obterem asilo, mostra investigação da BBC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados