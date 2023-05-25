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Versatilidade e robustez

Suzuki Jimny Sierra ganha nova versão de topo na linha 2024

Modelo já está disponível no mercado brasileiro e, ao todo, tem agora cinco versões que vão desde o uso urbano até o fora de estrada, com preços a partir de R$ 162.990
Laura Gomes

Laura Gomes

Publicado em 

25 mai 2023 às 11:27

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 11:27

Linha Jimny Sierra 2024
Nova versão tem mais robustez e tração 4×4  para aguentar o off-road Crédito: Divulgação Suzuki
A Suzuki Veículos lançou, nesta segunda-feira, 22, a linha 2024 do modelo Jimny Sierra no mercado brasileiro. Entre as novidades, o modelo ganhou uma nova versão, trata-se do 4EXPEDITION. 
Ao todo, o Jimny Sierra 2024 passa a contar com cinco opções, com versões que buscam atender os diversos tipos de motoristas, de acordo com o propósito que cada um busca no carro. A nova linha reforça ainda a estratégia de longo prazo da Suzuki Veículos no Brasil.
"Ao longo dos anos, o Jimny se tornou um marco no mercado 4x4, conquistando uma legião de fãs desde seu lançamento em 1970. A quarta geração, chamada de Jimny Sierra no Brasil, carrega a herança de um veículo off-road pequeno, leve e ágil, combinando a confiabilidade da tecnologia Suzuki 4x4", explica Mauro Luis Correia, presidente da Suzuki Veículos no Brasil. 

4EXPEDITION

O Jimny Sierra 4Expedition é uma versão inédita do mercado nacional. O modelo se apresenta com uma forma mais robusta e  com  tração 4×4, além de transmissão automática e itens para encarar os obstáculos fora da estrada.
Segundo a montadora, a nova versão tem ainda kit elevação do veículo, pneus MTR específicos para o off-road, snorkel com novo design, skid plate (protetor de motor) em alumínio, rock slider (estribo lateral) e escada na tampa traseira com acabamento resistente e antirriscos.

4Style

Já a versão 4Style, que era a topo de gama do modelo, chega completamente renovada, segundo a montadora, trazendo um apelo mais urbano e luxuoso. Sua construção compacta traz praticidade nas ruas estreitas e facilidade para estaciomar.
Além disso, o 4Style mantém a robustez característica da linha, já preparado para superar, segundo a montadora, desafios como buracos, lombadas e imperfeições no asfalto.

Demais versões 

Lançamento Jimny Sierra 2024

Além das novidades, Jimny Sierra conta com mais outras três versões. O 4Sport por exemplo, é uma versão com câmbio automático, rodas e skid plate em preto brilhante, além de um bagageiro no teto, entregando o balanço para quem deseja unir robustez, personalidade e espírito aventureiro num único carro.
De acordo com a Suzuki, a versão foi pensada para desenvolver  um melhor aproveitamento nas mais diversas situações: o para-brisa e a coluna frontal estão em uma posição bastante vertical. Já o capô é plano, evitando reflexos que possam atrapalhar a dirigibilidade.
Já o 4You se mantêm como a versão de entrada da linha, trazendo duas versões: transmissão manual de cinco marchas ou automática de quatro velocidades. A transmissão automática está presente em todas as outras versões.

Valores 

A nova linha já está disponível nas concessionárias brasileiras nos seguintes preços:
  • Jimny Sierra 4You Manual – R＄ 162.990
  • Jimny Sierra 4You Automático – R＄ 172.990  
  • Jimny Sierra 4Sport – R＄ 187.990
  • Jimny Sierra 4Style – R＄ 203.990
  • Jimny Sierra 4Expedition – R＄ 218.990
*Com informações da Suzuki.

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