CNH vai mesmo mudar a partir de janeiro? Tire dúvidas sobre o tema

Carteira Nacional de Habilitação pode ter mudanças, mas projeto ainda não foi aprovado Crédito: Shutterstock

No último mês, diversos motoristas foram surpreendidos com notícias dizendo que, a partir de janeiro de 2025, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ganharia novas regras. Uma das postagens feitas sobre o tema nas redes sociais dava como verdade tópicos como a criação de subcategorias para veículos automáticos e manuais e a exigência regular de cursos de atualização.

lista não passa de um rumor que começou com um equívoco na interpretação do , elaborado pela ex-deputada federal Mariana Carvalho (Republicanos-RO). O projeto, na realidade, propõe apenas a criação de duas categorias de habilitação: uma para veículos automáticos e outra englobando todos os tipos de carro, incluindo tanto os de câmbio manual quanto os de câmbio automatizado. Porém, a Projeto de Lei nº 7.746/2017 , elaborado pela ex-deputada federal Mariana Carvalho (Republicanos-RO). O projeto, na realidade, propõe apenas a criação de duas categorias de habilitação: uma para veículos automáticos e outra englobando todos os tipos de carro, incluindo tanto os de câmbio manual quanto os de câmbio automatizado.

Para desmentir os boatos surgidos a partir do mal-entendido, trazemos as principais dúvidas sobre o assunto.

Como está o andamento desse projeto de lei?

Por enquanto, o projeto ainda está tramitando na Câmara dos Deputados. Isso significa que ele aguarda votação nas comissões técnicas e, mesmo se for aprovado nesse processo, ainda precisará passar pela sanção presidencial.

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Em resumo, nenhuma mudança foi aprovada nem tem previsão de ser, e as regras da CNH permanecem iguais.

Se o projeto for aprovado, o que muda?

Nesse caso, uma nova categoria seria criada e as autoescolas teriam autorização para utilizarem veículos automáticos em suas aulas. Porém, os futuros condutores que escolhessem tirar a carteira para carros de câmbio automático só poderiam dirigir veículos desse tipo.

Quem fosse flagrado dirigindo um veículo de outra categoria seria enquadrado na lei já existente. De acordo com o Detran-ES, a penalidade para quem dirige com CNH de outra categoria que não a sua - uma infração gravíssima- é multa no valor de R$ 586,94, perda de sete pontos na carteira, e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado.

A CNH passou por mudanças em 2024?

Não. Em 2024, não houve qualquer mudança na legislação de trânsito relacionada diretamente à Carteira Nacional de Habilitação.

Como checar futuras alterações na CNH?